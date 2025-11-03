焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

Yahoo Tech HK

唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相

充滿電影感的雪地美照手到拿來。

Martin Ma
Martin Ma
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相

準備踏入冬季，香港天氣仍熱辣辣，想過冬日 Feel 不外乎去個日韓旅行，選擇北邊的城市如北海道，就可以很大機會過一個漫天雪花、充滿白色的冬日假期。仲未請到假又或者未買機票就已經掛住雪地靚景的話，用 AI 就可以幫大家先「止渴」， 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相。

今次製作雪景靚相不靠 Google 的 nano banana，而是大家以往經常聽到的《美圖秀秀》App。現時《美圖秀秀》App 除了可以編輯相片影片之外，更加入大量 AI 功能，今次製作的雪景相也是靠 AI 生成。

廣告

👉 Nano Banana 六大官方教學 + 指令教學

👉自拍照變證件相？nano banana AI 指令好容易

  1. 安裝及打開《美圖秀秀》App，隨即見到「AI Snowy Story」選項，可選擇生成不同極具電影感的雪景照片。

  2. 除了可上載自己的相片成生雪景照片之外，也可上載寵物甚至是死物相生成相關景片，十分搞鬼。

  3. 生成後即可儲存或上傳至各式社交平台。

唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相

生成出來的雪景照片效果可以說相當不錯，「一開三」三格圖十分有電景感，不過用 AI 生成難免會有輕微「整容」效果，不想 AI 幫你大執就最好上傳一張較為正面的生活照，以獲得最好的效果。

唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相
唔駛飛去北海道，坐定定用 AI 輕鬆幫你拍出動人雪景靚相

當大家看到朋友在社交平台上分享美美的雪景相時，就可以用《美圖秀秀》App 生成自己的雪景靚相一齊玩。唯要留意生成相片屬免費試用，次數有限，想生成多一點可考慮先選 7 日免費試用，然後再取消訂閱功能，又或者乾脆付費成 VIP，玩更多由美圖提供的 AI 功能。

更多 AI 內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11

其他人也在看

魔改狂將 PS5 細小 60%，而且機溫控制在 50°C

魔改狂將 PS5 細小 60%，而且機溫控制在 50°C

文章來源：Qooah.com 一位名為 Not From Concentrate 的技術愛好者近日成功將 PlayStation 5 的硬件整合進一個僅有 6L容積的迷你機箱內，並將其命名為「Tiny PS5 Redux」。這款改造後的遊戲主機在體積上比原版 PS5 減少了約 60%，同時據稱還實現了更出色的散熱表現。 這款定制機箱採用鋁合金材質打造，表面覆有 Cerakote 陶瓷塗層，機身兩側選用了亞加力板，頂部則配備有 USB 接口及彈簧式電源按鈕。在散熱設計上，改造者保留了 PS5 原有的散熱鰭片，並額外加裝了 Alpenföhn Black Ridge 散熱器與兩把 120mm 貓頭鷹超薄風扇，以推拉組合方式增強氣流，還輔以三把 60mm 小風扇進一步提升散熱效果。根據外媒在運行遊戲《Expedition 33》時的測試數據，這款迷你 PS5 的散熱性能相比原版有所提升：原版 PS5 功耗在 230–235W之間，平均溫度約為 59°C；而博主去年推出的初版 Tiny PS5 功耗為 220–225W，平均溫度為 56°C；最新的 Tiny PS5 Redux 在功耗低於 2

Qooah.com ・ 18 小時前
生活智慧王｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋

生活智慧王｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋

北海道牛奶香滑濃郁，是不少人家中必備的牛奶飲品，可是它卻也是眾所周知最難儲存的牛奶飲品，因為他的紙盒裝沒有裝上扭蓋，喝到一半想放入雪櫃變得困難重重；不少人慨嘆質素如此好的牛奶，卻竟然有如此差的包裝設計！有些人直接放棄購買這品牌，也有人堅持到最後，更想出不少方法來封口，有人上網一問，卻發現原來有官方做法？

Yahoo Food ・ 1 天前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學

全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發單球雪糕券快閃$11！雙球華夫筒買一送一

雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發單球雪糕券快閃$11！雙球華夫筒買一送一

甜品always是最好的Comfort Food，無論自己一個享受，還是和情人、閏蜜同享，都歎得超有feel！最近Häagen-Dazs終於在11月4日早上11點在Klook推單球雪糕券快閃$11，及雙球鮮果華夫筒買一送一，後者每人只需$21.5，就可一起慢慢歎雙球雪糕，而且今次優惠更是無限量任買！清新雪糕的滋味超級解膩，雪糕fans絕對不可以錯過！

Yahoo Food ・ 11 小時前
Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Inelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。

Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境

Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Oppo Reno15 和 Reno15 Pro 在 Geekbench 測試中顯示搭載 8GB RAM 和新芯片組性能

Oppo Reno15 和 Reno15 Pro 在 Geekbench 測試中顯示搭載 8GB RAM 和新芯片組性能

Oppo Reno15 和 Reno15 Pro 在 Geekbench 測試中顯示搭載 8GB RAM 和新芯片組性能

TechRitual ・ 9 小時前
OnePlus 15 發佈全新 Gaming Technology，提升 Android 遊戲體驗至新水平

OnePlus 15 發佈全新 Gaming Technology，提升 Android 遊戲體驗至新水平

OnePlus 15 發佈全新 Gaming Technology，提升 Android 遊戲體驗至新水平

TechRitual ・ 22 小時前
vivo Y19s 5G 發佈，配備 6,000mAh 電池及 IP64 防塵防水等級

vivo Y19s 5G 發佈，配備 6,000mAh 電池及 IP64 防塵防水等級

vivo Y19s 5G 發佈，配備 6,000mAh 電池及 IP64 防塵防水等級

TechRitual ・ 21 小時前
GeoCue 發佈 TrueView 641 空中 LiDAR 感應器，符合 NDAA 標準

GeoCue 發佈 TrueView 641 空中 LiDAR 感應器，符合 NDAA 標準

GeoCue 發佈 TrueView 641 空中 LiDAR 感應器，符合 NDAA 標準

TechRitual ・ 21 小時前
Samsung 三摺疊手機獲得 Bluetooth 認證，顯示全球發佈計劃明朗

Samsung 三摺疊手機獲得 Bluetooth 認證，顯示全球發佈計劃明朗

Samsung 三摺疊手機獲得 Bluetooth 認證，顯示全球發佈計劃明朗

TechRitual ・ 16 小時前
新款 Apple TV、HomePod mini 下週到來？有一定機率等更大可能是明年初

新款 Apple TV、HomePod mini 下週到來？有一定機率等更大可能是明年初

Apple 上月端出 M5 MacBook Pro、iPad Pro 和 Vision Pro 之前，曾有流言稱 Apple TV、HomePod mini 都會同期更新。但實際情況是兩者至今尚未露面，而根據彭博 Mark Gurman 的說法，它們有一定機率會在下週登場，但可能性更高的時間還是明年初。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？

Yahoo財經 ・ 10 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。

法新社 ・ 6 小時前
劉家良骨灰被盜　遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團　指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo

劉家良骨灰被盜　遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團　指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。

Yahoo新聞 ・ 22 小時前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣

廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣

廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛

不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛

運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享

食尚玩家 ・ 13 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：

Yahoo Food ・ 12 小時前