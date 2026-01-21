立即投選年度十大消費新聞
唔使飛去外國！深圳 3 大超夢幻水族館：沉浸式海底隧道、珍稀海洋生物全看齊
講到深圳，除咗行街食飯，其實仲收埋咗一啲令人驚歎嘅「藍色秘境」！呢度嘅深圳水族館唔單止係大家親近海洋生物嘅好去處，仲為大人小朋友提供咗超豐富嘅娛樂同科普學習機會。呢啲深圳海洋世界規模宏大，除咗有好多平時好少見嘅珍稀海洋物種，設計仲非常前衛，帶畀你沉浸式嘅互動體驗。無論係行過夢幻嘅海底隧道，定係睇精彩嘅海洋劇場，呢度都絕對係深圳旅遊嘅必去名片。而家，就等 Trip.com 帶你深入探索呢啲迷人嘅深圳水族館，一齊揭開海底世界嘅神秘面紗，感受海洋嘅無窮魅力同生命奇蹟啦！
深圳水族館 |🌊 深圳觀瀾海洋世界：60 米海底隧道與三大夢幻劇場
位於龍華區嘅觀瀾海洋世界，係深圳近年非常人氣嘅室內水族館。佔地達 1 萬平方米，分開上下兩層，入面有成 10 個唔同主題嘅展區，由深海生物到陸上萌寵都一應俱全，絕對係放假同屋企人、朋友去玩嘅好去處。
✨ 必睇亮點與表演
💙 60 米巨型海底隧道： 全館最震撼嘅打卡位！行入隧道就好似置身深海，過千種海洋生物喺您頭頂同身邊游過，影相效果超級夢幻。
🎭 三大主題劇場（必睇！）：
美人魚劇場： 睇住專業潛水員化身婀娜多姿嘅美人魚，喺水中翩翩起舞。
海獅演藝劇場： 活潑嘅海獅會展現各種靈動嘅動作，仲會同觀眾互動。
歡樂劇場： 由諧趣小丑帶嚟各種雜技表演，現場氣氛非常熱鬧。
🐣 兩層豐富展區：
1/F： 炫彩水母迷宮、奇幻熱帶雨林、失落的世界，仲有戶外萌寵區可以睇到可愛嘅小動物。
2/F： 專門為萌寵而設，包括「彩羽之林」互動餵食區，您可以親手餵彩色嘅雀仔。
📍 參觀資訊
地址： 深圳市龍華區觀瀾街道高爾夫大道 13 號
營業時間： 09:00 - 18:00（17:30 停止入場）
建議遊玩時間： 3 - 4 小時
🚇 交通指南（超級方便）：
地鐵： 坐深圳地鐵 4 號線去到「觀瀾湖站」，由 A 出口行返出嚟，行大約 50 米（1 分鐘都唔使）就到正門。
巴士： 可以坐去「觀瀾湖新城總站」或者「高爾夫球場站」落車。
💡 溫馨小貼士：
睇定表演時間表： 入園之後第一件事記得留意當日嘅表演時間，建議提早 15 分鐘去劇場搵位，確保有最好視角。
提前訂票： 建議透過 Trip.com 預先買飛，去到直接掃碼入園，唔使喺現場排隊買實體票，慳返唔少時間。
周邊玩樂： 海洋世界就喺「觀瀾湖新城 MH Mall」隔離，行完館可以順便去商場食飯、行街，配套非常完善。
深圳水族館 | 深圳小梅沙海洋世界：機甲鯨鯊與 200 種珍稀海洋生物
佔地超過 6 萬平方米嘅小梅沙海洋世界，係中國頂尖嘅海洋樂園之一。呢度最特別嘅地方係將**「高科技」**融入海洋生態，令您由極地玩到熱帶，再由現實走入科幻世界。
✨ 必睇五大展區與四大秀場
🦈 鎮園之寶：機甲鯨鯊 3.0 呢個係全場最震撼嘅亮點！由超過 1 萬個精密零件組成嘅機械鯨鯊，模擬得維妙維肖，喺水入面游動嗰陣，視覺衝擊力極強，好似睇緊 Sci-Fi 電影咁。
❄️ 神秘極地館與青藍洞大廳 喺「極地館」可以睇到企鵝、北極熊等寒冷地區嘅動物；而「青藍洞大廳」就係打卡聖地，環繞式嘅魚群景觀配合埋「青藍洞投影秀」，浪漫到暈。
🎭 四大精彩表演：
鯨豚劇場： 聰明嘅海豚同鯨魚同大家見面。
海底劇場： 唯美嘅水底芭蕾同魚群互動。
歡樂劇場： 充滿笑聲嘅海獅表演。
青藍洞投影秀： 科技感十足嘅聲光電表演。
📍 參觀資訊
地址： 深圳市鹽田區小梅沙（海濱旁）
營業時間：
平日： 10:00 - 17:30（16:30 停止入場）
節假日： 09:30 - 18:00（17:00 停止入場）
🚇 交通指南（直達沙灘邊）：
地鐵（最推薦）： 坐深圳地鐵 8 號線（鹽田線）去到「小梅沙站」，由 A 出口一出嚟就係，非常方便，仲可以順便睇埋海景。
巴士： 坐 M358、M360 等路線喺「小梅沙海濱公園站」落車，行 5 分鐘就到。
💡 專業玩樂貼士：
地鐵沿線景點： 坐 8 號線去小梅沙嗰陣，沿途會經過鹽田港，海景非常靚。建議可以安排一日行程：朝早去海洋世界，下晝去小梅沙沙灘散步。
避開人潮： 節假日人流較多，建議揀喺 09:30 準時入場，先衝熱門嘅「極地館」同「機甲鯨鯊」，咁樣影相就唔使同人迫。
門票預訂： 記得喺 Trip.com 預先買飛。小梅沙重開後非常受歡迎，現場買飛可能要排好耐，電子票可以直接 Scan QR Code 入場，輕鬆得多。
深圳水族館 | 深圳歡樂海岸·海洋奇夢館：夢幻水母世界與都市海濱藝術
海洋奇夢館 巧妙地融入在歡樂海岸的購物區內，其最大的特色在於運用了高科技的燈光與音響效果，將海洋生物轉化為一場流動的視覺盛宴。
✨ 必看精選展區與體驗
🪼 夢幻水母世界（全館靈魂）： 這裡擁有 20 多種形態各異的水母。在五彩斑斕的 LED 燈光映襯下，這些透明的精靈在水中優雅舞動，視覺效果極其治癒，是攝影愛好者絕對不能錯過的「出片」勝地。
🪸 珊瑚之家： 展示了色彩絢麗的活體珊瑚與活潑的熱帶魚群。這裏營造出高度還原的自然生態，讓您在鬧市中也能窺見海底森林的生機勃勃。
❄️ 極地動物展區： 您可以近距離觀察可愛的極地居民，感受冰雪世界的純淨與神秘。
🦭 海獅表演劇場： 雖然場館走精品路線，但海獅表演依然充滿活力！除了欣賞海獅的頂球、倒立等絕活，遊客還有機會被選中進行親密互動，非常適合家庭旅客。
📍 參觀資訊
地址： 深圳市南山區歡樂海岸購物中心二樓西側
營業時間： 10:00 - 22:00（21:30 停止入場）
小撇步：這是深圳少有營業至深夜的水族館，非常適合在歡樂海岸吃完晚飯後順道遊覽。
建議遊玩時間： 1 - 2 小時
🚇 交通指南（核心地段）：
地鐵： 乘搭深圳地鐵 9 號線 至 「深圳灣公園站」 E 出口，步行約 5 分鐘即可抵達歡樂海岸心臟地帶（原介紹提到的 2 號線僑城北站距離較遠，建議使用 9 號線更方便）。
巴士： 乘坐至「歡樂海岸站」下車，步行約 5 分鐘。
💡 深度玩樂建議：
搭配「水秀」行程： 參觀完海洋奇夢館後，強烈建議晚上留在歡樂海岸觀看著名的 《深藍秘境》水秀表演（就在水秀劇場），噴泉、激光與煙花的結合絕對讓您不虛此行。
美食打卡： 歡樂海岸是深圳知名的美食聚集地，擁有眾多高級粵菜、特色火鍋和臨海露天酒吧。
門票優惠： 出發前記得在 Trip.com 預先查看購票。海洋奇夢館經常有與歡樂海岸其他娛樂項目（如水秀劇場）的聯票折扣，CP 值更高！
深圳水族館 | ：海陸空生物大匯聚
位於西麗湖畔的 海洋天地 展區，雖然是動物園的一部分，但規模和專業程度完全不輸獨立水族館。這裡結合了科普與娛樂，由水母、熱帶魚到珍稀的海豚、海獅都有。
✨ 2026 必睇亮點與表演
🐬 歡樂的海洋（海洋劇場）： 這是館內的「重頭戲」！海豚和海獅會展現驚人的靈活性和智商。
平日時間： 12:40
週末/假日： 11:30、13:30（建議入園後先看告示牌，以當日公告為準）。
🦈 鯊魚館與美人魚表演： 在深邃的藍色水底，美人魚會與鯊魚共舞，場面既浪漫又驚險。
表演時間： 通常在週末或假日 14:00 左右。
🪼 水母王國： 擁有數以百萬計、流光溢彩的水母，在幻彩燈光下脈動，是館內最吸睛的打卡位。
🧪 兩棲爬行館： 除了魚類，這裡還收藏了娃娃魚、石蛙等珍稀品種，非常適合帶小朋友進行科普研學。
📍 參觀資訊
地址： 深圳市南山區西麗湖路 4086 號（深圳野生動物園內）
營業時間： 09:30 - 18:00（17:00 停止檢票入園）。
門票資訊： 水族館已包含在動物園大門票內，無需額外購票。
成人： 約 ¥240
建議在 Trip.com 預先查詢。
🚇 交通指南（極之方便）：
地鐵： 乘搭深圳地鐵 7 號線 至 「西麗湖站」，由 B 出口 一出即達動物園正門，步行只需約 4-5 分鐘。
💡 2026 醒目玩樂建議：
入園先攞地圖： 動物園面積達 60 萬平方米，非常巨大！一入閘記得攞地圖，並影低當日的 「表演時間表」。
善用園內交通： 行全程會非常攰，建議考慮購買 「觀光小火車」 票（成人約 ¥40），可以無限次上下車，輕鬆穿梭於海洋區與猛獸區。
預約與身份證： 現在入園大多採用電子票掃碼。如果您是港澳居民，記得帶齊 回鄉證 以便查驗。
避開人潮： 新春或法定假日期間，建議 09:30 準時入園，先睇水族館表演，避開下午的高峰期。
