唔只翻譯咁簡單！ChatGPT Translate 勁過 Google？懂語氣、識對話仲可以調 tone
目前僅有桌面版。
OpenAI 近期悄悄上線全新功能 ChatGPT Translate，正式進軍線上翻譯市場。這個新工具初看起來與 Google 翻譯頗爲相似，設計上同樣採用雙欄介面——左邊輸入文字，右邊顯示譯文。不過實際體驗顯示，ChatGPT Translate 的功能遠超出傳統翻譯工具的範疇。
不止翻譯，更懂「語境」
OpenAI 一向以人工智能對話模型聞名，過去用家已能透過 ChatGPT 做翻譯。但這次推出的獨立版本，明顯意圖與 Google Translate 正面交鋒。
ChatGPT Translate 支援自動語言識別及超過 50 種語言互譯，用家可輸入文本、上載圖片、甚至語音輸入，系統會偵測語言並給出翻譯。不過目前開放的就僅有文字輸入，更多媒體支援似乎仍在籌備當中。
這款工具的亮點，在於翻譯完成後可進一步「加工」譯文。介面底部提供多個一鍵選項，例如「更流暢」、「商務正式」、「簡化給小朋友聽」、「學術語氣」等。選取後，系統會自動跳轉至主要的 ChatGPT 介面，讓用戶以生成式 AI 深化調整語氣與風格。
AI 主導新型翻譯體驗
與傳統翻譯工具不同，ChatGPT Translate 不只是將內容逐字轉換，而是傾向理解語句背後的語境和目的。例如輸出同一句話時，可根據使用情境採取不同語調、用詞及正式程度，翻譯結果更貼近實際溝通需求。
OpenAI 強調，ChatGPT Translate 還可讓用家「繼續對話」。即在首次翻譯後，可以即時討論或修改譯文，這種互動式體驗是 Google Translate 前所未有的嘗試。
功能仍有限，Google 暫領先一步
目前 ChatGPT Translate 仍屬早期版本，行動裝置上的 ChatGPT 應用程式暫未提供相關開關。桌面版雖已上線，但圖片、語音、即時對話翻譯等功能仍待完善。相比之下，Google Translate 不但覆蓋語言更多，還支援手寫、網站、即時語音翻譯等等。
此外 Google 去年末亦宣佈，以 Gemini 模型驅動的全新翻譯體驗正式上線，它能更好處理成語、俚語與地道表達，並測試以耳機進行語音即時翻譯的功能。
翻譯戰升溫，AI 互動成關鍵
雖然 Google 暫時仍佔上風，但 ChatGPT Translate 展示了 AI 翻譯的新方向。不單着重「準確度」，更要追求「溝通感」。若 OpenAI 未來能擴充語言支援、整合多模態輸入及行動版應用，翻譯工具市場或將迎來久違的巨變。
