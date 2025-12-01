唐綺陽星座運勢／巨蟹戀愛機會來臨「快去安慰心儀對象」 雙子遭女性長輩干擾工作

唐綺陽週報（12/1-12/7）

水星順行在天蠍座，人們內心疑慮消除，可以著手進行醞釀已久的念頭，或是與性別、金錢相關的事情。

12/1金星進入射手座，將嘉惠與射手座相關的人事物，例如大學生、研究生、教授、大師級人物等等，有可能在近期特別受人喜愛或尊敬，在海外也會感受到他人友善對待。

本週依然維持水象大三角，將影響20度到29度有星的人，如果你落在這個度數內的星特別多，會比較容易出現讓情緒翻攪的事情。

【累的】

巨蟹：必須忙著善後收尾，想要桃花去安慰心儀對象吧

獅子：工作成堆只能一一擊破，感情要多講好聽話

魔羯：破壞性轉折並非壞事，感情裂縫可能攤牌

水瓶：注意細節別意外失誤，感情當心記性差而出錯

【穩的】

金牛：推不動的事先暫時放下，感情別硬碰硬

雙子：工作深受女性長輩干擾，感情太自我會影響戀情

處女：工作溝通出現雞同鴨講，感情爭執來自溝通鴻溝

射手：合作對象狀態和以前不同，感情聚少離多要主動經營

【讚的】

牡羊：員工管理是成敗關鍵，感情別表現得太孩子氣

天秤：別人給的願景先觀察，感情價值觀一致是關鍵

天蠍：工作上的任務圓滿收尾，感情曖昧即將有答案

雙魚：成績亮眼可高調表現，感情有活力更有魅力

