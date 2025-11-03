唐綺陽星座運勢／魔羯「感情有裂痕」請理智處理！巨蟹標準太高造成不順心

唐綺陽週報（11/3-11/9）

木星和土星形成緊密的三分相，代表將會有顯著的社會性事件出現，且這些事情多半發生在隱蔽的角落，現在忽然公諸於眾。加上衝刺的火星和金星帶動，本週可能會相當精彩。

週二火星進入射手，射手座的人將會受到矚目，社會上的高級知識分子、宗教人士、大師級人物也活躍起來，有機會受到許多人尊崇。但相對的，太自傲的人也有可能在這段時間被「修理」，可以藉著這個機會檢視一下自己。

週五金星進入天蠍，天蠍座的優點更容易被看見，可能會因此得到較好的對待，大眾投資理財也將獲得好運氣。此外，因為金星天蠍對性別議題頗為友善，不同性別都很適合在這段期間提出訴求，將能得到社會的友好對待。

天王星將在星期天退回金牛座，其實很多金牛在10月都已經蓄勢待發，天王星可能會為你們的生涯帶來較大的變動。對於社會大眾來說，人際關係的變化趨緩，但接著也要留意金融動盪，有投資的人須多注意。

【累的】

金牛：資源受限請先提前準備，感情相處稍微疏遠

巨蟹：高標準造成不順心，感情別受困於情緒

處女：直覺不妙可認真看待，感情不合請找出深層原因

魔羯：合作可能出現變化，感情裂痕要理智處理

【穩的】

牡羊：與熟人合作更順暢，感情請展現居家魅力

雙子：工作要靠計畫表進行，感情心意將明朗化

水瓶：工作機會出現選擇困難，感情時間總兜不在一起

雙魚：別排斥突發性的狀況，感情請來點不一樣的

【讚的】

獅子：工作上新的比舊的好，感情與新對象更有火花

天秤：工作受到信賴有點累壞，感情停滯需主動突破

天蠍：工作請盡量展現企圖心，桃花旺不旺跟狀態有關

射手：工作週二前先停看聽，感情順著直覺找答案

