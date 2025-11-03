低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
唐綺陽星座運勢／魔羯「感情有裂痕」請理智處理！巨蟹標準太高造成不順心
唐綺陽週報（11/3-11/9）
木星和土星形成緊密的三分相，代表將會有顯著的社會性事件出現，且這些事情多半發生在隱蔽的角落，現在忽然公諸於眾。加上衝刺的火星和金星帶動，本週可能會相當精彩。
週二火星進入射手，射手座的人將會受到矚目，社會上的高級知識分子、宗教人士、大師級人物也活躍起來，有機會受到許多人尊崇。但相對的，太自傲的人也有可能在這段時間被「修理」，可以藉著這個機會檢視一下自己。
週五金星進入天蠍，天蠍座的優點更容易被看見，可能會因此得到較好的對待，大眾投資理財也將獲得好運氣。此外，因為金星天蠍對性別議題頗為友善，不同性別都很適合在這段期間提出訴求，將能得到社會的友好對待。
天王星將在星期天退回金牛座，其實很多金牛在10月都已經蓄勢待發，天王星可能會為你們的生涯帶來較大的變動。對於社會大眾來說，人際關係的變化趨緩，但接著也要留意金融動盪，有投資的人須多注意。
【累的】
金牛：資源受限請先提前準備，感情相處稍微疏遠
巨蟹：高標準造成不順心，感情別受困於情緒
處女：直覺不妙可認真看待，感情不合請找出深層原因
魔羯：合作可能出現變化，感情裂痕要理智處理
【穩的】
牡羊：與熟人合作更順暢，感情請展現居家魅力
雙子：工作要靠計畫表進行，感情心意將明朗化
水瓶：工作機會出現選擇困難，感情時間總兜不在一起
雙魚：別排斥突發性的狀況，感情請來點不一樣的
【讚的】
獅子：工作上新的比舊的好，感情與新對象更有火花
天秤：工作受到信賴有點累壞，感情停滯需主動突破
天蠍：工作請盡量展現企圖心，桃花旺不旺跟狀態有關
射手：工作週二前先停看聽，感情順著直覺找答案
財神敲門！11月「暴富星座」Top3出爐，第一名事業運噴發、憑實力賺大錢
越「變態」越恩愛？心理學這樣看：親密關係裡的「重口味互動」，其實是信任感的證明
為什麼有些情侶特別愛互取怪綽號、玩角色扮演，甚至嘗試各種獨特互動？心理學研究發現，這些看似「重口味」的行為，其實是信任與親密的表現。當一段關係能讓彼此放心地展露「怪怪的一面」，代表雙方不再需要偽裝，也不怕被評價，這正是感情穩定的重要信號。姊妹淘 ・ 17 小時前
聖誕倒數月曆2025｜45折入手Kiehl’s Advent Calendar！$1,120入手24件護膚品 貨裝牛油果眼霜/皇牌1號護唇膏
聖誕倒數月曆2025超有驚喜！今年護膚品界的Advent Calendar非常精彩，包括Kiehl’s聖誕倒數月曆，為大家帶來24款護膚品及身體護理用品。官網標示禮物總值為£244（約為$2,492港元），在Selfridges上只需$1,120，相當於45折入手Kiehl’s產品，更有6件貨裝！產品有適合秋冬使用的特效保濕乳霜、1號護唇膏、牛油果眼霜及金盞花化妝水，都是Kiehl’s的皇牌產品，相當吸引！而且Kiehl’s Advent Calendar的包裝精美，色彩繽紛的包裝設計，買來當作聖誕禮物絕不失禮。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
佛山「蝦記私房菜」疑宰殺活貓 烹煮「龍虎鳳」 當局調查下令停業整頓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】廣東佛山南海區九江鎮一間名為「蝦記私房菜」的餐廳被揭疑似宰殺活貓，並烹煮名為「龍虎鳳」的菜肴。網上流傳的截圖顯示，該店於 10 月 30 日在朋友圈發帖稱「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳簡直太好了」，並上載多張照片，可見多隻活貓被關在鐵籠內，其中一隻異色瞳白貓被人抱到後廚屠宰台上。帖文曝光後，引起網民強烈譴責，質疑其涉嫌虐殺動物及違反食品安全規定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
感情遇上「Brain Scramble」是什麼意思？Gen Z兩性關係流行用語，4步解決腦內思緒大爆炸｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
這種狀態，有一個非常傳神的名字，叫做 「Brain Scramble」：你的大腦，被情緒炒成了一盤散沙。這個詞雖未被心理學教科書收錄，卻在外國的社群媒體上迅速竄紅，成為 Gen Z 描述愛情失能狀態的集體共識。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
金百利克拉克收購嘉安家護 交易金額1.5兆元
（法新社紐約3日電） 美國消費用品大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark）宣布以487億美元（約新台幣1兆5000億元）買下美國衛生用品大廠嘉安家護（Kenvue），組成年營收近1兆元台幣的消費品巨獸。徐出任董事長暨執行長，預估合併後的實體今年可創造320億美元（約新台幣9885億元）營收。法新社 ・ 7 小時前
mandycat office：Fashion嘅嘢
姐姐，我係特登著鴛鴦鞋㗎！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 14 小時前
日前新田貨倉大火波及毗鄰鐵皮屋 狗主焦急尋找失蹤愛犬
【動物專訊】本報日前報道新田麒麟村一貨倉於10月31日發生大火，火勢迅速蔓延波及鄰近建築，除了有至少兩狗證實慘死外，毗鄰一鐵皮屋亦被燒光，惟居於該鐵皮屋的14歲狗女「仔仔」事後不知所蹤，消防員在現場亦找不到任何生物屍骸，狗主Annie仍抱有一絲希望，估計愛犬可能在事發時跳過半個人高的鐵欄逃生，她現在四處尋找愛犬，但暫時未有任何目擊消息。 事緣當日貨倉發生三級火，火勢十分猛烈，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Cooper慘被燒死，還有兩隻貓貓不知所蹤，生死未卜。然而，受災的不只該場地，毗鄰一個鐵皮屋也被燒光，居住的狗女「仔仔」失蹤。 狗主Annie表示，愛犬是她自小養大，之前一同居住劏房，後來她上了公屋，便租了鐵皮屋繼續讓狗狗居住，她和家人也經常在鐵皮屋陪伴和照顧狗狗。她們平時不會將狗鎖在鐵皮屋內，而是讓狗狗可以走出門外有半個人高的鐵欄圍著的場地，可以更多活動的空間。 火災當日，她趕到現場時，發現鐵皮屋已燒成灰，但消防員在場找了幾次都沒有找到任何動物屍體，因此她估計狗狗有機會跳過鐵欄逃生，有機會跑了上山。 然而，現時沒有任何狗狗的目擊消息，讓Annie十分擔香港動物報 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850
這次罕見The Row在FARFETCH雙11優惠快閃75折，熱賣款如可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋都有75折，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Galaxy S26 系列延至明年 2月發佈，一出即變舊科技
文章來源：Qooah.com Samsung Galaxy S26 系列旗艦手機的「Galaxy Unpacked」全球發佈會時間與地點已曝光，計劃於 2026 年 2 月 25 日在美國三藩市舉辦，這是自 2023 年發佈 Galaxy S23 系列後，Samsung 時隔三年再度選擇三藩市作為發佈會舉辦地。 消息由 @Jukanlosreve 透露，且已獲 @i冰宇宙 等人證實。業內人士指出，三藩市如今是人工智能技術核心樞紐，而Samsung作為 AI 智能手機領域的先行者，在此舉辦發佈會，契合其開啓 AI 智能手機時代的定位。 值得注意的是，此次發佈會時間較以往有所調整。過去 Samsung 通常在 1 月下旬至 2月上旬舉辦 Unpacked 活動，此次卻推遲至 2 月下旬。分析認為，調整源於產品陣容策略變化。此前 Samsung 曾計劃用「Pro」版本替代標準版，以「Edge」機型取代「Plus」機型，但因上一代 Galaxy S25 Edge 市場表現未達預期，最終決定延續「三機型」策略，繼續推出標準版、Plus 高階機型及 Ultra 旗艦機型，目前相關籌備工作已啓動。Qooah.com ・ 13 小時前
Levi’s® x Barbour聯名潮人必搶！BLACKPINK愛牌上身、Gap x Sandy Liang少女心秒變酷
Levi’s®x Barbour當丹寧遇上蠟布，英倫工藝與美式精神的一場型格冒險當美式丹寧之王 Levi’s® 遇上英倫蠟布之父 Barbour，一場跨越大西洋的時尚探險。這兩個擁有超過170年歷史的傳奇品牌，將經典工藝、戶外靈魂與機能設計完美融合，推出全新Levi’s® x Barbour 聯名系列，重新...styletc ・ 14 小時前
米線食譜｜神還原麻辣米線
今次教大家點樣喺屋企「神還原」米線店惹味嘅美食 ! 食譜包括「孜然雞翼」、「麻辣米線」、「涼拌青瓜」及「涼拌雲耳」，做法十分簡單，配合埋淘大大漠孜然風味醬及麻辣點煮醬，安在家中都可以輕鬆炮製到，有興趣嘅朋友一定要試試啦！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 15 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 16 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 17 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 16 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 18 小時前