唔想再逼地鐵？教你搭東京水上巴士！淺草直達台場，坐埋未來號HIMIKO！(附預約教學)

東京水上巴士交通攻略

次次去東京，個 schedule 係咪都係「地鐵站 A → 景點 B → 地鐵站 C」咁樣？係時候要 update 下你嘅玩法啦！試想像下，喺波光粼粼嘅隅田川上，你坐住架型格觀光船，歎住冷氣，慢慢欣賞晴空塔同彩虹橋，完全唔使同人逼，係咪諗起都爽呢？

「東京水上巴士 (Tokyo Cruise)」就係你解鎖呢個體驗嘅鎖匙！佢唔單止係交通工具，本身已經係一個超正嘅景點。唔使頭痕點 plan，呢篇終極懶人包會由揀船、揀航線，到點樣上網預約買飛，一步步教晒你，等你輕鬆玩轉東京水路！

點解要搭返轉水上巴士？

搭船唔係純粹為咗交通，而係一種享受，一種深度遊嘅態度！

東京水上巴士 | 為何推薦

1. 上帝視角睇靚景，唔使同人逼！

想影晴空塔同彩虹橋嘅靚相，唔一定要去觀景台同人逼餐死。坐喺船上，你可以用獨一無二嘅「水上視角」，輕輕鬆鬆將東京經典地標盡收眼底，享受一個遠離煩囂嘅寧靜航程。

2. 點對點直達，慳返轉車時間！

最受歡迎嘅航線直接連接住古色古香嘅【淺草】同充滿未來感嘅【台場】。唔使再研究複雜嘅地鐵圖，一程船就搞掂，仲可以沿途欣賞風景，簡直係最有效率又最嘆嘅移動方式！

3. 架船本身就係打卡點！

由日本動漫大師松本零士設計嘅 HIMIKO (ヒミコ)、HOTALUNA (ホタルナ) 同 EMERALDAS (エメラルダス) 三艘「未來號」觀光船，外型就好似嚟自太空嘅飛船，科幻感爆燈！淨係影架船都已經值回票價！

水上巴士點揀好？航線 + 特色船型全分析

目前，東京水上巴士的服務主要由「東京都觀光汽船」營運，旗下擁有多條精心規劃的航線和各具特色的觀光船隻。這些水上巴士定期穿梭於淺草、台場、豐洲等東京著名的旅遊勝地之間，讓您在前往目的地的途中，能從與陸上截然不同的水上視角，飽覽東京灣與隅田川兩岸的美麗街景。其中，連接傳統淺草與現代台場的航線，無疑是眾多遊客最青睞的選擇。

東京水上巴士主要由「東京都觀光汽船」營運，航線穿梭喺淺草、台場、豐洲等熱門景點，而由淺草去台場呢條線，就係皇牌中嘅皇牌！

#1 皇牌推介：淺草 ⇄ 台場 直通航線 (遊客最愛！)

如果你係第一次體驗，揀呢條線就冇死錯人！

路線： 淺草 ⇄ 台場海濱公園

航行時間： 約 50 - 60 分鐘

票價參考： 成人大約 2,000円，小童約 1,000円 (注意：價錢會因船型、季節而變，出發前最好上官網 check 真啲！)

未來號船型大解構！

HIMIKO (ヒミコ): 松本零士設計嘅第一代未來號！水滴形船身加埋 360 度全景玻璃窗，視野超開闊。船入面仲有《銀河鐵道999》角色嘅語音導航，動漫迷必搭！

東京水上巴士 | HIMIKO (ヒミコ)

HOTALUNA (ホタルナ): HIMIKO 嘅升級版！除咗未來感設計，最大賣點係船頂有個 露天甲板！當架船駛過橋底之後，你就可以行上甲板吹住海風影相，感覺超正！

東京水上巴士 | HOTALUNA (ホタルナ)

圖片來源：Wikipedia

EMERALDAS (エメラルダス): 三艘船入面最新、最型、最大膽嘅一架！銀色金屬外殼極具未來感，好似一艘宇宙戰艦，絕對係呃 like 首選！

東京水上巴士 | EMERALDAS (エメラルダス)

圖片來源：note

搶飛貼士！

呢三隻「未來號」超級搶手，尤其係週末同假期，Walk-in 基本上冇可能買到飛。唔想摸門釘，就一定要、一定要、一定要上網預約！

#2 經典之選：隅田川線 (體驗下町風情)

如果你對東京嘅歷史文化更有興趣，想感受下老江戶嘅氣息，隅田-川線就最啱你。

東京水上巴士 | 隅田川線 (體驗下町風情)

圖片來源：日本國家旅遊局

路線： 淺草 ⇄ 日之出棧橋 (途經濱離宮)

航行時間： 約 40 分鐘

票價參考：

淺草～濱離宮：1,180円 (包埋庭園門票) 淺草～日之出棧橋：1,000円

特色： 呢條線嘅船雖然冇未來號咁科幻，但就多一份懷舊風情。航程會經過十幾條各有特色嘅古橋，俾你沿途欣賞江戶時代至今嘅變遷，充滿人文氣息。

#3 其他營運公司及特色體驗

東京水邊線 (Tokyo Mizube Line)：除了東京都觀光汽船，東京還有其他公司營運的水上巴士服務，例如「東京水邊線」（Tokyo Mizube Line），它提供了更多元的站點選擇，包括相撲的聖地「兩國」、適合親子家庭遊玩的「葛西臨海公園」等。若您的東京行程比較獨特，或是想探索更多不為人知的景點，不妨研究其詳細的航線圖，或許能發現意想不到的驚喜。

東京水上巴士 | 東京水邊線

圖片來源：Rakuten Travel Experiences

TOKYO NO KABA 水陸兩用巴士：想體驗更刺激的水陸兩棲之旅嗎？「東京水陸巴士」（Sky Duck）絕對是一項非常獨特的觀光體驗！這輛特殊的巴士會從台場的購物中心附近出發，在陸地上行駛一圈，隨後便會直接衝入東京灣，瞬間變身為觀光船。整個過程充滿驚喜與樂趣，尤其適合帶著小朋友的家庭旅客，為孩子們帶來難忘的歡樂時光。

東京水上巴士 | TOKYO NO KABA 水陸兩用巴士

唔想撲個空？水上巴士預約教學 (超簡單！)

學識點樣上網訂飛，係你旅程成功嘅關鍵。跟住下面步驟做就得！

Step 1: 入官網

Google search 「Tokyo Cruise」或「東京都觀光汽船」就搵到。 官網： https://www.suijobus.co.jp/ (有英文介面，唔使驚)



東京水上巴士 | 預約購票流程1

圖片來源：東京都觀光汽船官網

Step 2: Check 時刻表

喺官網首頁撳「Timetable & Fares」。 揀你嘅「出發地 (Departure from)」(例如 Asakusa) 同「目的地 (Arriving to)」(例如 Odaiba Seaside Park)。 Search 完之後，系統就會 show 晒當日所有船班時間、船型 (會寫明係咪 HIMIKO)，同埋價錢，一目了然！ 重要！ 船班時間會隨季節、天氣變動，出發當日記得再上官網 double check！



東京水上巴士 | 預約購票流程2

圖片來源：東京都觀光汽船官網

Step 3: 網上訂飛

見到心水船班下面有「Reservation (予約)」個掣，就代表可以網上訂，即刻撳入去！



東京水上巴士 | 預約購票流程3

圖片來源：東京都觀光汽船官網

揀「個人預約」，揀日期、時間，再入乘客人數。



東京水上巴士 | 預約購票流程4

圖片來源：東京都觀光汽船官網

填個人資料，最重要係 英文名 同 Email ，因為會用嚟收電子飛，千祈唔好填錯！



東京水上巴士 | 預約購票流程5

圖片來源：東京都觀光汽船官網

用 VISA、MasterCard 等信用卡俾錢。



東京水上巴士 | 預約購票流程6

圖片來源：東京都觀光汽船官網

Step 4: 點樣上船？

網上訂咗飛嘅你： 成功俾錢後，你會收到一個有 QR Code 嘅 Email。開船前 15 分鐘到碼頭，直接 show 個 QR Code 俾職員睇就可以排隊上船，唔使換飛，超方便！ 想博一博現場買飛嘅你： 可以去碼頭售票處問下，但熱門船班好大機會 full 晒，真係唔好彩數呀！



👉實用貼士： 在規劃行程時，您可在 Trip.com 上一併預訂淺草的和服體驗，或台場的teamLab Borderless數位藝術美術館門票。將這些活動與水上巴士行程結合，輕鬆打造豐富而順暢的一日遊。

主要碼頭點樣去？交通 + 周邊景點

1. 淺草碼頭 (Asakusa Pier)

東京水上巴士 | 淺草碼頭

圖片來源：gotokyo官網

交通： 東京Metro銀座線/都營淺草線「淺草站」5號出口，行 1-2 分鐘就到。

位置： 喺紅色嘅吾妻橋旁邊，一眼就望到。對面就係晴空塔同朝日啤酒大樓個「黃金大便」，打卡一流。

周邊有咩玩： 搭船前可以先去雷門、仲見世商店街同淺草寺行個圈，食下人形燒，感受下傳統氣氛。





2. 台場海濱公園碼頭 (Odaiba Seaside Park Pier)

東京水上巴士 | 台場海濱公園碼頭

圖片來源：visit.jorudan官網

交通： 百合海鷗號 (Yurikamome)「台場站」或「御台場海濱公園站」落車，行 5 分鐘。

位置： 喺 AQUA CiTY 同 Decks 兩個大商場前面，落船即刻可以去 shopping！

周邊有咩玩： 迷你自由女神像、彩虹橋、富士電視台，仲有 DiverCity 門口隻巨型獨角獸高達！玩足一日都得！

最強一日遊路線圖！(淺草 ⇄ 台場)

跟住呢個 plan 行，包你玩得順暢又精彩！

上午 (10:00 - 12:30)：慢步淺草，感受傳統

由雷門出發，行下仲見世商店街，去淺草寺參拜。

中午 (12:30 - 14:00)：未來感水上航行

食完 lunch，行去淺草碼頭，搭預約好嘅未來號 (例如 13:15 班次)，向台場出發！沿途欣賞晴空塔同彩虹橋。

下午至夜晚 (14:00 - 21:00)：潮玩台場，睇盡夜景

落船後，同自由女神像、彩虹橋影相。 去 DiverCity 朝聖獨角獸高達，再盡情 shopping。 黃昏時分喺海濱公園睇日落，欣賞彩虹橋亮燈。 食完晚飯，搭無人駕駛嘅百合海鷗號返市區，坐車頭第一排睇夜景，為完美一日畫上句號！



東京水上巴士 | FAQ

Q1: 可唔可以用西瓜卡 (Suica) 或 Pasmo 卡搭船？

A: 唔得㗎！水上巴士要另外買飛，唔可以用交通 IC 卡。一定要上網預約或者去現場售票處買。

Q2: 打風落雨會唔會停航？

A: 會呀！安全第一嘛。如果天氣唔好，船班可能會延誤甚至取消。所以出發當日，記得上官網睇下「Today’s Operation Status」，確認下船班有冇正常運作。

Q3: 船上有冇洗手間或者嘢食賣？

A: 所有船都有洗手間。好似 HIMIKO 呢啲大型觀光船會有個細吧枱賣下飲品零食，但選擇唔多。

Q4: 可唔可以帶大件行李上船？

A: 官方建議帶細件行李 (長闊高加埋唔超過120cm)。太大件嘅行李箱，船公司有權因應情況拒絕運載。最好將大喼寄存喺酒店或車站，輕鬆上路！