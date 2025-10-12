商務部公告附件棄用美軟件格式 首用國產WPS

【on.cc東網專訊】中國商務部上周四（9日）發布公告，對含有中國成分的部分境外稀土相關物項實施出口管制。除管制規則外，公告附件首次採用國產辦公軟件WPS格式、申請文件須以中文提交，引發熱議。

公告列明，境外特定出口經營者申請兩用物項出口許可時，應當按照《中國兩用物項出口管制條例》第十六條和中國商務部兩用物項出口許可審批系統的要求提交有關文件，有關文件以中文為準。附件中的「物項列表」、「《合規告知書》指引」均採用WPS格式。

商務部過往公告文件主要採用美國科技公司微軟的Microsoft Word或美國軟件公司Adobe的PDF格式。網民認為，WPS格式凸顯國產軟件應用與規則主導權，中文申請要求更在細節處彰顯管控力度。

