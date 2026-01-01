唐綺陽老師2026十二星座「命定開運色」！火象穿紅、水象穿黑，助你提升一整年氣場

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
踏入 2026 年，星相命理大師唐綺陽早前在台灣節目《女人我最大》公開十二星座的開運色彩密碼，為各位帶來最實用的開運指南。 2026 年星象變動頻繁，土星與海王星進入牡羊座，天王星轉入雙子座，整體能量偏向突破與創新。想在變動中站穩腳步，除了掌握運勢走向，把命定顏色穿上身更是提升運氣的重要元素之一！從日常穿搭到配飾選擇，都能成為大家的開運法寶。
風象星座（天秤、水瓶、雙子）
藍色、灰色 展現自由靈魂
風象星座在 2026 年迎來重要轉折期。唐綺陽老師指出，這群喜歡自由、思維敏捷的星座最適合藍色與灰色系。這些顏色就像天空般輕盈通透，完美呼應風象星座的本質。
2026 年對風象星座而言充滿機遇，特別是雙子座將迎來天王星進駐，開啟長達十年的創新期。整體運勢排名中，雙子座與天秤座更是名列前茅，工作與愛情雙豐收。不過要留意的是，水瓶座在上半年可能面臨較多壓力，建議多穿淺藍色系緩解緊張情緒。能進一步提升風象星座的靈活感與親和力。
GU 男女通用 Puff Knit Half-Zip Pullover 357913
價錢：$179
Uniqlo 女裝 / 男女通用 牛津寬版恤衫 [長袖] 475718 / 479974
價錢：$199
土象星座（處女、金牛、魔羯）
咖啡色、黃色展現穩重魅力
土象星座向來給人踏實可靠的印象，2026 年的開運色正好呼應這份特質。咖啡色與黃色成為土象星座的最佳選擇，象徵著穩定與豐收。
根據占星專家分析，2026年土象星座需要經歷內在整合期。金牛座將告別過去數年的動盪，進入修復與穩定階段；處女座則要學會放下控制慾，找到生活平衡；魔羯座意識到自己需要提升個人的專業能力、價值觀或財務規劃。在這樣的背景下，咖啡色能帶來安定感，黃色則注入正面能量。值得一提的是，土象星座今年財運不俗，投資黃金飾品既能開運又具保值功能。
GU 女裝 Puff Sweat Full-Zip Hoodie 358742
價錢：$199
Uniqlo 男女通用 燈芯絨輕便 9 分褲 (褲內襠長 64.5-70.5cm) 479137
價錢：$199
火象星座（牡羊、獅子、人馬）
紅色、黃色及閃亮色系點燃主角光環
火象星座天生就是舞台中心，2026 年的開運色更要襯托這份霸氣。紅色與黃色成為火象星座的王牌組合，從鮮紅、橙紅到暖黃、金色，每種色調都能展現不同層次的熱情與活力。唐老師特別提到，火象星座穿上這些顏色就像自帶聚光燈，無論走到哪裡都是焦點所在。
2026 年對火象星座來說是突破與創造的關鍵年。牡羊座迎來土星海王星合相，人生方向變得更清晰；獅子座在 6 月後木星進駐，迎來事業高峰期，整體運勢名列前茅；人馬座則在下半年運勢大開，特別適合拓展海外市場或發展新事業。需要注意的是，火象星座今年情緒起伏較大，穿著暖色系有助穩定心情，但避免全身都是高飽和度顏色，適當加入白色或米色平衡整體造型。
GU 男裝 Milano Ribbed Crew Neck Sweater 359043
55折特價︰$99；原價︰$179
Uniqlo 女裝 縷空開胸外套 [長袖] 484939
價錢：$129
水象星座（雙魚、巨蟹、天蠍）
黑色系強化內在力量
水象星座擁有豐富的情感世界，2026 年的開運色以黑色與深色系為主，或是正色系列，如正藍、正紅及正黃。唐綺陽老師形容水象星座就像深不見底的海洋，表面平靜卻暗流湧動，經常在關鍵時刻發揮決定性作用。黑色正好能強化這份神秘感與存在感，讓水象星座的魅力完全釋放。
2026年對水象星座而言是情感與關係的重整年。巨蟹座需要學習平衡依賴與獨立，在家庭與事業間找到平衡點；天蠍座進入信任重建期，適合深化現有關係；雙魚座則告別過去的混沌期，迎來豐盛與機遇，愛情運勢更是十二星座之冠。
不過要注意的是，全身黑容易顯得過於沉重，建議加入其他正色系列素增添層次感。正藍、正紅及正黃同樣適合水象星座，這些顏色既保有深度又不會過於嚴肅。今年水象星座的直覺特別準確，選擇服裝時不妨相信第一感覺。
GU 男裝 Barrel Leg Jeans 358640
價錢：$199
Uniqlo 女裝 柔滑棉質 Polo 領針織衫 482971
價錢：$249
