八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問

唔使留喺香港！2026 深圳春節 8 大好去處：花市、燈秀、滑雪一條龍玩到盡！

深圳春節
深圳春節

每逢春節，好多港人都會揀「北上過年」。深圳作為最具活力嘅城市之一，春節期間真係魅力無窮。交通方便之餘，節日氣氛仲好濃郁，由璀璨嘅年宵花市、震撼嘅燈光匯演，到專為屋企人而設嘅親子樂園，仲有適合春節 staycation 入住的酒店，應有盡有！

🏮 8 大深圳春節好去處一覽

我幫你將資訊整理成項目符號，方便你一目了然：

福田區節日大道花市

  • 類型／特色： 代表性年宵花市，結合「科技＋國風＋潮流」三大主題，有 AI 機器人同 VR 體驗。

  • 開放時間： 2026/2/10 – 2/16（10:00 – 22:00，最後一日去到半夜 24:00）。

  • 地址： 福田區福華路 346 號卓悅中心中央大街。

  • 交通： 地鐵 1 號線「會展中心站」。

南山迎春花市

  • 類型／特色： 規模大、人流較散，有荷蘭花卉小鎮、鬱金香花海同非遺市集。

  • 開放時間： 2026/2/10 – 2/16。

  • 地址： 南山區月亮灣大道 3008 號。

  • 交通： 地鐵 1 號線「大新站」。

深圳市民中心燈光匯演

  • 類型／特色： 福田 CBD 摩天大樓燈光秀，免費入場，係夜遊首選。

  • 表演時間： 週五、六晚上 19:30 / 20:30 / 21:30。

  • 地址： 福田區福中三路 1 號。

  • 交通： 地鐵 3／4 號線「福田站」。

世界之窗

  • 類型／特色： 世界地標縮景、新春特別表演、煙火夜景，親子打卡一流。

  • 開放時間： 09:30 – 21:30。

  • 地址： 南山區深南大道 9037 號。

  • 交通： 地鐵 1／2 號線「世界之窗站」。

深圳歡樂谷

  • 類型／特色： 大型主題樂園、機動遊戲、夜遊「歡樂光年」燈光效果。

  • 開放時間： 10:00 – 22:00。

  • 地址： 南山區僑城西街 18 號。

  • 交通： 地鐵 1／2 號線「世界之窗站」。

錦繡中華民俗村

  • 類型／特色： 中國文化縮影、新春燈會、花車巡遊、民俗表演（舞龍舞獅）。

  • 開放時間： 10:00 – 22:00（春節期間特別調整）。

  • 地址： 南山區深南大道 9005 號。

  • 交通： 地鐵 1／2 號線「世界之窗站」。

深圳野生動物園

  • 類型／特色： 放養式動物園，可以睇大熊貓同老虎，適合親子科普。

  • 開放時間： 09:30 – 18:00。

  • 地址： 南山區西麗湖路 4086 號。

  • 交通： 地鐵 7 號線「西麗湖站」。

卡魯冰雪世界

  • 類型／特色： 室內冰雪樂園，可以滑雪、滑冰、玩雪，係避開人潮嘅好地方。

  • 開放時間： 10:00 – 20:00（分時段預約）。

  • 地址： 龍華區高爾夫大道 15 號觀瀾湖度假區。

  • 交通： 地鐵 4 號線「觀瀾湖站」。

深圳春節好去處 | #1 福田區節日大道花市

想感受最地道嘅深圳新年氛圍，福田區節日大道花市絕對係首選！2026 年花市以「騏驥灣區，繁花福田」為主題，規模大到有成 24,000 平方米，入面有超過 200 個攤位。除咗必買嘅年花、年桔同揮春，最正係佢將高科技融入傳統，例如你可以在「科技主題區」同識講嘢嘅 AI 機器人互動拜年，甚至戴上 VR 眼鏡體驗虛實交替嘅未來花市。無論你想帶小朋友嚟見識新嘢，定係純粹想搵個靚位打卡，呢度嘅國風同潮流設計都保證令你驚喜萬分，絕對係春節北上必排嘅第一站！

  • 地址： 深圳市福田區福華路 346 號（卓悅中心中央大街）

  • 開放時間： 2026/2/10 – 2/16（10:00 – 22:00；2/16 延長至 24:00）

  • 交通： 深圳地鐵 1 號線「會展中心站」


福田區節日大道花市
福田區節日大道花市

深圳春節好去處 | #2 南山迎春花市

如果你怕市中心太迫，南山迎春花市就玩得舒服好多，佢人流相對分散，好啱一家大細慢慢行。今年以「城南花開」為主題，將荷蘭花卉小鎮、南頭古城同中山公園連埋一齊。最吸引人嘅一定係荷蘭花卉小鎮，嗰度嘅標誌性風車配埋一望無際嘅鬱金香花海，影出嚟嘅相真係以為自己去咗歐洲過年咁！現場仲有非遺市集可以買到精緻嘅傳統手工藝品，加上周邊有好多大型商場，行完花市順便食餐新年大餐都超方便，係一個集賞花、文化體驗同休閒於一身嘅完美景點。

  • 地址： 深圳市南山區月亮灣大道 3008 號

  • 開放時間： 2026/2/10 – 2/16

  • 交通： 深圳地鐵 1 號線「大新站」


南山迎春花市
南山迎春花市

圖片來源：Wyatt_Ross26@Trip Moments

深圳春節好去處 | #3 深圳市民中心燈光匯演

去到夜晚，一定要去福田 CBD 睇場震撼人心嘅燈光匯演！呢場騷將深圳嘅摩天大樓變身做巨型屏幕，配埋春節限定嘅喜慶音樂，將整座城市變成一片光影海洋。想搵最佳觀景位，深圳市民中心同蓮花山頂都係熱門選擇，其中市民廣場可以提供 180 度環繞視野，結合現場音效，視覺衝擊力極強。我哋強烈建議你提早喺微信小程式預約，並揀返 1 號或 2 號區域嘅階梯位，咁樣就可以避開人頭，輕鬆捕捉到大鵬展翅建築同燈光共舞嘅絕美畫面，為你嘅新年之旅留下最閃耀嘅回憶。

  • 地址： 深圳市福田區福中三路 1 號

  • 開放時間： 週五、週六 19:30、20:30、21:30（每場約 15 分鐘）

  • 交通： 深圳地鐵 3 號線或 4 號線「福田站」


深圳市民中心燈光匯演
深圳市民中心燈光匯演

圖片來源： DH 2022@Trip Moments


深圳春節好去處 | #4 世界之窗

世界之窗係港人北上嘅經典景點，春節期間仲會換上新裝，節日氣氛濃到不得了！你可以喺一日之內睇勻全球地標嘅縮景，仲可以睇到精彩嘅賀歲巡遊同傳統民俗表演。最唔可以錯過嘅係夜間重頭戲，除咗有大型舞台劇，仲有璀璨嘅煙花匯演喺凱旋門上空綻放，將新年嘅喜慶推到最高峰！因為佢同地鐵站完全連接，交通極之方便。建議大家下午入園，先悠閒咁環遊世界影相打卡，入夜後再留低睇煙花同夜景，呢種由朝玩到晚嘅行程安排，絕對係春節親子同朋友聚會嘅最佳方案。

  • 地址： 深圳市南山區深南大道 9037 號

  • 開放時間： 09:30 – 21:30

  • 交通： 深圳地鐵 1 號線或 2 號線「世界之窗站」


世界之窗
世界之窗

深圳春節好去處 | #5 深圳歡樂谷

鐘意尋求刺激嘅朋友，深圳歡樂谷絕對係新年放電首選。樂園入面有成九大主題區，由心跳加速嘅過山車到適合小朋友玩嘅水上設施，過百項設施任你玩。春節期間樂園會延長開放時間，夜晚仲會有「歡樂光年」燈光騷，將整個園區裝飾得美輪美奐。如果你帶住小朋友，可以去魔幻城堡區體驗童趣設施；如果你係後生仔女，一定要試吓各種極限挑戰。因為佢位置就喺世界之窗隔離，交通配套做得好好，好啱排入兩日一夜嘅行程入面，保證全家人都玩得樂而忘返，享受一個充滿歡笑聲嘅新春假期。

  • 地址： 深圳市南山區僑城西街 18 號

  • 開放時間： 10:00 – 22:00

  • 交通： 深圳地鐵 1 號線或 2 號線「世界之窗站」


深圳歡樂谷
深圳歡樂谷

深圳春節好去處 | #6 錦繡中華民俗村

想過一個文化氣息重啲嘅新年，錦繡中華民俗村就啱晒。春節期間呢度變身成一個巨大嘅傳統燈會，有各種造型精緻嘅燈組，影相一流！最震撼嘅係現場有多場高質素嘅民俗演出，好似舞龍舞獅、川劇變臉，仲有近年超火紅、氣勢十足嘅英歌舞，真係睇到人熱血沸騰。入夜之後，成個園區亮起燈嚟，古色古色嘅建築配埋璀璨燈光，中國風氛圍瞬間拉滿。我哋建議大家黃昏時段入去，先睇吓民族村落風情，再留低睇夜晚嘅燈海同花車巡遊，一次過感受晒中華大地唔同民族嘅過年特色，年味十足。

  • 地址： 深圳市南山區深南大道 9005 號

  • 開放時間： 春節期間 10:00 – 22:00

  • 交通： 深圳地鐵 1 號線「華僑城站」


錦繡中華民俗村
錦繡中華民俗村

深圳春節好去處 | #7 深圳野生動物園

深圳野生動物園係寓教於樂嘅親子好去處，園區佔地極廣，採用放養模式，等你可以近距離睇到成萬隻珍稀動物。春節期間，最受歡迎嘅一定係國寶大熊貓，睇住佢哋食竹葉嘅樣真係超治癒！除此之外，仲有猛獸區嘅老虎、長頸鹿同埋大象表演，種類豐富到由陸地玩到海洋都得。因為園區行路程比較長，建議帶小朋友嘅家長要做好體力規劃，預留一整日慢慢行。雖然春節人流會多啲，但動物園空間感足夠，只要早啲入園，依然可以享受一個愉快嘅家庭時光，同大自然親密接觸過新年。

  • 地址： 深圳市南山區西麗湖路 4086 號

  • 開放時間： 09:30 – 18:00

  • 交通： 深圳地鐵 7 號線「西麗湖站」


深圳野生動物園
深圳野生動物園

深圳春節好去處 | #8 卡魯冰雪世界

想喺南方過一個有「雪」嘅新年，卡魯冰雪世界係熱門之選！呢度係深圳超人氣嘅室內滑雪館，全年恆溫造雪，就算外面幾暖，入面依然係冰天雪地。佢劃分咗滑雪區同娛雪區，初學者可以跟教練學嘢，而小朋友就可以喺雪圈滑坡、螺旋滑梯同埋童話小鎮玩得興高采烈。最正係呢度嘅設計充滿異國風情，影相出嚟真係以為去咗瑞士！春節期間因為喺室內，可以有效避開戶外人潮同天氣影響。記得提早喺網上預約時段，咁就可以輕鬆享受一個充滿冬日驚喜嘅另類新春假期，係親子遊嘅不二之選。

  • 地址： 深圳市龍華區高爾夫大道 15 號（觀瀾湖生態運動公社內）

  • 開放時間： 10:00 – 20:00（分上午/中午/下午/夜場）

  • 交通： 深圳地鐵 4 號線「觀瀾湖站」A 出口


卡魯冰雪世界
卡魯冰雪世界

深圳春節好去處 | Staycation 酒店推介

深圳春節 Staycation #1 深圳前海華僑城 JW 萬豪酒店：奢享海灣景觀，親子同樂首選

深圳前海華僑城 JW 萬豪酒店無疑是許多旅客在深圳春節期間選擇 Staycation 的人氣之選。酒店地理位置優越，位於寶安中心區，坐擁迷人的前海灣景觀，讓您在房內即可欣賞海天一色。從酒店步行即可輕鬆抵達熱鬧的歡樂港灣及標誌性的摩天輪，即使不出遠門，也能充分感受春節的濃厚節日氣氛。這裡的客房空間寬敞舒適，配套設施一應俱全，包括恆溫泳池、頂級水療中心以及多間特色餐廳，無論是尋求浪漫的情侶，還是享受天倫之樂的親子家庭，都能在這裡找到完美的度假體驗。酒店交通極為便利，距離機場及各主要口岸僅約 20 分鐘車程，讓您無論是純粹放鬆休息，還是將其作為探索深圳春節精彩行程的基地，都將是相當理想的選擇。

深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)

深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)
深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)
深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)
深圳前海華僑城JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Shenzhen Bao'an)

評分：9.4/10.0

地址：寶興路8號, 寶安區, 深圳, 518101

選擇房型


深圳春節 Staycation #2 深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店：山海間的親子度假秘境

想於春節期間遠離市區人潮、慢活過年，深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店是許多家庭在深圳春節期間選擇 Staycation 的心儀之選。酒店地理位置得天獨厚，巧妙地坐落於壯麗的梧桐山與迷人的黃金海岸之間，四周被鬱鬱蔥蔥的森林環繞，營造出一個清靜自然的度假環境。部分房型更貼心地設有溫泉設施，讓您在享受山海美景的同時，也能徹底放鬆身心。酒店以其卓越的親子主題服務而聞名，配備了大型兒童遊樂中心、清爽的戶外泳池以及多元化的餐飲選擇，一站式滿足家庭的所有度假需求。選擇這裡，您將在山海之間輕鬆享受一個充滿樂趣與寧靜的深圳春節假期。

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)
深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)
深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)
深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店(Shenzhen OCT East Oasis Gleetour Hotel)

評分：9.3/10.0

地址：梅沙街道茵特拉根天麓街區旁, 鹽田區, 深圳

選擇房型


深圳春節 Staycation #3 深圳灣安達仕酒店

深圳灣安達仕酒店憑藉其優越的地理位置與高辨識度的獨特設計，這間位於科苑南路的酒店（如深圳灣安達仕酒店等設計型酒店）已成為深圳春節 Staycation 中，最受情侶及好友青睞的選擇之一。酒店由國際知名設計師季裕棠親自操刀，巧妙地將摩登活力與低調奢華完美融合，精心營造出一個既私密又富有社交感的度假氛圍。客房內可飽覽深圳灣的壯麗海景與繁華的城市景觀，春節期間，您完全可以選擇留在酒店內，盡情享受多間特色餐廳的美食、在時尚酒吧小酌、暢游於泳池或在健身設施中揮灑汗水。在這裡，您無需奔波於趕行程，也能輕鬆擁有一個充滿質感與品味的新年假期，享受深圳春節的獨有靜謐奢華。

深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)

深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)
深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)
深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)
深圳灣安達仕酒店(Andaz Shenzhen Bay)

評分：9.5/10.0

地址：科苑南路2600號, 南山區, 深圳

選擇房型

深圳春節 | 💡 春節小貼士

  1. 提早預訂： 高鐵飛同景點門票喺新年期間好搶手，記得提前喺 Trip.com 訂定。

  2. 善用地鐵： 新年期間熱門景點周邊極難泊車，搭地鐵絕對係最快、最唔心煩嘅選擇。

  3. 預約燈光秀： 市民中心燈光秀需要提前預約，想睇嘅話記得留意官方微信公眾號。

  4. 錯峰入園： 建議早上 10 點前或下午 4 點後入景點，可以有效避開最擁擠嘅正午時段。

深圳春節 | 深圳酒店推介

深圳富臨大酒店（羅湖口岸火車站店）

用戶評分: 8.6/10.0

價錢：HK$340起

房間面積很大 環境很優美 外景可以看見深圳河 不過插座有點少 浴室的花灑是固定的 姊妹們可以安心使用了 位置很方便 在羅湖口岸附近 穿過地下通道就找到了 附近的羅湖商業城很多東西吃 酒店裡麪也有二十四小時便利店 缺點是最近在修地鐵外面的路有點窄走起來有點艱難 贊一下工作人員服務有禮 健身房的設施不多但是空間夠大 總體來説還是不錯的 下次到深圳再住這裏

預訂酒店

深圳好日子皇冠假日酒店

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$825起

五星力薦皇冠假日！這次入住體驗真的超驚喜，工作人員全程都是甜美親切的笑容，溝通起來特別舒服。本來衹是隨口問了句周邊哪裡好玩，沒想到前台小姐姐不僅給了超詳細的景點推薦，還貼心標註了打卡路線和避坑指南。更意外的是，酒店還主動給我們升級了房型，這份升級禮遇直接讓旅途幸福感拉滿！房間乾淨整潔，床品柔軟舒服，早餐的品類也很豐富，下次再來一定還選這家！ 酒店位置好，交通超方便。

預訂酒店

深圳大中華喜來登酒店

用戶評分: 9.5/10.0

價錢：HK$916起

説真心話，服務真的很好，而且不做作，從進門幫拿行李，到入住後詢問感受都很到位，因為我們連住三晚，第一次給我們的房間是兩張單人床拼起來的，雖然床墊是一張，但中間會凹進去，於是給我們趕忙打掃了一間全景套房出來，也沒有和我們商量是否第二天從套房裡換出來，這點我覺得酒店態度很舒服也不小氣，但是東樓的人實在太多了，這電梯有點小區的感覺，一直停，並且人好多，可以理解但不是最喜歡，再有一點是泳池是外包的，這點我覺得不該是個大酒店該做的，在上海我沒看過哪家1000/晚的酒店的泳池是外包的，我覺得應該要控制人數。 總的來説服務真的無可挑剔，對了，早餐很有性價比，omelette真的很好，軟蛋餅也十分不錯。

預訂酒店

皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$328起

1. 酒店位置超便利，步行可達商圈！房間乾淨整潔無異味，床品柔軟好眠，服務人員熱情貼心，有求必應。性價比超高，下次來還選這裏～ 2. 入住體驗超棒！裝修簡約大氣，設施齊全且新，衞生細節拉滿。早餐種類豐富美味，前台服務高效周到，整體感受極佳，強烈推薦！ 3. 性價比絕了！房間寬敞明亮，通風效果好，隔音到位超安靜。工作人員專業友善，辦理入住退房都很快，體驗感滿分，值得二刷～他們還幫我們升級房型，下次再來👍🏻

預訂酒店

深圳春節 | 深圳旅遊攻略

免費親子好去處 2026: 12個商場遊樂場／戶外大型遊樂場／特色博物館推介

香港打卡景點指南2026：隱世、日系及最新IG-able熱點全攻略！

親子好去處 2026 香港室內／戶外 30 個小朋友放電好去處推介

