商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度

商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。

能跟隨蘇施黃長達8年，泰山回顧這段日子，已能微笑地說：「唔知係佢慈悲吖，定係我耐性好喇，嗰個關係其實係攞命嘅！但係，喺佢身上面又真係學到好多嘢。」泰山指蘇施黃的人生閱歷及處事方式不一定適合所有人，但當自己更成熟時，可以從中有所領悟。

泰山憶述自己當時只是接近30歲，許多事還不是太懂，「於是乎嗰陣時咪畀佢罵咯，日罵夜罵咯，我真係唔係講笑，係日罵夜罵，罵足七日喎」，皆因周六日都要預備捱罵，結果非但罵足8年。而更難受的，是受到一些暴力對待，「可能佢睇個故事，佢會掉嘢，佢真係掉嘢，試過揾支筆車埋我度呀，個感受好難受」。他試過為蘇施黃寫廣告稿，她看後不作聲，把紙揉成一團後，再掟向泰山臉上，然後刻薄地說：「你咁樣叫寫過嘢呀？咁你都夠膽交畀我啊？」然後不作任何指導便走開，完全沒有說出要求或教導他怎樣做。

泰山坦言當時曾打電話給身處加拿大的媽媽，稱「我頂唔順啊，黐線㗎！呢個女人咁樣」，媽媽卻勸他「捱吓啦」，結果他捱足8年，只因的確喜歡這份工作，卻因為不斷被蘇施黃狂罵，「你長期畀佢罵呢，慢慢你嘅自尊呢就會打散嗮咯」，他與同事更稱蘇施黃是「娘娘」，他們就是「公公」，多年來從未反駁對方，面對不快時亦不敢據理力爭，結果訓練到非常高EQ。

總結跟隨蘇施黃的日子，泰山直認「唔開心多過開心，因為真係罵得好甘」，但指對方亦給予過他很多機會，令他做過不同的節目，最終決定離開後，曾經開過熱狗店，「做咗好多唔同嘅嘢之後，先至去揾返自己」。他指自己作多方面嘗試，慢慢亦能夠成功，終於能肯定自己，其後更曾經重遇蘇施黃，「我諗佢多咗對我嘅尊重嘅、respect嘅，因為佢見到我做嘅嘢係咩，於是佢都好咗好多㗎喇」。