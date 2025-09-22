樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
唐綺陽星座運勢／水瓶年輕桃花來臨！ 處女「工作分身乏術」請放過自己
唐綺陽週報（9/22-9/28）
星期一火星進入天蠍，從弱勢位來到強勢位，天蠍座若能好好運用這個機會，將有望爆紅、變得更加活躍；不過火星同時具有傷害性，所以天蠍座要注意刀火燙傷，脾氣也可能變得比較急躁些。此外，火星天蠍會帶動大家討論遺產、保險金、理財、政府預算等與「大筆錢財」相關的話題。
星期二是節氣「秋分」，太陽進入天秤座，最近天氣多變、早晚溫差大，需多注意保暖。同時這段時間不宜做大決定，因為節氣轉變，很多事情會跟著變化，說不定想法、思維會和前陣子不一樣，所以如果要做重大決定，可以留待週二之後。
【累的】
牡羊：事業若破局乾脆重練，感情爭執要懂得止血
金牛：拿出真本事鬥智鬥勇，感情以機智化解爭執
處女：工作分身乏術放過自己，感情別抓緊小爭執
天秤：遭遇卡關不要硬闖，感情曖昧尷尬需溝通
【穩的】
雙子：人情往來運作頻繁，感情遇到有脾氣的對象
獅子：勇敢溝通會順很多，感情少說少錯多觀察
天蠍：請專注舊案先別嘗鮮，感情當心難聽話衝口而出
射手：低調努力能成果亮眼，感情經營需付出行動
【讚的】
巨蟹：人脈給力有實質幫助，感情可能友情轉曖昧
魔羯：事業計畫與海外連結，感情可以主動積極
水瓶：事業勝負關鍵在細節，感情有年輕桃花來臨
雙魚：工作上遇知音夥伴，感情老夫老妻能重燃熱情
