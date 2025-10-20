唐綺陽勁減26kg「瘦成閃電鉛筆腿」登上金鐘獎紅毯！3大「國師減肥心法」大公開，超自律「管控嘴巴」戒掉手搖飲品

被封為「台灣國師」的星座專家唐綺陽，近日出席第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮時，瘦成一道閃電踏上紅毯，讓大家也十分好奇她的「國師減肥法」，到底是如何狠地減重 26 公斤？一起來看看吧！

唐綺陽曾在節目中提及自己是一個「一不做 二不休」的人，只要有動力就能狠狠地做到最盡。唐綺陽過去因工作繁忙，生活作息問題而令體重上升，2024 年開始重整飲食計劃，歷經一年後減重 26 公斤展現「鉛筆美腿」，全靠「管住嘴巴」進行飲食控制！

唐綺陽減肥心法1）健康飲食控制

唐綺陽的節食方法為均勻攝取營養，先進食增肌肉的蛋白質，再進食大量的蔬菜保持腸道健康，最後才吃適量的澱粉及健康脂肪，告別高油高鹽的夜市食物。如此順序能有助血糖穩定，減低因血糖大上大落而引起的肥胖問題，達至健康的瘦身效果。

唐綺陽減肥心法2）嚴格戒飲手搖

大家最愛的手搖飲品，就是高糖高脂的肥胖元兇！唐綺陽曾每天飲兩杯手搖，現時嚴格戒飲手搖飲品，包括大家最愛的珍珠奶茶。現改為以黑咖啡促進新陳代謝及燃燒脂肪，更具有去水腫的效果，飲出纖細的好身材。黑咖啡可於飯後飲用，減低對腸胃的刺激，亦要適量飲用避免引起心悸及失眠！

唐綺陽減肥心法3）告別酒精

酒精聽來不會肥胖，但其實熱量比想像中高，加上調酒加入糖，配下酒菜更高脂高油，不知不覺間就肥起來也不自知。唐綺陽直言本身也不太愛酒，但現在更是狠心地告別酒精，聽起來就是「自我節制」的基本減肥方式，掌控體重絕對不難！

