天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波

商業電台六十六週年 台前幕後同賀盛典

人人秒秒六六無窮

商業電台今年踏入六十六週年，主題為「商業電台六十六年 人人秒秒六六無窮」，雷霆881及叱咤903亦貫徹主題啟用新台號。「同聲同步 人人881」—— 寓意商業電台與不同層面、不同世代的人，在同一個聲音裡同步向前，同時容納不同方向；「這一秒 新一秒 叱咤903」—— 每一秒皆是一個新的起點，在變化多端的世界裡，換個心情邁向未來，不斷學習，創造新的自己。商業電台將繼續以聲音為橋樑，與每一位聽眾並肩同行，創造更多重要時刻。

全台共慶六十六週年 台前幕後同賀盛典

為慶祝商業電台六十六週年台慶大日子，昨晚（8月26日）特假尖沙咀The Mira Hong Kong宴會廳設宴慶祝，台前幕後齊聚一堂，場面熱鬧溫馨。當中包括：商業電台主席何驥先生、商業電台董事及行政總裁陳靜嫻小姐、商業電台首席智囊陳志雲先生、商業電台助理總經理暨商業一台總監郭志仁先生、商台製作總經理古善群小姐、商台互動總經理蔡旭邦先生以及一眾台前幕後。

感激員工多年同行 《十八樓C座》金剛叔服務商台超過半世紀

今年台慶晚宴由雷霆881葉宇澄、天欣、馬騮搣及叱咤903 Elsie擔任大會司儀，並由商業電台董事及行政總裁陳靜嫻小姐致辭。除了美酒佳餚及緊張刺激的遊戲環節，為表揚一眾服務商業電台多年的功臣對公司的付出及貢獻，商業電台主席何驥先生、董事及行政總裁陳靜嫻小姐及首席智囊陳志雲先生，向25名服務商台長達10年至60年的員工們頒發長期服務獎。當中不乏大家熟悉的面孔，包括：小儀（30年）、陳聰（20年）、阮子健（20年）及江慧楓（10年）；在《十八樓C座》聲演周老闆的金剛叔更服務商業電台六十年，與公司同行超過半世紀。

