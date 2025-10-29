屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
唔使飛日本！深圳8大「落羽杉」秘境，北上睇紅葉勁Chill攻略
各位鐘意睇紅葉嘅朋友！睇厭咗香港大棠嘅人山人海，又唔想特登請假飛去日本咁遠？醒你啊，原來深圳就有得睇！一程高鐵就到，話咁快就置身喺橙紅色嘅童話世界，週末快閃一流！
深圳秋冬嘅主角，就係嗰啲高大又靚仔嘅「落羽杉」喇！佢哋嘅葉好似羽毛咁幼細，一到秋冬就會由綠變黃，再染到成棵樹好似火烧雲咁紅，勁有Feel！手機求其影都係呃Like大片！今次小編就幫你哋整合咗2025年深圳8大落羽杉打卡靚景，跟住呢個懶人包plan行程就冇SAY错啦！
【交通懶人包】點樣北上最方便？
想揀個最啱自己嘅方法返深圳？即刻睇吓以下分點介紹啦：
🚄 高鐵
所需時間： 14 - 30分鐘
賣點： 最快最舒服，由西九龍直達深圳，唔使煩。
🚌 直通巴
所需時間： 約 1 個鐘
賣點： 點對點夠方便，喺旺角、尖沙咀等市區上車直達，唔使轉車。
🚇 港鐵
所需時間： 44 – 50 分鐘
賣點： 最平民化嘅選擇，直達羅湖或落馬洲關口。
🚢 搭船
所需時間： 30-50 分鐘
賣點： 唔怕塞車，可以一路睇住海景，直達蛇口碼頭。
🚎 巴士／小巴
所需時間： 約 30 – 60 分鐘
賣點： 夠晒靈活，方便去深圳灣或者蓮塘口岸。
🚗 包車
所需時間： 約 1 小時
賣點： 最啱一班Friend或者一家大細，可以點對點直送到酒店門口，夠晒歎！
📅 幾時去睇最好？深圳紅葉觀賞期
圖片來源：Trip moments@MYLES NEAL
深圳主要有兩種紅葉睇：高大嘅落羽杉同埋色彩斑斕嘅楓香。
最佳時間： 通常係每年 11月尾到1月頭。
溫馨提示： 紅葉變色好睇天氣，每年都會有少少唔同。想睇到最靚嘅「火燒天」靚景，出發前最好上網check吓啲公園官網，或者睇吓小紅書/IG上面啲即時分享，咁就萬無一失啦！
深圳紅葉地圖：8大必去打卡點！
深圳紅葉#1 仙湖植物園：仙景級打卡聖地
小編首推！喺羅湖區，經蓮塘口岸過去超方便。呢度唔單止係植物天堂，仲係Trip.Best廣東賞秋排行榜No.5！秋冬嗰陣，成片橙紅色嘅落羽杉倒影喺湖面，靚到嘩一聲！行去弘法寺條路仲有楓香樹，古寺配紅葉，影相勁有Feel，絕對係视觉盛宴！
地址： 深圳市羅湖區仙湖路160號
交通： 深圳地鐵2號線「新秀站」或8號線「仙湖路站」，再轉巴士或行10分鐘。
最佳觀賞期： 楓香 (12月上旬-中旬) / 落羽杉 (12月下旬-1月上旬)
Trip.com有113條關於仙湖植物園的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
深圳市仙湖植物園佔地約546公頃，集科研、科普、旅遊於一體。園內擁有豐富的植物種類，包括珍稀瀕危植物，設有多個專類園區，如蘇鐵園，仙人掌和多肉植物區等。園內還有著名的弘法寺，是深圳重要的文化和宗教地標。仙湖植物園不僅是植物愛好者的天堂，也是市民休閒放鬆的好去處。
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
一月初，柏樹紅葉，煞是好看。植物園雖然人很多，但不覺得擁擠，因為植物園很大。
深圳紅葉#2 洪湖公園：市區中的「水中森林」
圖片來源：Trip moments@Positivity_123_Harris
同樣喺羅湖，夏天睇荷花，秋冬就輪到落羽杉做主角！近2公里長嘅落羽杉林，有啲種喺岸邊，有啲仲種喺水中间！啲橙紅倒影喺水面搖下搖下，好彩嘅話仲會見到水鳥，畫面靚到好似詩咁！因為方便，假日人多，想靜靜地影相就平日嚟啦。
地址： 深圳市羅湖區文錦北路2023號
交通： 深圳地鐵7號線「洪湖站」C出口，行9分鐘。
最佳觀賞期： 12月下旬 – 1月上旬
Trip.com有56條關於洪湖公園的真實評價，平均評分4.6/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (4.0/5.0)
洪湖公園除了圍繞着整個河之外，還有鳥語花香的跑步徑散步徑還有博物館
Trip.com用戶 (4.0/5.0)
紅湖公園最有特色的都係荷花池 滿滿的荷花篇滿曬整個河好壯觀陽光普照底下影相特別漂亮
深圳紅葉#3 蓮花山公園：遲來的冬日火焰
圖片來源：Trip moments@Ann chau
福田區嘅超大市政公園。呢度嘅落羽杉紅得比較遲，通常1月先係最靚嘅时候，啱晒啲遲咗plan行程嘅朋友！公園入面有好多打卡位，好似原木步道、山頂廣場、走廊橋，可以由唔同角度影到火燒天咁嘅落羽杉，Chill爆！
地址： 深圳市福田區紅荔路6030號
交通： 深圳地鐵3/4號線「少年宮站」，行1分鐘。
最佳觀賞期： 1月上旬 – 下旬
深圳紅葉#4 荔枝公園：古風Feel爆燈秘境
喺福田區，比較少人知嘅秘境！因為人少，所以影相可以慢慢chok甫士。公園入面啲亭台樓閣、拱橋同湖上嘅小船，衬埋啲橙紅色落羽杉，成個景好似穿越返古代咁，勁有詩意！情侶嚟拍拖打卡，Sweet到爆！
地址： 深圳市福田區紅嶺中路1001號
交通： 深圳地鐵2號線「大劇院站」F出口，行8分鐘。
最佳觀賞期： 12月下旬 – 1月上旬
Trip.com有69條關於荔枝公園的真實評價，平均評分4.6/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (4.0/5.0)
令人驚嘆的地方，你可以騎自行車，慢跑，或只是欣賞美麗的風景，
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
喜歡這個公園的夜景。地王大廈和KK大廈脫穎而出！看起來就像是大兄弟和小兄弟。
深圳紅葉#5 紅花嶺公園：私心推介！CP值超高
圖片來源：Trip moments@ StoS
喺龍崗區，交通可能冇咁方便，但勝在人少！夠静！因為喺山區，氣溫低啲，啲紅葉會紅得更靚！入口附近就可以同時睇到金黃嘅落羽杉同火紅嘅楓香樹，倒影喺小橋流水度，有啲似去咗歐洲小鎮，CP值超高！
地址： 深圳市龍崗區清水路
交通： 深圳地鐵3號線「清水河站」或「洪湖站」，再call車或行10-15分鐘。
最佳觀賞期： 12月中旬 – 1月上旬
深圳紅葉#6 四海公園：油畫般的南山綠寶石
圖片來源：Trip moments@Blissful Liam~Reed31
南山蛇口區最大嘅公園。秋冬一到，落羽杉就變晒主角！成片森林由綠变黄再變紅，層次感丰富到好似一幅油畫咁。公園入面嘅九孔橋、彎月廊都係必影打卡位。地方夠大，帶張野餐墊同朋友嚟hea返個下午就最正！
地址： 深圳市南山區公園路3號
交通： 深圳地鐵12號線「四海站」A出口，行14分鐘。
最佳觀賞期： 12月下旬 – 1月上旬
Trip.com有15條關於四海公園的真實評價，平均評分4.6/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
我住在那個公園附近，和我的朋友在這裡散步，好又安靜的地方。
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
如果您想逃離城市生活的喧囂，那麼這裡也是您要來的地方。那裡確實美麗而寧靜。
深圳紅葉#7. 九圍濕地公園：2025最新爆紅預定！
圖片來源：Trip moments@octaviamorgenstern89
宝安區嘅新公園，2024年9月先正式開！會係2025年最新爆紅嘅打卡點！最煞食係條2公里長、起喺湖上面嘅杉林棧道，兩邊種滿落羽杉。行喺上面或者踩單車，就好似穿梭喺紅色隧道咁，超夢幻！仲有北歐feel嘅觀鳥屋，可以睇到白鷺，勁寫意。
地址： 深圳市寶安區洲石彩繪路口附近
交通： 搭乘深圳地鐵 12 號線至「鐘屋南站」，再步行至「匯江三路口站」轉乘 395 路、603 路或 707 路公車至「九圍村公交站」下車。
最佳觀期： 12月中旬 – 1月中旬
深圳紅葉#8 聚龍山濕地公園：親子hea遊首選
圖片來源：Trip moments@EmberStorm77
坪山區嘅超大濕地公園，地方夠晒闊落！落羽杉紅葉主要集中喺聚龍湖邊，形成一條紅色風景線。 記住一定要行上石板橋中間影相，角度一流！公園有單車租，又有大草地可以野餐，最啱一家大細或者想避開人群嘅朋友。
地址： 深圳市坪山區聚青路和惠聯路交匯處以北
交通： 乘坐深圳地鐵 14 號線至「沙田站」，再轉乘公交至「錦繡榮田路口」。
最佳觀賞期： 12月下旬 – 1月上旬
深圳酒店推介
【住邊好？】深圳酒店精選推介
玩完一日，梗係要搵間舒服酒店回吓氣！
1. 深圳富臨大酒店
地址：和平路1085號, 羅湖區, 深圳, 518010
價錢：HK$383起
用戶評分: 8.5/10.0
首先感謝攜程管家！24小時在線為攜程會員服務！ 當天17:55下單並通過攜程管家備註了“高樓層、（視房量房態）升房” 20:00到店……不見酒店門僮、保安、禮賓部的禮賓員等酒店相關工作人員……【前台】衹有一名戴黑框眼鏡的男生！辦理check in的時候詢問是否看到攜程備註……他説沒有看到但是直接給升了套（1638）在此表示感謝！
2. 深圳温德姆至尊酒店
價錢：HK$801起
地址：彩田路2009號瀚森大廈, 福田區, 深圳, 518033
用戶評分: 9.4/10.0
已經多次入住，酒店職員都很有禮貌和辦事效率高￼，特別是jossce和freya主動回訪詢問入住體驗，還稱下次可以繼續找他們安排房間升級，服務很好，值得推薦￼！ 酒店位置很好，步行5-10分鐘便能到達附近幾個大型商場，吃喝玩樂都很方便！ 房間整潔乾淨，城景房景觀還可以夠開陽，￼最大賣點就是超大浴缸，very nice ！
3. 深圳好日子皇冠假日酒店
價錢：HK$787起
地址：福華一路28號, 福田區, 深圳, 518048
用戶評分: 9.3/10.0
今次第一次入住這間酒店，前台職員非常有禮，主動提出幫我們的房間升級！房內設施整體清潔👍🏼 晚上點了**外賣，有機械人送到房間門口，非常了得！自助早餐值得一讚👍🏼 食物質素高，餐廳環境整潔，住客相對斯文安靜。整體職員殷切服務，主動提出協助拍照 📷 更加喜出望外是，餐廳經理 Shirley主動向我們介紹，有多種鮮榨果汁 🍹，還可自選不同配搭，及提供意見，怎樣配搭出一杯美味的果汁，非常貼心❣️還詢問我們，是否要打包一些食物，在回程時享用，實在太窩心了 🥰 還要多謝團隊成員 - Jane 和 Alina，為客人提供優質和貼心的服務！必定會向親友推介這間人性化的酒店🙌🏼🙌🏼
深圳旅遊攻略
【深圳賞花2025】除了紅葉，別錯過深圳的繽紛花海！探索 5 個必看深圳三角梅/簕杜鵑景點，內附詳細交通、地址與最佳賞花時間，讓您一年四季都能在深圳遇見美景。
【2025深圳】深度遊指南：一篇掌握深圳城市精華與隱藏美景！為您提供詳細景點地址、開放時間，助您輕鬆規劃一趟完美的深圳探索之旅。
蓮塘口岸美食 6 選 京菜川菜、潮汕火鍋、點心燒味、糖水甜品
【深圳好去處2025】購物狂必看！深圳首家免稅店攻略，優惠、退稅、購物流程一文搞懂！更附上 20 間深圳大型商場推介，讓您盡享深圳購物休閒樂趣，為您的紅葉之旅錦上添花！
