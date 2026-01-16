唐綺陽2026上半年星座運勢大解析！火象能量迎來重生與爆發，「這組星座」有升遷機會

唐綺陽2026上半年星座運勢大解析！

來到2026年，我們都希望在新的一年有新的氣象，而2026這一年有著充滿行動力與生命力的「火象能量」。星座專家唐綺陽老師指出，這一年整體能量偏向主動、熱情與突破，許多人將迎來自我更新的契機，有機會蛻變為全新的自己。

2026上半年偏向內在整理與調整期

唐老師分析，從時間節奏來看，2026 上半年偏向內在整理與調整期，許多事情需要回頭檢視、耐心處理，無法急於求成；而下半年整體氛圍則明顯轉為熱鬧與積極，人們更渴望表達真實感受，勇敢為自己發聲。只要敢想敢做，願意行動，願望實現與成果顯化的速度，將比過往來得更快。唐老師也提醒，這一年對於願意冒險、具備能量與行動力的人特別有利。理想不僅容易獲得支持，還可能擴大影響力，甚至迎來一飛衝天的機會。

從月份來看，一月至三月是啟動關鍵期，適合展開新計畫、推動重要行動；三月至六月則進入修正與調整階段，需要檢視進行中的方向，哪些值得持續、哪些該停損，或進一步優化策略，為下半年鋪路。另外，在人際關係方面，2026 年的能量流動明顯加快。關係不再只是被動等待，而是需要主動經營與創造機會。上半年特別適合累積人脈、拓展合作，積極行動與勇於嘗試，往往能帶來實質的財運與轉機；反之，若過於保守，則可能錯失火象年的關鍵浪潮。

土象星座（金牛、處女、摩羯）上半年運勢分析

水星逆行落在風象宮位，舊事容易被重新提起，可能打亂原有節奏。面對突如其來的狀況，建議先做好心理準備。這一年也容易感受到無形壓力或外在勢力的影響，唯有順勢調整、更新自我，用新的姿態面對挑戰，才能走得更穩。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）上半年運勢分析

2026 年適合以全新形象亮相，將為你帶來擴張與突破的機會，工作上也可能出現跨領域發展。受到土星與海王星影響，人際關係帶來的壓力不可避免，但若能妥善處理，反而可能成為成長與升級的跳板。水逆期間凡事宜親力親為，也要留意過勞問題。

火象星座（牡羊、獅子、射手）上半年運勢分析

在天王星與冥王星影響下，人際關係變化快速且劇烈，需要勇敢迎接挑戰。土星與海王星同時提醒你，在發揮自我時也要學會收斂，承擔更多責任。水逆期間，重心易落在家庭或內部事務，涉及大筆金錢與投資時務必多加留意。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）上半年運勢分析

這一年將帶來內在思維的轉變，也可能出現升遷機會或全新的理財模式。受到土星與海王星影響，工作、金錢與身體狀態都需要實際投入、親自經營，無法仰賴他人代勞。木星的能量則在三月帶來成果回收期，水逆期間也有機會與老朋友重逢，與過去事件產生重要連結。

