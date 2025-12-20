唔使飛日本！廣東竟然有「醫養級」溫泉？韶關 8 強溫泉酒店推介

韶關溫泉酒店

想搵個地方鬆一鬆？探索廣東韶關，你將會發現呢片土地蘊藏住得天獨厚嘅溫泉寶藏！韶關唔單止係集休閒度假、溫泉養生同文化體驗於一身嘅理想目的地，仲匯聚咗好多頂級嘅溫泉度假村同酒店。無論你係想搵一處靜謐嘅避世之所，沉浸喺純淨溫泉水嘅療癒之中，定係期待一趟結合自然美景同歷史文化嘅豐富旅程，韶關嘅溫泉酒店都能夠滿足晒你嘅願望，為你打造無與倫比嘅舒適體驗。

Trip.com 為了令你嘅韶關溫泉之旅更加精彩，我哋嘅專業團隊特別為你精心挑選咗 8 間唔可以錯過嘅韶關溫泉酒店！我哋會深入分析每間酒店嘅：

✨ 獨特賣點與建築風格

🏊 特色溫泉設施與配套

⭐ 真實住客評分與實測心得

助你輕鬆搵到最合心水嘅住宿，開啟一段難忘嘅溫泉養生之旅。

韶關溫泉 | 香港去韶關

由香港出發去韶關搵食，其實有好多種玩法！無論你係追求效率定係想慳錢，總有一個方法啱你：

🥇 高速鐵路 (高鐵) — 最快捷之選

搭高鐵係去韶關最爽嘅方式！由香港西九龍站出發，直接坐去韶關站（部分班次去廣州南站轉車仲快）。

優點： 速度真係快，環境又乾淨舒服，風景仲好靚。

缺點： 記得要提前訂飛呀，特別係長假期，啲飛好快畀人搶晒。

🚐 包車服務 — 最舒心之選

如果你係同屋企人或者一大班朋友出發，包車就最啱。

優點： 私隱度十足，仲可以「門到門」接送，唔使自己搬行李轉車，行程想點改都得。

缺點： 費用會比較高，適合預算比較充裕嘅朋友。

🚗 自駕遊 — 最自由之選

而家流行「港車北上」，自己開車去韶關都係一個好選擇。

優點： 自由度最高！想停邊就停邊，去丹霞山或者郊區搵食就最方便。

缺點： 要先搞好相關手續，而且開長途車比較耗體力，要留意內地路況。

🚌 長途巴士 — 最經濟之選

如果預算有限，亦可以選擇直通巴士。

優點： 價錢最平，經濟實惠，將慳落嘅車錢攞嚟食多餐好過！

缺點： 車程比較長，加上過關時間，坐得耐可能會比較攰。





韶關溫泉精選 | 獨家整理！Trip.com 為您呈現 8 間頂級韶關溫泉酒店全攻略

酒店名稱 酒店地址 酒店特色 韶關經律論國際酒店 韶關曲江區小坑鎮湯湖村大森林温泉世界 - 位於廣東省韶關市曲江區小坑國家森林公園內

- 擁有嶺南罕見的醫養級氡溫泉，68 個功能各異的溫泉泡池 韶關溪裏頌温泉藝術酒店 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會旁邊 - 鄰近湯泉別院露天溫泉

- 設有多款房型，部份房間設有獨立泡池及私人溫泉

- 另外酒店設施豐富，包括：室外游泳池、桑拿、水上樂園、棋牌室等 韶關曹溪温泉假日度假村 韶關曲江區馬壩鎮轉溪橋旁 - 位於韶關市曲江區，毗鄰千年古剎南華寺、世界地質公園丹霞山及馬壩人遺址獅子巖等名勝

- 擁有獨棟別墅及風格各異的客房

- 設有近 70 個特色養生泡池，相傳六祖慧能曾於此處沐浴頓悟，使曹溪水成為千年聖水 韶關楓灣温泉度假村 韶關曲江區楓灣鎮白水邨 - 設有多款房間類別，例如家庭套房、私家溫泉小別墅及行政套房等

- 設有溫泉、室外游泳池、桌球室、乒乓球室、棋牌室、健身室等

- 更設有兒童游泳池及託兒服務，適合親子出行 韶關湯泉谷 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會西北方向 700 米 - 位於韶關湯溪温泉小鎮，被譽為“中國温泉之鄉”

- 因獨特的地質構造，擁有豐富的地熱資源，數十處天然温泉泉眼遍布全境，被譽為“泉都”

- 景區以盛唐名相張九齡文化為靈魂，結合優美的自然景觀與優質温泉資源 韶關清河温泉酒店 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委李屋村 24 號 A3 棟 - 環境優雅，設施齊全

- 設有溫泉、室外游泳池、茶室及餐廳等 韶關東溪温泉酒店 韶關曲江區大塘鎮湯溪村委會楊屋村 44 號 - 距離韶關東火車站約 25 公里，交通便捷

- 客房設備完善，可於房間浴室內享受私人溫泉

- 更設有室外游泳池及室外溫泉 韶關嘉華半溪温泉酒店 翁源壩仔鎮半溪村泉溪路 1 號 - 酒店鄰近韶關嘉華半溪溫泉

- 設有陽台私人溫泉房及親子溫泉房

- 設有室外游泳池、溫泉、按摩室、Spa、健身室





韶關溫泉酒店 #1 韶關經律論國際酒店

韶關經律論國際酒店坐落喺韶關曲江區小坑國家森林公園入面，韶關經律論國際酒店唔單止係一間酒店，更係一個令你遠離塵囂、搵返內心寧靜嘅世外桃源。酒店以「森呼吸·禪生活·健康行」做核心，將健康管理、溫泉養生同高端度假完美結合。

✨ 亮點一：嶺南罕見「醫養級氡溫泉」

呢度擁有嶺南地區極之罕見嘅「醫養級氡溫泉」，對身體非常有益。

山林泡池： 68 個唔同功能嘅溫泉池，錯落有致咁分佈喺山林之間，等你可以一邊浸浴，一邊吸收森林芬多精。

完善設施： 仲有恆溫泳池、大型水療池、健身房同蒸汽房，全方位照顧你嘅養生需求。

✨ 亮點二：毗鄰天禪谷，打卡景點多到玩唔晒

酒店就喺國家 4A 級景區天禪谷隔離，園區入面配套極之豐富，無論係大人定細路都咁啱玩：

文化藝術： 自在天翡翠藝術博物館（超級震撼！）、十二生肖廣場。

自然與冒險： 夢幻彩虹天梯、森林穿越體驗、登山步道、玫瑰園。

親子樂趣： 孔雀園、專為小朋友而設嘅小童樂園。

🍴 亮點三：梵華閣名廚膳食

餐飲方面亦都唔馬虎，梵華閣餐廳由名廚坐鎮，提供精緻粵菜、地道韶關菜同專業嘅營養膳食，等你食得健康又滋味。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市曲江區小坑國家森林公園內

特色設施： 醫養氡溫泉、翡翠博物館、恆溫泳池、兒童樂園





住客評價：這次韶關溫泉之行，選擇了韶關經律論國際酒店，體驗感超乎預期！我預訂的豪華溫泉房，佈置得溫馨雅緻，推開窗即是令人心曠神怡的絕美景色，瞬間讓身心放鬆。房間打掃得一塵不染，每一個細節都彰顯著酒店的用心。最令人難忘的是，溫泉水質清澈純淨，溫度恰到好處，泡在其中，旅途的疲憊一掃而空，身心得到徹底的舒緩。對於沒有自駕的旅客而言，酒店每天提供往返高鐵站的貼心巴士接送服務，讓出行變得極為便利。服務人員的熱情周到，更為這次韶關溫泉體驗增添了許多溫暖。毫無疑問，下次有機會，我一定會再次選擇這裡！

住客評價：入住經律論國際酒店主樓，體驗極佳！酒店設施維護良好，潔淨度高，環境舒適宜人。最棒的是，住客可以免費無限次暢享酒店的韶關溫泉，並且前往自在天博物館景區也十分便捷。酒店後方設有兒童喜愛的拉丁車遊樂設施（48元/次/3圈，贈送一次），對面就是生機勃勃的孔雀動物園，非常適合親子同樂。此外，天禪谷的自然風光也令人驚艷，且免費開放，清晨漫步其中，呼吸新鮮的負離子空氣，感覺身心舒暢。服務方面，前台的實習生小姐姐表現出色，主動提供協助並高效處理退房事宜，整體服務令人非常滿意！

韶關溫泉酒店 #2 韶關溪裏頌温泉藝術酒店

坐落喺韶關曲江區大塘鎮嘅韶關溪裏頌温泉藝術酒店，位置非常優越，就喺著名嘅「湯泉別院露天溫泉」隔離。呢度環境舒服，係唔少港人北上浸溫泉嘅高 CP 值心水之選！

🛁 亮點一：客房專屬私人溫泉

呢間酒店最貼心嘅地方，就係提供咗多種房型揀，當中最受歡迎嘅一定係設有獨立泡池嘅客房！

專屬時光： 唔使去公眾池同人迫，喺房入面就可以隨時隨地跳入私人溫泉，舒舒服服咁享受靜謐嘅療癒時刻。

🎡 亮點二：全方位娛樂配套，大人細路都啱

酒店設施非常完善，簡直係一個小型度假村，保證你留喺酒店一日都唔會悶：

玩水必去： 寬敞嘅 室外游泳池 同充滿歡樂嘅 水上樂園 ，夏天嚟消暑、冬天嚟浸溫泉都咁正！

放鬆身心： 設有桑拿設施、茶室同埋尊貴嘅行政走廊，可以一邊品茗一邊睇景。

室內娛樂： 仲有棋牌室、家庭影院同埋提供各式美食嘅餐廳，配套一應俱全。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市曲江區大塘鎮湯溪村委會旁

特色設施： 房內獨立泡池、水上樂園、室外泳池、家庭影院





住客評價：韶關湯泉假日酒店的環境令人滿意，整潔衛生，作為去年新開業的酒店，設施維護得相當好。床品舒適，有助於一夜好眠。酒店提供的早餐雖然簡約，但足以飽足。前台服務人員表現出色，不僅主動為我免費升級了視野絕佳的溫泉景觀房（原訂的山泉房景觀面對加油站），還熱情地介紹了周邊的櫻花與油菜花觀賞點，讓我們的韶關溫泉之旅額外增添了賞花樂趣，服務值得點讚！

住客評價：韶關湯泉假日酒店的品質遠遠超出預期，處處可見對細節的講究。舒適宜人的燈光設計，營造出極致愜意的氛圍，讓人倍感放鬆。服務人員的態度更是無可挑剔，熱情周到、有求必應，讓整個韶關溫泉入住體驗達到滿分。無論是商務差旅或是渴望放鬆身心的休閒度假，這間韶關溫泉酒店都絕對是您的不二之選。





韶關溫泉酒店 #3 韶關曹溪温泉假日度假村

想搵一間有歷史、有故事嘅溫泉？韶關曹溪温泉度假村就係你嘅不二之選。佢坐落喺曲江區，被連綿不斷嘅群山環繞，空氣清甜，靜謐到不得了。

🌟 亮點一：地理位置無敵，文化與自然兼備

度假村嘅位置極佳，好啱想「一條龍」玩盡韶關嘅朋友。

名勝近在咫尺： 隔離就係千年古剎 南華寺 ，仲可以順路去埋 丹霞山 同馬壩人遺址 獅子岩 。

交通極之方便： 緊鄰多條高速公路，如果由廣州開車過嚟，大約 2 小時就到，非常適合短線度假。

🛁 亮點二：傳奇「千年聖水」

呢度嘅溫泉水大有來頭！相傳佛教禪宗六祖慧能大師當年都係喺呢度沐浴頓悟，所以曹溪溫泉水一直被譽為「千年聖水」。

泡池選擇多： 度假村入面有近 70 個 唔同功能嘅養生泡池，任君選擇。

住宿多元化： 由設計獨特嘅客房到豪華嘅獨棟別墅都有，想同另一半過二人世界，或者一家大細包棟別墅玩都得。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市曲江區沙溪鎮

特色設施： 千年聖水泡池、豪華獨棟別墅、鄰近南華寺

住客評價：寒冷的冬季，最適合來韶關曹溪溫泉假日度假村享受溫泉的溫暖。這裡的溫泉水源自清澈見底的曹溪水，擁有豐富多樣的養生溫泉池，其中我最鍾愛的是中藥湯池。在綠樹環繞的林蔭下泡湯，感受大自然的擁抱，邊呼吸新鮮空氣邊享受溫泉滋養，簡直是極致的愜意體驗！貼心的服務生會隨時提供溫熱飲用水，讓您泡湯時不必擔心口渴。這次我們入住的是一棟約三層的別墅，推門而入即是寬敞大廳，設施一應俱全。後門通往一個美麗的大花園，房間內配有冰櫃，還有私人陽台，家人們都對這次韶關溫泉之旅讚不絕口！

住客評價：面對突如其來的「倒春寒」，我靈機一動決定週末來韶關曹溪溫泉度假村泡溫泉。我們選擇了別墅房入住，寬敞的大廳還配有麻將桌，瞬間營造出濃厚的度假氛圍！換好衣服後，便迫不及待地直奔溫泉區。這裡的溫泉池種類繁多，配套設施非常完善，即便人多也能找到靜謐的角落。溫泉水質清澈潔淨，鹽浴、桑拿房、地熱廊、魚療等應有盡有。泡到一半，工作人員還會貼心地送上飲用水，服務周到令人感動！泡完韶關溫泉後，感覺皮膚變得光滑細膩，雙手也滋潤了不少，真是身心舒暢的完美體驗。





韶關溫泉酒店 #4 韶關楓灣温泉度假村

想帶埋屋企大小小朋友一齊去浸溫泉？坐落喺曲江區楓灣鎮嘅韶關楓灣温泉度假村就最啱你！呢度距離韶關東站大約 30 公里，車程唔算長，交通非常方便，係唔少家庭客嘅心水度假屋。

🏡 亮點一：多元化住宿，獨享私人溫泉

呢度嘅房型選擇非常多，無論你係兩個人定係一大家人都安排到：

私家小別墅： 呢度最正嘅係有配備 私家溫泉 嘅精緻小別墅，家長可以舒舒服服咁浸，唔使擔心小朋友喺公眾池亂跑。

家庭套房： 空間夠晒大，一家大細住埋一齊溫馨又方便。

🎢 亮點二：親子配套超貼心，大人細路都開心

呢間度假村對家庭客真係照顧周到，設施玩足一日都唔會悶：

細路玩水： 除了大型溫泉同室外泳池，仲有專門為小朋友設計嘅 兒童游泳池 。

解放雙手： 最驚喜係佢哋有提供 托兒服務 ！家長可以趁機去健身室做下運動、打下桌球或者乒乓波，享受返少少私人時間。

休閒娛樂： 仲有棋牌室，啱晒長輩一齊消遣。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市曲江區楓灣鎮白水村

特色設施： 私家溫泉別墅、兒童游泳池、托兒服務、室外大泳池





住客評價：面對春季的寒意，我決定週末來到韶關楓灣溫泉度假村，享受溫泉的暖意。我們選擇了別墅房入住，寬敞的大廳裡還設有麻將桌，瞬間營造出輕鬆愉快的度假氛圍。換上泳衣後，便迫不及待地前往溫泉區。這裡的溫泉池種類豐富，配套設施完善，即使在高峰期也能找到相對靜謐的角落。溫泉水質清澈純淨，鹽浴、桑拿房、地熱廊、魚療等特色項目應有盡有。泡湯過程中，工作人員還會貼心地送上飲用水，服務細緻入微。泡完韶關溫泉後，皮膚感覺明顯光滑細膩，連手部也變得滋潤，是一次非常滿意的溫泉體驗！

住客評價：冬日嚴寒，正是體驗韶關溫泉的最佳時節。韶關楓灣溫泉度假村的溫泉水源自天然，清澈純淨，提供多個精心設計的養生溫泉池。其中，我個人最鍾情於中藥湯池，在綠意盎然的樹蔭下泡湯，彷彿置身於大自然的懷抱，邊呼吸新鮮空氣邊享受溫泉的滋養，那份愜意與放鬆難以言喻。貼心的服務人員會隨時準備溫熱的飲用水，確保您在泡湯過程中保持水分充足。這次我們入住的別墅，共有三層，一進門便是寬敞明亮的大廳，設施齊全。後門通向一個私家大花園，房間內配有冰櫃，還有獨立陽台，我和家人都對這次的韶關溫泉住宿體驗感到非常滿意！





韶關溫泉酒店 #5 韶關湯泉谷

想試吓真正嘅「溫泉之鄉」？位於大塘鎮湯溪溫泉小鎮嘅韶關湯泉谷係名副其實嘅「泉都」。呢度擁有數十處天然泉眼，泉水最高溫去到 80℃，係極之稀有嘅「弱硫富鍶」氡溫泉，水質純淨，浸完之後成個人真係會由內到外鬆晒！

🏮 亮點一：盛唐風韻，穿越時空嘅度假感

呢度唔係一般嘅溫泉區，佢以唐代名相張九齡嘅文化為靈魂，設計到好似世外桃源咁：

特色景點： 設有 九齡溫泉 、 風度民宿 同 攬月台 。環境優美雅致，好啱換件漢服過嚟一邊浸溫泉一邊影相。

露營體驗： 仲有個超浪漫嘅「望月露營基地」，夜晚可以喺星空下感受山間嘅寧靜。

🏴‍☠️ 亮點二：親子天堂，海盜船與水上樂園

除咗養生，呢度簡直係小朋友嘅瘋狂樂園：

玩水設施： 設有刺激嘅 海盜船水上樂園 、神秘嘅 水簾洞 ，仲有四季都游得嘅 恆溫露天泳池 。

趣味活動： 設有專門嘅捉魚池同玩沙池，小朋友可以盡情放電，家長就可以喺旁邊 19 個唔同功能嘅溫泉池慢慢嘆。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市曲江區大塘鎮湯溪溫泉小鎮

特色設施： 80℃ 天然原湯、海盜船水上樂園、星空露營、唐風建築





住客評價：韶關湯泉谷酒店非常新穎，地理位置優越，鄰近著名的南華寺和韶關學院。酒店老闆熱情好客，貼心地根據我們的需求調整了房間，服務令人感到窩心。朋友們都說這個村子裡的溫泉是貨真價實的「真溫泉」！每個房間都配備了泡浴套，確保衛生。停車位充足，對於自駕遊客來說非常方便。早餐選擇雖然不多，但出品品質不錯，飲品也令人滿意。唯一的小建議是浴室的空間規劃若能進一步優化會更完美，不過整體而言，這次韶關溫泉體驗非常棒！

住客評價：韶關湯泉谷雖然以民宿形式經營，但其整體品質與舒適度絲毫不遜於一般酒店。房間非常乾淨整潔，每個房間都貼心地配備了浴池套，確保衛生無憂。環境優美宜人，據說這裡的溫泉都是真正的天然溫泉，讓您能安心享受。酒店位於寧靜的小村莊旁，外出用餐選擇也相當方便。若能提供外賣配送服務，那將會是更完美的韶關溫泉度假體驗。





韶關溫泉酒店 #6 韶關清河温泉酒店

想喺「溫泉之鄉」搵間裝修新啲、住得舒服啲嘅酒店？位於曲江區大塘鎮嘅韶關清河温泉酒店就係你嘅不二之選。呢間酒店喺 2020 年 5 月先正式開張，比起一啲老牌度假村，呢度嘅環境更加現代化，設施亦都非常新淨。

🛋️ 亮點一：現代化客房，入住體驗更 Upgrade

酒店喺設計上面落咗唔少功夫，務求令住客有賓至如歸嘅感覺：

設計感十足： 每間客房都經過精心設計，空間感強，而且配備咗強力 中央空調 同 高速網絡 。無論你係過嚟避世定係需要處理少少工作，都完全無問題。

舒適便利： 因為係新酒店，床上用品同衛浴設施都仲係好「靚仔」，啱晒對住宿品質有要求嘅朋友。

🏊 亮點二：精彩遊樂，放鬆必備

雖然行現代簡約風，但溫泉酒店該有嘅配套呢度一樣都無少：

核心溫泉區： 設有專業嘅溫泉區域，等你可以洗滌一身疲勞。

室外泳池： 天氣暖嗰陣，可以喺 室外游泳池 暢泳，清涼解暑。

文青配套： 設有雅致嘅 茶室 ，浸完溫泉之後喺度飲杯熱茶、同朋友吹下水，真係極之享受。

美食供應： 酒店自家餐廳提供各式美食，唔使行遠都可以食到地道風味。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市曲江區大塘鎮湯溪村

特色設施： 2020 全新開幕、現代化客房、室外泳池、雅致茶室

住客評價：韶關湯溪溫泉酒店的環境非常不錯，給人一種休閒舒適的感覺。特別適合帶小孩的家庭，因為孩子們都非常喜歡玩水。與許多溫泉酒店只有泡池且大池水溫不足不同，這裡的大池水溫非常充足，完全不用擔心孩子會著涼。溫泉水質也極佳，清澈乾淨。晚上還能看到工作人員認真清洗池子，讓人對韶關溫泉的衛生狀況感到非常放心。

住客評價：可能由於是夏季的緣故，韶關湯溪溫泉酒店的溫泉區人潮不多，僅開放了一個泳池。若您是帶著小朋友出遊，並期待豐富的兒童玩樂設施，這間韶關溫泉酒店可能不完全符合您的需求。不過對於追求清靜、享受純粹溫泉體驗的旅客來說，這仍然是一個不錯的選擇。

韶關溫泉酒店 #7 韶關東溪温泉酒店

想搵一間離市區唔算遠，又可以舒舒服服喺房入面浸溫泉嘅酒店？韶關東溪温泉酒店就最啱你喇！佢距離韶關東火車站大約 25 公里，車程唔算長，交通非常便捷，好快就可以由車站跳入溫泉池，開啟你嘅養生之旅。

🛁 亮點一：驚喜私人溫泉，房內浴室即浸

呢間酒店最吸引人嘅地方，莫過於佢嘅房型設計：

浴室私家池： 每間客房都經過精心設計，設備一應俱全。最正嘅係你可以直接喺 房間浴室入面享受專屬嘅私人溫泉 ！

極高私隱度： 唔使去公共池同人迫，亦唔使擔心形象，可以無拘無束咁喺房入面盡情放鬆。

🏊 亮點二：雙重享受，室外泳池與大型溫泉區

除了房入面嘅私人池，酒店嘅公共設施亦同樣出色：

清爽室外泳池： 天氣暖嗰陣，可以去室外游泳池暢泳。

寬敞溫泉區： 酒店亦設有大型嘅室外溫泉區，等你可以喺開揚嘅環境下感受大自然嘅氣息，提供多樣化嘅休閒選擇。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市曲江區大塘鎮

特色設施： 房內浴室專屬溫泉、室外大型游泳池、大型露天溫泉區

住客評價：韶關東溪溫泉酒店的房間非常乾淨整潔。樓下設有兩個公共溫泉池，同樣保持得十分潔淨，而且是貨真價實的「真溫泉」！泡在其中感覺非常舒適放鬆。房間內也貼心地提供了私人溫泉浴缸，並配備一次性塑料套，確保衛生。雖然這次我們因為懶得放水而沒有使用私湯，但下次一定會帶爸爸媽媽一同前來，享受這美好的韶關溫泉體驗！

住客評價：韶關東溪溫泉酒店所在的整個村子都沐浴在天然溫泉之中，相比多年前到訪時，如今的商業化程度更高，配套設施也更完善。酒店房間乾淨整潔，每間房都配備了獨立的泡池，讓您能私享溫泉時光。公共溫泉區域的泡池也相當寬敞，商家還貼心地提供了暖心的薑茶和番薯糖水。如此周到的服務和舒適的韶關溫泉體驗，讓我下次一定會再次光顧！

韶關溫泉酒店 #8 韶關嘉華半溪温泉酒店

想搵一間設施最新、裝修最華麗嘅溫泉酒店？位於翁源壩仔鎮嘅韶關嘉華半溪温泉酒店絕對係你嘅首選！呢間酒店經過全新裝修，成個感覺煥然一新，配套設施極之完善，係追求高品質度假體驗嘅朋友唔可以錯過嘅亮點。

🛁 亮點一：房型多元，陽台私湯超 Chill

無論你是情侶定係一家大細，呢度嘅房型都可以滿足到你：

陽台私人溫泉房： 最推薦呢款！可以喺露台一邊睇住風景，一邊浸專屬溫泉，私隱度高又浪漫。

親子溫泉房： 專門為家庭設計，空間感十足，小朋友見到一定好鍾意。

🎢 亮點二：頂級 SPA 與親子樂園，全天候娛樂

酒店嘅設施多到好似一個主題公園，入住之後根本唔想走：

專業養生： 設有多個特色溫泉泡池、 專業按摩室 同 頂級 Spa 服務 ，想徹底放鬆身心就最啱。

活力健身： 擁有現代化健身室同清澈嘅室外大泳池。

細路最愛： 設有兒童游泳池同超刺激嘅水上滑梯！如果想靜少少，仲可以帶小朋友去環境舒適嘅圖書館睇書。

📍 酒店資訊

地址： 廣東省韶關市翁源縣壩仔鎮半溪村

特色設施： 陽台私人溫泉、水上滑梯、專業 SPA、兒童圖書館

住客評價：韶關嘉華半溪溫泉酒店非常新，房間內沒有異味，親子房空間寬敞且舒適。雖然房間的智能控制系統有時不太靈敏，但戶外的空氣環境非常宜人。酒店的中餐價格與當地農家菜相仿，早餐和自助餐的選擇雖不夠豐富，但品質尚可。溫泉區設有室內和室外泡池，每個溫泉池都以高檔花崗岩打造，設計精緻。室內泳池為恆溫，室外則為常溫。溫泉區的服務人員數量和飲水機的設置點位有待加強，可能因為酒店新開業，仍需逐步改進。期待韶關嘉華半溪溫泉酒店能像南崑山或增城的嘉華溫泉酒店一樣，提供更完善的服務，畢竟我個人非常喜歡這個集團旗下的溫泉酒店！

住客評價：這次韶關溫泉之旅，我選擇了位於幽靜山谷中的韶關嘉華半溪溫泉酒店。儘管從主要道路開車前往需要一段距離，但抵達後的美景著實令人驚艷。踏入酒店，我立刻被山谷間那份遠離塵囂的清幽環境所吸引，處處彌漫著大自然的寧靜與美好。溫泉區域更是酒店的一大亮點，多個湯池錯落有致，水溫恰到好處，泡在其中，彷彿與周邊的山林融為一體，感受無比愜意。客房乾淨整潔，配套設施一應俱全，讓我的住宿體驗格外舒心。此外，酒店的服務細緻入微，工作人員總是面帶熱情的微笑，及時提供幫助。在這裡，您不僅能享受頂級的韶關溫泉療養，更能沉醉於迷人的山谷美景，絕對值得再次造訪！

💡 韶關溫泉之旅：常見問題小貼士

🕒 韶關溫泉酒店嘅 Check-in 同 Check-out 時間係幾點？

大部份韶關溫泉酒店嘅入住時間（Check-in）通常係下晝 3 點後，而退房時間（Check-out）就係中午 12 點前。

溫馨提示： 如果你打算提早到或者想遲少少先走，記得預早同酒店聯絡。酒店通常會視乎嗰日嘅房況（供應情況）嚟盡量幫你安排，但繁忙日子就未必得喇。





📶 酒店有冇免費 Wi-Fi 提供？

放心！現時大部份嘅韶關溫泉酒店都提供免費無線網絡（Wi-Fi）服務。無論你係喺房入面「煲劇」，定係喺大堂、餐廳等公共地方想打卡放閃，都可以隨時連線。





🍴 酒店入面有冇餐廳？提供啲咩菜式？

基本上，呢類大型溫泉度假酒店都設有自家餐廳，提供多元化嘅餐飲服務：

地道粵北菜： 嚟到韶關，一定要試吓餐廳主打嘅客家風味同農家菜，例如梅菜扣肉、流連忘返嘅山坑魚等。

自助餐/中式點心： 好多酒店（例如恆勝一品、李福記等合作酒店）都會有豐富嘅早茶點心或者海鮮自助晚餐。

特色膳食： 部分特色酒店（如經律論）仲會提供專業嘅營養膳食或者素齋，滿足唔同食客嘅需求。



