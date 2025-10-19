唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台

iPhone Air

早前 Tim Cook 在抖音親身帶貨，推介新 iPhone 而且宣佈 iPhone Air 正式在中國開賣。不過擁有 5.6mm 超薄機身的 iPhone Air 似乎不是想像中極受歡迎，近期有日本投資銀行的報告顯示，這部新機的銷情未符合預期，因而令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air，將產能轉到其他 iPhone 17 型號上。

日本投資銀行瑞穗證券（Mizuho Securities）的一份新投資報告表示，雖然 Apple iPhone 17 系列銷情相當強勁，唯獨 iPhone Air 表現稍遜預期。因此 Apple 打算削減約 100 萬部的產量，並轉移產能至其他機種如 iPhone 17。雖然 iPhone Air 減產，但 Apple 卻上調 iPhone 17 全系列的出貨量，由原來 8,800 萬部上升至 9,400 萬部，原因是 iPhone 17 的銷情大幅超越上代 iPhone 16，當然 iPhone 17 Pro 及 Pro Max 的買氣也比上代高，因而令 iPhone Air 的銷量相對地顯得較差。iPhone Air 雖然夠薄，但只有單鏡頭，電池續航力平平，或許未能提高用戶選擇的意欲，拿這筆錢買 iPhone 17 Pro 或 Pro Max 甚至是 iPhone 17 可能更化算。

