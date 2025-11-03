唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相

準備踏入冬季，香港天氣仍熱辣辣，想過冬日 Feel 不外乎去個日韓旅行，選擇北邊的城市如北海道，就可以很大機會過一個漫天雪花、充滿白色的冬日假期。仲未請到假又或者未買機票就已經掛住雪地靚景的話，用 AI 就可以幫大家先「止渴」， 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相。

今次製作雪景靚相不靠 Google 的 nano banana，而是大家以往經常聽到的《美圖秀秀》App。現時《美圖秀秀》App 除了可以編輯相片影片之外，更加入大量 AI 功能，今次製作的雪景相也是靠 AI 生成。

安裝及打開《美圖秀秀》App，隨即見到「AI Snowy Story」選項，可選擇生成不同極具電影感的雪景照片。 除了可上載自己的相片成生雪景照片之外，也可上載寵物甚至是死物相生成相關景片，十分搞鬼。 生成後即可儲存或上傳至各式社交平台。

生成出來的雪景照片效果可以說相當不錯，「一開三」三格圖十分有電景感，不過用 AI 生成難免會有輕微「整容」效果，不想 AI 幫你大執就最好上傳一張較為正面的生活照，以獲得最好的效果。

當大家看到朋友在社交平台上分享美美的雪景相時，就可以用《美圖秀秀》App 生成自己的雪景靚相一齊玩。唯要留意生成相片屬免費試用，次數有限，想生成多一點可考慮先選 7 日免費試用，然後再取消訂閱功能，又或者乾脆付費成 VIP，玩更多由美圖提供的 AI 功能。

