唐綺陽成功狂甩20kg！靠「這運動」逆齡大升級！楊謹華、徐若瑄也瘋練
「星座專家」唐綺陽這一年來身材變化驚人，成功減重 20 公斤的她，整個人狀態大升級，讓網友狂敲碗想知道：「國師到底怎麼瘦的？」不僅如此，唐綺陽最近更透露開始規律運動，短短 4 個月柔軟度大幅提升，讓粉絲直呼太勵志！
皮拉提斯成她的新運動日常
在節目《女人我最大》的幕後花絮中，唐綺陽親自分享自己目前正在練「皮拉提斯」。這項運動可說是最受女星喜愛的鍛鍊方式，BLACKPINK Jennie、IVE 張員瑛、徐若瑄、楊謹華等人都靠它維持好身材。
唐綺陽分享，皮拉提斯不像瑜伽需要長時間「ㄍ一ㄥ住」，而是透過器械輔助，所以會更溫和一點。她表示雖然一個動作老師只數 10 秒，但那 10 秒真的能把你平常拉不開的筋完全打開。她笑說，自己已經持續上課 4 個月，現在柔軟度比以前好很多。
皮拉提斯是什麼？
皮拉提斯（Pilates）是一種結合身心運動、呼吸控制和肢體伸展的綜合性訓練，由德國人 約瑟夫·皮拉提斯（Joseph Pilates） 在 20 世紀初發明，最早是為了協助戰場傷兵復健。
與傳統健身不同，皮拉提斯強調核心肌群的穩定與啟動，透過精準流暢的動作加上有節奏的呼吸，不僅能提升身體控制力和平衡感，也能強化姿勢意識，進而改善體態，達到雕塑身形與舒壓的效果。
皮拉提斯的 5 大好處
1.強化核心：訓練腹橫肌、背肌與骨盆底肌，讓身體更穩定。
2.改善體態與線條：透過全身協調，幫助雕塑更優美的身形。
3.增加柔軟度與平衡感：提升靈活性，降低運動傷害風險。
4.舒壓放鬆：結合呼吸與動作，有助減緩壓力、促進血液循環。
5.復健助力：對於因姿勢不良造成的腰背疼痛，也能有一定改善。
也因為這些特點，皮拉提斯在健身與醫療領域都很常見，不管是初學者還是進階運動者，都能依需求找到適合自己的課程。
飲控＋運動＝更好的自己
光靠飲食控制雖然能瘦，但要讓狀態更好，還是得結合運動。唐綺陽表示：「瘦下來之後再加上運動，我相信狀況會更好。」甚至還信心喊話，下次一定要穿短褲配馬靴，辣翻全場！
唐綺陽的成功，正好印證了「運動＋飲食」才是最穩健的瘦身公式。皮拉提斯溫和卻有效，特別適合想雕塑線條、改善體態的人嘗試。從國師的例子來看，只要願意開始，改變真的會發生。
