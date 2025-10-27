唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！

(圖/取自唐綺陽ig)

金鐘60紅毯上，最讓人驚呼的不是新生代女星，而是「國師」唐綺陽！從前圓潤可愛、如今整個人小一號、雙腿纖細、氣場滿點。她靠著精準又實際的瘦身方法，一口氣瘦下26公斤，從2XL穿回S號，連網友都震驚喊：「唐老師也太美太瘦！」

(圖/取自唐綺陽ig)

第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快

唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」

第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦

「減肥最重要的就是管好嘴！」唐老師直言。她戒掉白飯、麵包、蛋糕等精緻澱粉，改吃地瓜、糙米等原型食物。每餐控制在七分飽，餓了才吃、不餓絕不硬塞。她強調：「不是挨餓，而是選對食物。」靠這招，她的體脂穩定下降、精神更飽滿。

(圖/取自唐綺陽ig)

第3招：炸雞控改吃燻雞

身為重度炸雞控的唐綺陽，為了健康改吃「燻雞+沙拉」組合，減少油炸攝取又保留美味。她笑說：「這樣吃不會有罪惡感，也能滿足口腹。」結果竟成為她持續減脂的關鍵之一。

第4招：穩瘦法則，一個月2公斤

唐綺陽的瘦身哲學不是速成，而是「穩瘦」。她設定平均每月減2公斤，避免皮膚鬆弛或產生胖紋。她說：「變瘦不難，難的是堅持。」持之以恆讓她的身形越來越緊緻，紅毯上自信展露辣腿，完美詮釋「穩扎穩打才是最美的瘦」。

