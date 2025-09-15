唐頓莊園：盛世終章／捕風追影／惡人當道／九龍大眾浪漫／劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX／過年／蛟龍行動︳電影LOL 今期睇咩戲

唐頓莊園：盛世終章

1930年代，風雲變幻，唐頓莊園的輝煌與優雅，正面臨前所未有的挑戰！當瑪麗小姐捲入一樁震驚上流社會的醜聞風暴，家族財務危機又步步緊逼，葛家的百年榮耀懸於一線。莊園上下人心惶惶，貴族體面瀕臨崩塌——他們能否在時代巨變中，守住最後的尊嚴？與此同時，新一代接班人蓄勢待發，僕人們也迎來命運轉折，傳統與革新激烈碰撞，莊園的未來由誰主宰？

捕風追影

一夥天才盜匪劫走數億資產，卻憑藉超強反偵察能力全身而退，戲耍警方“天眼”系統。一籌莫展之際，澳門司警局請回了隱退多年的跟蹤專家黃德忠（成龍 飾），他培養年輕司警何秋果（張子楓 飾）等人，重組“神秘跟蹤隊”，最終鎖定了盜匪團的幕後狼王傅隆生（梁家輝 飾）。當警方布下天羅地網之時，盜匪團也設下局中局，鬥智鬥勇鬥心眼，一場高端貓鼠局拉開帷幕......

惡人當道

重獲新生的過氣大佬「呔哥」（姜皓文 飾）在舊區經營洗衣店，沈默寡言的他逐漸融入，嚮往平淡生活日子，但卻遇上欺凌一棟舊廈居民的黑道流氓，冷眼旁觀還是重出江湖，該如何抉擇？

九龍大眾浪漫

鯨井令子（吉岡里帆）在瀰漫懷舊氣息的城鎮——九龍城寨的不動產公司上班，喜歡前輩工藤發（水上恒司）。工藤對於九龍瞭若指掌，經常帶令子去他喜歡的場所，然而兩人的距離依舊沒有縮短。 即使如此，令子仍交到了朋友。經營鞋店的楊明（梅澤美波），還有在各種店家打工的小黑（花瀨琴音），她也滿足於在九龍的日常生活。 然而某天，她與工藤一起光顧「金魚茶館」時，店員陶鈞（栁俊太郎）誤認她是工藤的女友。不只如此，令子偶然發現了一張照片，上面是工藤與他的女友，而那個人外貌和自己如出一轍。想不起來的過去記憶、「另一個自己」的真實身份，以及隱藏在九龍城鎮中的巨大謎團。過去與現在錯綜複雜，這段戀情將解開所有的秘密……

劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX

夢想成為作曲家的女主角七海春歌入讀藝能專門學校「早乙女學園」，與立志成為出色偶像的男生們一同奮鬥。

過年

「過年」雖然是中國農曆新年的一個慶典，但是對偉大的藝術家而言，更貼切應該是：跨「過」似水流「年」。 華人藝術界最具影響力的黃永玉（1924-2023）先生，在女兒黃黑妮的陪同下，2012龍年除夕前三日，與楊凡傾談人生中的點點滴滴。從孩堤的第一張照片開始說起、時代的變遷、人性的善惡、創作的靈感、友情的感恩….一直談到生老病死。就像家庭電影般的親切，完全不設防。真誠的文學和藝術，想要知道的都在，是否能聽得入耳入目，全憑自己本身。 這些茶餘飯後的片段經過歲月的沉澱，剪輯紀錄完成「過年2012」，已是12年之後的另一個龍年。

蛟龍行動

中國領海「深藍3號」生產平台被傭兵佔領。中國海軍再次起航，蛟龍小隊勇敢作戰奪回平台。傭兵的陰謀也隨之浮現，在這場無人知曉的海底戰爭當中，中國海軍將面臨前所未有的挑戰。

