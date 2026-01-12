商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終

早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」。陳志雲亦以短訊回覆Yahoo，寫道「多謝大家關心，真相好快就會揭曉㗎啦！」。

陳志雲

江玉歡

喺今朝早《在晴朗的一天出發》時段，陳志雲正式交代去向，表示「我就繼續喺度同大家服務，多謝大家關心」，並宣布佢會同前立法會議員江玉歡主持新節目《又係時候同一天講再見》。不過更震撼嘅係，《又係時候同一天講再見》播出時段，本來播放由陶傑、鮑偉聰、馮智政等主持嘅《光明頂》，意味住開播22年嘅《光明頂》即將步入尾聲。《又係時候同一天講再見》嘅宣傳聲帶中，提及該節目將於下周一（1月19日）起逢星期一至五晚上11時至12時播出，由陳志雲及江玉歡分別主持上下半小時。

《光明頂》於2003年9月啟播，邀得原本由港台主持節目嘅陶傑過檔商台開咪，曾擔任固定主持人嘅有前TVB編劇鮑偉聰、學者沈旭暉、馮智政等。陶傑於2021年9月離港，並於2022年與鮑偉聰開設youtube頻道風雲谷討論時政。假如《光明頂》停播，本周五（1月16日）將為最後一集。

陶傑

商台另一時評節目、由潘小濤等主持嘅《國際線》，同一時段亦會由樂樂主持嘅《樂和心事》取代。商台向傳媒表示，2026年雷霆881將迎來一系列節目改革，並以「日給力，夜喘息」為方向，喺晚間時段加入多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值。

小儀離開商台後，轉頭就以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。

近期商台出現唔少節目變動，效力超過30年嘅阮小儀10月底離開商台，拍檔森美改與阿正及Elsie主持《Bad Girl大過佬》。主持雷霆881娛樂訪談節目《一圈圈》嘅阮兆祥亦喺12月下旬走人。

