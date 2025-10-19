香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台
iPhone Air 減產後，Apple 將產能轉到其他 iPhone 17 型號上。
早前 Tim Cook 在抖音親身帶貨，推介新 iPhone 而且宣佈 iPhone Air 正式在中國開賣。不過擁有 5.6mm 超薄機身的 iPhone Air 似乎不是想像中極受歡迎，近期有日本投資銀行的報告顯示，這部新機的銷情未符合預期，因而令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air，將產能轉到其他 iPhone 17 型號上。
日本投資銀行瑞穗證券（Mizuho Securities）的一份新投資報告表示，雖然 Apple iPhone 17 系列銷情相當強勁，唯獨 iPhone Air 表現稍遜預期。因此 Apple 打算削減約 100 萬部的產量，並轉移產能至其他機種如 iPhone 17。雖然 iPhone Air 減產，但 Apple 卻上調 iPhone 17 全系列的出貨量，由原來 8,800 萬部上升至 9,400 萬部，原因是 iPhone 17 的銷情大幅超越上代 iPhone 16，當然 iPhone 17 Pro 及 Pro Max 的買氣也比上代高，因而令 iPhone Air 的銷量相對地顯得較差。iPhone Air 雖然夠薄，但只有單鏡頭，電池續航力平平，或許未能提高用戶選擇的意欲，拿這筆錢買 iPhone 17 Pro 或 Pro Max 甚至是 iPhone 17 可能更化算。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機
據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,880 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在 Amazon 上回歸到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加
英國小型機器人對抗賽吸引近 50 隻參賽者參加TechRitual ・ 21 小時前
OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!
OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!Mobile Magazine ・ 11 小時前
緬甸軍方突襲詐騙園區 查獲大量黑市Starlink設備
（法新社仰光20日電） 緬甸軍政府今天表示，軍方突襲國內惡名昭彰的網路詐騙據點之一，並查獲30套Starlink衛星網路設備。官方媒體「緬甸環球新光報」（ Global New Light）報導，軍方日前突擊緬泰邊境附近的KK公園，查獲30套Starlink接收器及相關配件。法新社 ・ 11 小時前
Tesla Cybercab 現身於 Giga Texas 撞擊測試設施
雖然這些車輛被遮蓋著，但人們仍然能輕易辨識出 Cybercab 的流線型設計和緊湊的車身尺寸。這款車的外觀不僅 […]TechRitual ・ 1 天前
Boring Company 的 Vegas Loop Tesla 將迎來重大更新
Elon Musk 最近為在 Boring Company 的 Vegas Loop 中運行的 Tesla 提 […]TechRitual ・ 1 天前
Ubisoft成立新公司掌管《刺客教條》系列，20年主管遭「非自願離職」
Ubisoft 最近接受騰訊的 25% 股權收購後，成立子公司 Vantage Studios 轉移了《刺客教條》、《極地戰嚎》和《虹彩六號》的所有權，而這個轉移明顯直接影響了遊戲的未來，開發《刺客教條》系列20年主管馬克-亞歷克西斯·科特 (Marc-Alexis Côté) 離職後在 Linkdin 表示自己是非自願離開的，是在婉拒這個子公司職位後，被 Ubisoft 要求辭職。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓
美國首個空中激光水雷探測系統交付南韓TechRitual ・ 1 天前
場均進球都超過1顆 哈蘭德、凱恩、姆巴佩爭鋒
（法新社英國曼徹斯特19日電） 歐洲職業足壇三大射腳哈蘭德（Erling Haaland）、凱恩（Harry Kane）與姆巴佩（Kylian Mbappe）本季火燙，每場平均進球超過一顆，展現驚人的破門能力。●凱恩（Harry Kane，拜仁慕尼黑／英格蘭） 凱恩本季第22顆進球出現在18日對多特蒙德的國家德比戰，助拜仁取得關鍵勝利。法新社 ・ 9 小時前
《內房》國統局：9月內地各線城市商品住宅銷售價格按月下降 按年降幅繼續呈收窄態勢
國家統計局城市司首席統計師王中華表示，9月內地70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降，按年降幅繼續呈收窄態勢。 當中，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比8月擴大0.2個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.2%和0.3%，廣州和深圳分別下降0.6%和1%。二線城市新建商品住宅銷售價格下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格下降0.4%，降幅與8月相同。 一線城市二手住宅銷售價格按月下降1%，降幅與8月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、1%、0.8%和1%。二、三線城市二手住宅銷售價格分別下降0.7%和0.6%，降幅均擴大0.1個百分點。 按年看，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.7%，降幅比8月收窄0.2個百分點。其中，上海上漲5.6%，北京、廣州和深圳分別下降2.6%、4.1%和1.8%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降2.1%和3.4%，降幅均收窄0.3個百分點。 至於一線城市二手住宅銷售價格按年下降3.2%，降幅比8月收窄0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.7%、2.4%、6%和AASTOCKS ・ 14 小時前
AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項
Apple iPhone 用戶大多都會配搭 AirPods 來聽音樂和通話，但收音質素總是時好時壞？經常被對方投訢聽不清楚？其實有個小技巧不妨一試，可能會改變你通話的體驗！Yahoo Tech 編輯為你分析 AirPods 耳機的收音原理，再實測效果。Yahoo Tech HK ・ 45 分鐘前
iPhone 17上市初期在中美市場銷量比前代高出14% 基礎款機型人氣大增
【彭博】--Bloomberg ・ 11 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 12 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 7 小時前