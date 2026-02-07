唱錢 ｜ 森美慘被連環KO冇晒符 「曾比特好友」劉漢盛參加《唱錢》彌補多年遺憾

今集繼續有超強素人登場，包括「喪笑Gen Z」黃可泳、「Perfect Pitch」雷樂韻Melody，及「曾比特戰友」劉漢盛。

清唱《Without You》晒演唱實力

三位之中，以擁有Perfect Pitch的Melody最具期待值，獲媽咪盛讚聲線「好似雀仔咁清脆」的Melody，在男友及媽咪鼓勵下，清唱了經典英文歌《Without You》晒Quali，令出名高要求的森美忍不住讚嘆：「啲音好靚呀！」Eric Kwok更坦言Melody極有希望爭取終極大獎十萬港元：「有Potential衝向十萬蚊喇！」自稱「好為意自己有冇唱錯音」的Melody，即使聲音天生麗質，於挑戰Sing盤期間依然步步為營，更以特別手勢「調控」音準及拍子，相當Cutie。根據官方發布資料，Melody近乎全數歌曲獲得超過90%綜合成績，實力超凡。

熱愛唱歌、打鼓、彈琴兼跳舞的黃可泳，揚言參賽目的「唔係為錢，只想唱多啲歌」，並指目標是挑戰六至七首歌曲。其實可泳的亮點並非唱歌咁簡單，而是「九唔搭八」及「喪笑放題」兩大絕技，更數度連環KO「鐵嘴雞」森美！事緣當森美向可泳發問時，可泳不但瘋狂傻笑之餘，所有答案更是極度無厘頭，激到森美嗌晒投降，並直接將主持之位讓給Desta：「年紀大喇，（向Desta）你後生啲你同佢傾偈，我傾唔到喇」；更搞笑的是，Desta問的雖然是與森美一樣的問題，但可泳對答卻相當正常，激到森美生蝦咁跳：「佢問你你又識得答嘅，咁奇怪嘅！」

至於保險從業員劉漢盛，不但是曾比特好友，更曾獲對方邀請一起報名歌唱節目，可惜最後因膽小問題甩底，並因而後悔至今。劉漢盛坦言參加《唱錢》，是為了一圓當年遺憾：「其實一直好想參加電視唱歌節目，因為自己一直好鍾意唱歌。當年曾比特搵我一齊報名，但因為我驚，最後報咗名但冇去到，依家望番好後悔冇去，因為唔去永遠唔會知結果。」

森美慘被連環KO冇晒符 「曾比特好友」劉漢盛參加《唱錢》彌補多年遺憾

