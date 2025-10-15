唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex

今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。

黃翠如 唐詩詠

唐詩詠

黃翠如 唐詩詠

黃翠如喺IG分享旅途照片，寫道「帶我短暫出走的她❤️她說我需要有一個 認真一點的me time」。翠如同詩詠享受me time之餘仲一齊食好西，身為麵包店老闆嘅詩詠當然唔少得探店取經，佢地仲同日本飲食達人Meter喺當地飯聚。二人仲影咗唔少合照，而且少女感滿滿，相信幾日假期足以令佢地叉足電。肩負湊仔重任嘅翠如老公蕭正楠就留言話「誰帶我出走」，翠如留言「終有一天」，亦有人就回應話「曹永廉」，十分搞笑。

廣告 廣告

佢地仲同日本飲食達人Meter喺當地飯聚

一齊由有線過檔TVB嘅黃翠如同洪永城份屬老友，而唐詩詠就係洪永城前度，難得翠如同詩詠依然友好，有網民就話「有一種閨密叫老友個ex」。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！