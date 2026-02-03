唔使留喺香港！2026 深圳春節 8 大好去處：花市、燈秀、滑雪一條龍玩到盡！

深圳春節

每逢春節，好多港人都會揀「北上過年」。深圳作為最具活力嘅城市之一，春節期間真係魅力無窮。交通方便之餘，節日氣氛仲好濃郁，由璀璨嘅年宵花市、震撼嘅燈光匯演，到專為屋企人而設嘅親子樂園，仲有適合春節 staycation 入住的酒店，應有盡有！

🏮 8 大深圳春節好去處一覽

我幫你將資訊整理成項目符號，方便你一目了然：

福田區節日大道花市

類型／特色： 代表性年宵花市，結合「科技＋國風＋潮流」三大主題，有 AI 機器人同 VR 體驗。

開放時間： 2026/2/10 – 2/16（10:00 – 22:00，最後一日去到半夜 24:00）。

地址： 福田區福華路 346 號卓悅中心中央大街。

交通： 地鐵 1 號線「會展中心站」。

南山迎春花市

類型／特色： 規模大、人流較散，有荷蘭花卉小鎮、鬱金香花海同非遺市集。

開放時間： 2026/2/10 – 2/16。

地址： 南山區月亮灣大道 3008 號。

交通： 地鐵 1 號線「大新站」。

深圳市民中心燈光匯演

類型／特色： 福田 CBD 摩天大樓燈光秀，免費入場，係夜遊首選。

表演時間： 週五、六晚上 19:30 / 20:30 / 21:30。

地址： 福田區福中三路 1 號。

交通： 地鐵 3／4 號線「福田站」。

世界之窗

類型／特色： 世界地標縮景、新春特別表演、煙火夜景，親子打卡一流。

開放時間： 09:30 – 21:30。

地址： 南山區深南大道 9037 號。

交通： 地鐵 1／2 號線「世界之窗站」。

深圳歡樂谷

類型／特色： 大型主題樂園、機動遊戲、夜遊「歡樂光年」燈光效果。

開放時間： 10:00 – 22:00。

地址： 南山區僑城西街 18 號。

交通： 地鐵 1／2 號線「世界之窗站」。

錦繡中華民俗村

類型／特色： 中國文化縮影、新春燈會、花車巡遊、民俗表演（舞龍舞獅）。

開放時間： 10:00 – 22:00（春節期間特別調整）。

地址： 南山區深南大道 9005 號。

交通： 地鐵 1／2 號線「世界之窗站」。

深圳野生動物園

類型／特色： 放養式動物園，可以睇大熊貓同老虎，適合親子科普。

開放時間： 09:30 – 18:00。

地址： 南山區西麗湖路 4086 號。

交通： 地鐵 7 號線「西麗湖站」。

卡魯冰雪世界

類型／特色： 室內冰雪樂園，可以滑雪、滑冰、玩雪，係避開人潮嘅好地方。

開放時間： 10:00 – 20:00（分時段預約）。

地址： 龍華區高爾夫大道 15 號觀瀾湖度假區。

交通： 地鐵 4 號線「觀瀾湖站」。

深圳春節好去處 | #1 福田區節日大道花市

想感受最地道嘅深圳新年氛圍，福田區節日大道花市絕對係首選！2026 年花市以「騏驥灣區，繁花福田」為主題，規模大到有成 24,000 平方米，入面有超過 200 個攤位。除咗必買嘅年花、年桔同揮春，最正係佢將高科技融入傳統，例如你可以在「科技主題區」同識講嘢嘅 AI 機器人互動拜年，甚至戴上 VR 眼鏡體驗虛實交替嘅未來花市。無論你想帶小朋友嚟見識新嘢，定係純粹想搵個靚位打卡，呢度嘅國風同潮流設計都保證令你驚喜萬分，絕對係春節北上必排嘅第一站！

地址： 深圳市福田區福華路 346 號（卓悅中心中央大街）

開放時間： 2026/2/10 – 2/16（10:00 – 22:00；2/16 延長至 24:00）

交通： 深圳地鐵 1 號線「會展中心站」





福田區節日大道花市

深圳春節好去處 | #2 南山迎春花市

如果你怕市中心太迫，南山迎春花市就玩得舒服好多，佢人流相對分散，好啱一家大細慢慢行。今年以「城南花開」為主題，將荷蘭花卉小鎮、南頭古城同中山公園連埋一齊。最吸引人嘅一定係荷蘭花卉小鎮，嗰度嘅標誌性風車配埋一望無際嘅鬱金香花海，影出嚟嘅相真係以為自己去咗歐洲過年咁！現場仲有非遺市集可以買到精緻嘅傳統手工藝品，加上周邊有好多大型商場，行完花市順便食餐新年大餐都超方便，係一個集賞花、文化體驗同休閒於一身嘅完美景點。

地址： 深圳市南山區月亮灣大道 3008 號

開放時間： 2026/2/10 – 2/16

交通： 深圳地鐵 1 號線「大新站」





南山迎春花市

圖片來源：Wyatt_Ross26@Trip Moments

深圳春節好去處 | #3 深圳市民中心燈光匯演

去到夜晚，一定要去福田 CBD 睇場震撼人心嘅燈光匯演！呢場騷將深圳嘅摩天大樓變身做巨型屏幕，配埋春節限定嘅喜慶音樂，將整座城市變成一片光影海洋。想搵最佳觀景位，深圳市民中心同蓮花山頂都係熱門選擇，其中市民廣場可以提供 180 度環繞視野，結合現場音效，視覺衝擊力極強。我哋強烈建議你提早喺微信小程式預約，並揀返 1 號或 2 號區域嘅階梯位，咁樣就可以避開人頭，輕鬆捕捉到大鵬展翅建築同燈光共舞嘅絕美畫面，為你嘅新年之旅留下最閃耀嘅回憶。

地址： 深圳市福田區福中三路 1 號

開放時間： 週五、週六 19:30、20:30、21:30（每場約 15 分鐘）

交通： 深圳地鐵 3 號線或 4 號線「福田站」





深圳市民中心燈光匯演

圖片來源： DH 2022@Trip Moments





深圳春節好去處 | #4 世界之窗

世界之窗係港人北上嘅經典景點，春節期間仲會換上新裝，節日氣氛濃到不得了！你可以喺一日之內睇勻全球地標嘅縮景，仲可以睇到精彩嘅賀歲巡遊同傳統民俗表演。最唔可以錯過嘅係夜間重頭戲，除咗有大型舞台劇，仲有璀璨嘅煙花匯演喺凱旋門上空綻放，將新年嘅喜慶推到最高峰！因為佢同地鐵站完全連接，交通極之方便。建議大家下午入園，先悠閒咁環遊世界影相打卡，入夜後再留低睇煙花同夜景，呢種由朝玩到晚嘅行程安排，絕對係春節親子同朋友聚會嘅最佳方案。

地址： 深圳市南山區深南大道 9037 號

開放時間： 09:30 – 21:30

交通： 深圳地鐵 1 號線或 2 號線「世界之窗站」





世界之窗

深圳春節好去處 | #5 深圳歡樂谷

鐘意尋求刺激嘅朋友，深圳歡樂谷絕對係新年放電首選。樂園入面有成九大主題區，由心跳加速嘅過山車到適合小朋友玩嘅水上設施，過百項設施任你玩。春節期間樂園會延長開放時間，夜晚仲會有「歡樂光年」燈光騷，將整個園區裝飾得美輪美奐。如果你帶住小朋友，可以去魔幻城堡區體驗童趣設施；如果你係後生仔女，一定要試吓各種極限挑戰。因為佢位置就喺世界之窗隔離，交通配套做得好好，好啱排入兩日一夜嘅行程入面，保證全家人都玩得樂而忘返，享受一個充滿歡笑聲嘅新春假期。

地址： 深圳市南山區僑城西街 18 號

開放時間： 10:00 – 22:00

交通： 深圳地鐵 1 號線或 2 號線「世界之窗站」





深圳歡樂谷

深圳春節好去處 | #6 錦繡中華民俗村

想過一個文化氣息重啲嘅新年，錦繡中華民俗村就啱晒。春節期間呢度變身成一個巨大嘅傳統燈會，有各種造型精緻嘅燈組，影相一流！最震撼嘅係現場有多場高質素嘅民俗演出，好似舞龍舞獅、川劇變臉，仲有近年超火紅、氣勢十足嘅英歌舞，真係睇到人熱血沸騰。入夜之後，成個園區亮起燈嚟，古色古色嘅建築配埋璀璨燈光，中國風氛圍瞬間拉滿。我哋建議大家黃昏時段入去，先睇吓民族村落風情，再留低睇夜晚嘅燈海同花車巡遊，一次過感受晒中華大地唔同民族嘅過年特色，年味十足。

地址： 深圳市南山區深南大道 9005 號

開放時間： 春節期間 10:00 – 22:00

交通： 深圳地鐵 1 號線「華僑城站」





錦繡中華民俗村

深圳春節好去處 | #7 深圳野生動物園

深圳野生動物園係寓教於樂嘅親子好去處，園區佔地極廣，採用放養模式，等你可以近距離睇到成萬隻珍稀動物。春節期間，最受歡迎嘅一定係國寶大熊貓，睇住佢哋食竹葉嘅樣真係超治癒！除此之外，仲有猛獸區嘅老虎、長頸鹿同埋大象表演，種類豐富到由陸地玩到海洋都得。因為園區行路程比較長，建議帶小朋友嘅家長要做好體力規劃，預留一整日慢慢行。雖然春節人流會多啲，但動物園空間感足夠，只要早啲入園，依然可以享受一個愉快嘅家庭時光，同大自然親密接觸過新年。

地址： 深圳市南山區西麗湖路 4086 號

開放時間： 09:30 – 18:00

交通： 深圳地鐵 7 號線「西麗湖站」





深圳野生動物園

深圳春節好去處 | #8 卡魯冰雪世界

想喺南方過一個有「雪」嘅新年，卡魯冰雪世界係熱門之選！呢度係深圳超人氣嘅室內滑雪館，全年恆溫造雪，就算外面幾暖，入面依然係冰天雪地。佢劃分咗滑雪區同娛雪區，初學者可以跟教練學嘢，而小朋友就可以喺雪圈滑坡、螺旋滑梯同埋童話小鎮玩得興高采烈。最正係呢度嘅設計充滿異國風情，影相出嚟真係以為去咗瑞士！春節期間因為喺室內，可以有效避開戶外人潮同天氣影響。記得提早喺網上預約時段，咁就可以輕鬆享受一個充滿冬日驚喜嘅另類新春假期，係親子遊嘅不二之選。

地址： 深圳市龍華區高爾夫大道 15 號（觀瀾湖生態運動公社內）

開放時間： 10:00 – 20:00（分上午/中午/下午/夜場）

交通： 深圳地鐵 4 號線「觀瀾湖站」A 出口





卡魯冰雪世界

深圳春節好去處 | Staycation 酒店推介

深圳春節 Staycation #1 深圳前海華僑城 JW 萬豪酒店：奢享海灣景觀，親子同樂首選

深圳前海華僑城 JW 萬豪酒店無疑是許多旅客在深圳春節期間選擇 Staycation 的人氣之選。酒店地理位置優越，位於寶安中心區，坐擁迷人的前海灣景觀，讓您在房內即可欣賞海天一色。從酒店步行即可輕鬆抵達熱鬧的歡樂港灣及標誌性的摩天輪，即使不出遠門，也能充分感受春節的濃厚節日氣氛。這裡的客房空間寬敞舒適，配套設施一應俱全，包括恆溫泳池、頂級水療中心以及多間特色餐廳，無論是尋求浪漫的情侶，還是享受天倫之樂的親子家庭，都能在這裡找到完美的度假體驗。酒店交通極為便利，距離機場及各主要口岸僅約 20 分鐘車程，讓您無論是純粹放鬆休息，還是將其作為探索深圳春節精彩行程的基地，都將是相當理想的選擇。

深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)

深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)

深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)

評分：9.4/10.0

地址：寶興路8號, 寶安區, 深圳, 518101

選擇房型





深圳春節 Staycation #2 深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店：山海間的親子度假秘境

想於春節期間遠離市區人潮、慢活過年，深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店是許多家庭在深圳春節期間選擇 Staycation 的心儀之選。酒店地理位置得天獨厚，巧妙地坐落於壯麗的梧桐山與迷人的黃金海岸之間，四周被鬱鬱蔥蔥的森林環繞，營造出一個清靜自然的度假環境。部分房型更貼心地設有溫泉設施，讓您在享受山海美景的同時，也能徹底放鬆身心。酒店以其卓越的親子主題服務而聞名，配備了大型兒童遊樂中心、清爽的戶外泳池以及多元化的餐飲選擇，一站式滿足家庭的所有度假需求。選擇這裡，您將在山海之間輕鬆享受一個充滿樂趣與寧靜的深圳春節假期。

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)

評分：9.3/10.0

地址：梅沙街道茵特拉根天麓街區旁, 鹽田區, 深圳

選擇房型





深圳春節 Staycation #3 深圳灣安達仕酒店

深圳灣安達仕酒店憑藉其優越的地理位置與高辨識度的獨特設計，這間位於科苑南路的酒店（如深圳灣安達仕酒店等設計型酒店）已成為深圳春節 Staycation 中，最受情侶及好友青睞的選擇之一。酒店由國際知名設計師季裕棠親自操刀，巧妙地將摩登活力與低調奢華完美融合，精心營造出一個既私密又富有社交感的度假氛圍。客房內可飽覽深圳灣的壯麗海景與繁華的城市景觀，春節期間，您完全可以選擇留在酒店內，盡情享受多間特色餐廳的美食、在時尚酒吧小酌、暢游於泳池或在健身設施中揮灑汗水。在這裡，您無需奔波於趕行程，也能輕鬆擁有一個充滿質感與品味的新年假期，享受深圳春節的獨有靜謐奢華。

深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)

深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)

深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)

評分：9.5/10.0

地址：科苑南路2600號, 南山區, 深圳

選擇房型

深圳春節 | 💡 春節小貼士

提早預訂： 高鐵飛同景點門票喺新年期間好搶手，記得提前喺 Trip.com 訂定。 善用地鐵： 新年期間熱門景點周邊極難泊車，搭地鐵絕對係最快、最唔心煩嘅選擇。 預約燈光秀： 市民中心燈光秀需要提前預約，想睇嘅話記得留意官方微信公眾號。 錯峰入園： 建議早上 10 點前或下午 4 點後入景點，可以有效避開最擁擠嘅正午時段。

深圳春節 | 深圳酒店推介

深圳春節 | 深圳旅遊攻略

