商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年67歲。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自2017年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。
自離開官場後，蘇錦樑稱要陪伴太太，彌補昔日時光，他曾在社交網站分享旅遊見聞，以及與太太結伴同行的旅行照片。
屬政府首批副局長
蘇錦樑出生於香港，中學時期移民加拿大，於 90 年代回流發展，從事法律工作，並加入民建聯，期間獲提名擔任民建聯政策委員會主席，由此加入中央委員會，成為常務委員會委員，再出任民建聯副主席。
2008 年，已執業 20 年的蘇錦樑辭任民建聯職務，加入由時任特首曾蔭權領導的曾班子，成為特區政府首批副局長之一，出任商務及經濟發展局副局長。
他曾於接受訪問時表示，「我過渡至公共部門，是被任命提名人選加入政府的副產品。我把名單交給民建聯領導層後，有人問我是否也可列入名單之內。我想想覺得也可以，但不覺得會被選中，結果事情就這樣發生了。」
曾涉「卡片」爭議
2009年，時任商務及經濟發展局副局長的蘇錦樑以副局長的公職卡片代替入息證明，為其家中外傭續期，被當時的政界人士批評為濫用職權，而負責審批的入境事務處對此酌情處理，亦被批評為不妥當。
此後，蘇錦樑一度被當時傳媒及政黨冠以「卡片蘇」外號，但此事並未有對他的官途造成嚴重影響。2011年，他獲得「坐正」機會，晉升為商務及經濟發展局局長，主要工作包括旅遊業、知識產權貿易、投資署推廣及「一帶一路」等任務。2012年，蘇錦樑獲頒金紫荊星章。
中港矛盾包容論風波
2014 年，已晉升為局長 3 年的蘇錦樑，就內地旅客於香港隨地便溺風波，呼籲港人以包容及「以和為貴」的態度面對，引來各界爭議。
他的言論一度佔據各大傳媒版面，被稱為「包容論」風波，社會上亦曾出現中港矛盾的深入討論。
2019 年出席撐警集會
蘇樑錦效力的第二位特首梁振英，於 2016 年宣布不尋求連任，而蘇錦樑亦未有加入由林鄭月娥領導的新一屆特區班子，他在 2017 年正式辭官，退下火線後四出旅遊。此後他參與的政治活動不算多，但在 2019 年反修例事件中，他曾出席「撐警隊，護法治，保安寧」的撐警集會，他表示警方專業執法需要受到肯定，並認為不需成立獨立調查委員會。
據了解，蘇錦樑近年患有白血病，並與病魔搏鬥，近日離世。
