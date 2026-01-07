天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 + 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變瘦、臉變 V 臉的秘密武器之一。在社群上瘦身迷都在討論：「銀耳到底是不是減肥神器？」這篇就用最簡單的語氣跟你拆解為什麼銀耳這麼紅、怎麼吃最有效、還有專家怎麼看。
唐綺陽最愛減肥食物「銀耳」
唐綺陽先前在採訪中提到，她減重期間最常吃的食物之一是銀耳（Tremella fuciformis）。這種又叫白木耳、雪耳的食材低卡高纖、有滿滿膠質，讓她在控制熱量的同時不會餓得受不了。而銀耳也不像某些健康潮食那麼怪味，煮湯、做甜品都好吃，是她能長期吃下去的瘦身「秘密武器」。從營養學角度看，銀耳本身熱量低、膳食纖維豐富，有助於增加飽足感，對想瘦的人絕對是一個友善選擇。
銀耳為什麼可以幫助減肥？
科學研究顯示，銀耳裡面的 多醣體（polysaccharides） 不只是能保水潤膚，還可能跟體重控制有關。最新的實驗研究發現，銀耳多醣可以幫助減緩高脂飲食造成的體重增加和脂肪堆積，主要是透過調節腸道菌群與脂質代謝，減少脂肪囤積的速度。像 2025 年的研究就指出，銀耳衍生的 TPSP2 多醣可以顯著減輕高脂飲食誘發的體重增加和脂質代謝異常，在動物實驗中效果顯著。
銀耳怎麼吃？什麼時候吃對減肥幫助最大？
要讓銀耳在減肥期間發揮效果，吃法跟吃時機也很重要。
✔ 飯前吃 30–60 分鐘：先吃一碗銀耳湯或小甜品因為它膨脹性高、纖維多，可以提升飽足感，自然讓正餐吃得少一些。
✔ 早餐或晚餐都 OK：早餐搭配水果、牛奶或燕麥一起吃會更完整；晚餐少油少鹽做成清爽銀耳湯最合適。
✔ 避免太甜太重口味：如果加入太多糖或高熱量配料（例如：煉乳、糖漿），就失去瘦身優勢了。
因為銀耳主要的優點是 低能量 + 高纖維，它幫助控制整日總熱量攝取比什麼時候吃更重要。
銀耳減肥食譜推薦
1.銀耳甜湯：銀耳 + 紅棗 + 枸杞 + 冰糖（糖量可以斟酌少許）——當早餐或午後小點心。
2.銀耳水果優格：銀耳切小塊 + 無糖優格 + 藍莓/奇異果 —— 自然鮮甜又飽足。
3.銀耳豆漿飲：銀耳 + 無糖豆漿打成濃稠飲品 —— 濃郁滑順口感，還富含蛋白質。
封面&內文圖片來源:Shutterstock、IG@jessetang11
更多女人我最大報導
陳喬恩2個月狂瘦5公斤！早餐改吃「這1物」不挨餓，從52→47kg重返13年前巔峰身材沒節食不爆汗也能瘦
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「寫日記」變新生代療癒潮流？30日「Journal Prompts」幫你新年展望，跟著思考令2026有更好安排
寫日記已成為 Gen Z 的新療癒儀式，尤其在香港高壓環境下，幫助年輕人應對焦慮與壓力，透過記錄情緒與目標，轉化成自我成長工具。 以下提供一套 30 日 Journal Prompts，專為 2026 新年設計，分階段引導你回顧 2025、探索內在、規劃未來，讓來年生活更有藍圖。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
49歲舒淇親授「不顯紋補妝大法」 只需1步瞬間不卡粉、法令紋隱形！同場加映高人氣遮瑕推薦
對於乾性肌膚與熟齡肌膚的女性來說，無論妝前保濕做得多好，只要經過數小時，眼下乾紋、法令紋與鼻翼卡粉便會悄然出現，就連長年站在鎂光燈下的女星也無法避免。這時若急著補妝，只會讓底妝產品卡進紋路，反而放大年齡感，這時候正確的補妝技巧才是關鍵所在。女神舒淇曾在網上分享她的「不卡粉補妝秘技」，簡單一招便能瞬間撫平乾紋，更能讓後續妝容宛如剛上妝般服貼！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊「太歲相合」吉星拱照地位急升！男性貴人強勢助攻，須提防晦氣星壞大事
蘇民峰2026馬年生肖運程｜對屬羊的人而言，2026年將是充滿機遇的一年。擺脫了去年的動盪不安，今年迎來了「太歲相合」，預示著無論是在職場還是感情上，都能擁有前所未有的穩定感！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
川普預測：共和黨若輸掉期中選舉 我會再被彈劾
美國總統川普周二 (6 日) 向共和黨人發出警告：如果共和黨在今年的期中選舉中失去國會控制權，民主黨將會再次對他提出彈劾。鉅亨網 ・ 3 小時前
炎明熹加盟Sony Music 大中華區 發布會獻唱新歌《風旅》兼率先曝光製作中新歌｜有片
由 Sony Music 舉辦的《THE VOYAGE TO..》新歌發佈暨加盟記者會，今日假黃埔TIDES 盛大舉行。會場佈置精緻宛如童話森林，石牆草坪、苔蘚樹木與自然植被營造沉浸式氛圍，LED 大屏幕搭配精緻舞台設計及三葉草造型與簾幕裝飾，完整地呈現 炎明熹（Gigi Yim）心中的音樂世界——〈風旅〉。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 2 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 19 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 5 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 3 小時前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 4 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 1 小時前
小米內地起「關公災難」，邀「米黑」合作惹全網米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 1 天前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 7 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）
優品360今期有不少產品優惠，如HARIBO軟糖$31/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件；急凍產品優惠有美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片$110/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有三洋本場讚岐烏冬$14.5/件，還有不少美酒優惠，獺祭二割三分純米大吟釀低至$520！YAHOO著數 ・ 1 天前
川普稱格陵蘭島到處是俄中船隻 丹麥外相回應！
丹麥外交大臣拉斯穆森周二（6 日）表示，美國總統川普關於格陵蘭島「到處是俄羅斯和中國船隻」的說法不符合事實。鉅亨網 ・ 4 小時前