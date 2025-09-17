唐頓莊園道具拍賣會超搶手 成交總額逾170萬英鎊

（法新社倫敦16日電） 邦瀚斯拍賣公司今天公布，英國熱門影集「唐頓莊園」相關道具、服飾等珍藏品在倫敦拍賣會中成交價超過170萬英鎊，為原先預估的6倍。

「唐頓莊園」（Downton Abbey）最受矚目的拍賣品，是從第1季到最後1季都有出現的僕人廳「鈴牆」（bell wall），成交價來到令人瞠目結舌的21萬6300英鎊，遠高出預估的7000英鎊。

邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）這次拍賣從8月18日開跑，至9月16日結束，拍賣品從劇中服飾、汽車，到場記板等道具一應俱全。

拍賣會的另一個亮點是格蘭瑟姆伯爵與伯爵夫人在劇中乘坐的1925年骨董車，這輛車是真的能跑，原估價3萬英鎊，最後以17萬2500英鎊成交。

女星雪兒道克瑞（Michelle Dockery）劇中婚禮穿著的禮服成交價達2萬1760英鎊；瑪姬史密斯（Maggie Smith）劇中用的拐杖以2萬8160英鎊落槌。

另外，電影「唐頓莊園：全新世代」（Downton Abbey: A New Era）拍攝時使用的場記板，也以9600英鎊售出。本場拍賣成交總額達173萬5744英鎊。