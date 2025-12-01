大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
44歲唐詩詠從「四葉草少女」蛻變演靚媽，角色漸變成熟但美貌保養還是當年的「校花Natalie」
44歲唐詩詠初次接拍 Viu TV 的劇集，飾演 23 歲許軼 (Day @ Collar) 的母親，那年的「四葉草少女」蛻變成輕熟靚媽，凍齡美貌依然看不見老化痕跡！
唐詩詠突破心理決口 首度嘗試「靚媽」角色
唐詩詠近日透露自己將於 Viu TV 劇集《日落下的彩虹》中飾演許軼的媽媽，由少女蛻變成輕熟媽媽，Natlie 直言很快就突破心理關口，十分期待與潘燦良合作演夫妻，突破自己的既有少女形象嘗試嶄新角色。
唐詩詠曾於年輕時接受雜誌街拍，出道時被封為「校花 Natalie」，2000 年時拍攝港台青春劇《青春@Y2K》，並與余文樂傳出緋聞及承認余文樂是其初戀。再於 2003 年加入 TVB 拍攝首套劇集《當四葉草碰上劍尖時》，青春無敵的清新少女氣息，讓她成為了愛情喜劇的寵兒。繼而拍攝《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》等劇集，最終憑《不懂撒嬌的女人》成為「視后」。
離開工作 22 年的 TVB 後，Natalie 接連嘗試新的角色，包括是次飾演 Day @ Collar 的媽媽，不少網民亦指 Natalie 角色變成熟，但凍齡美貌依然飄著少女味，保養得宜由「四葉草少女」成長為「靚媽」。
唐詩詠保養法則 重視養生食療
Natalie 忙於工作而身體漸差，她依從四大養生法則，除了養出濃密秀髮及飽滿肌膚，更讓她於鏡頭前後依然宛如少女，沒有變老的殘酷痕跡。
1）每天吃黑豆、芝麻、麥皮護髮，減少壓力型脫髮顯老。
2）晚上 12 時前入睡使肌膚更見光澤，睡足美容覺比萬元醫美更有效。
3）勤做瑜伽、帶氧運動促進新陳代謝，練出緊實的身體線條。
4）每天飲足 8 杯水，護膚品以為肌膚保濕為大前提。
減齡穿搭不顯老 低飽和色調甜美自然
Natalie 日常的穿搭選擇低飽和色系，例如白色、粉紅、粉藍等清新又自然，而且選擇具慵懶率性的 Oversize 剪裁為主，減低每天出門也像「登台」般的老氣感，更添韓系輕熟姐姐風格的知性氣質。
另外，隨著年紀增長，愈會了解自己身材的長處優點。Natalie 最愛展現又長又直的標誌長腿，並以腿部作為亮眼重點配搭整體造型。迷你裙、高腰牛仔褲等單品拉長身型比例亦更顯年輕迷人，展現凍齡的少女感魅力！
