商討俄烏終戰計畫 美高層代表莫斯科會普丁
（法新社莫斯科23日電） 在烏克蘭當局宣布與華府就戰後安全保障達成協議之際，美國高級談判代表於昨天深夜在莫斯科與俄羅斯總統普丁會面，就美國所起草、旨在結束俄烏戰爭的計畫進行會談。
近幾個月來，為解決這場二戰以來歐洲最致命衝突所展開的外交努力有所加速，不過莫斯科和基輔在戰後解決方案中的領土關鍵問題上，仍然存在分歧。
克里姆林宮在今天凌晨發布的聲明中指出，會談持續超過3小時後結束。
美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）先前曾表示，他認為雙方「只剩下一個問題」，但未詳細說明。
克里姆林宮發布的影片顯示，普丁（Vladimir Putin）面帶微笑，與魏科夫、川普的女婿庫許納（Jared Kushner）及白宮顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）握手。
克里姆林宮表示，俄方與會人士還包括俄方談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）和總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）。
這場高層級會議召開前數小時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才表示，一份協議草案「差不多已準備就緒」，且他和川普已就戰後安全保障問題達成共識。
占領約20%烏克蘭領土的俄羅斯，正推動在協議中完全掌控烏國東部的頓巴斯（Donbas）地區。
但基輔警告，讓出領土將助長莫斯科的氣焰，並表示不會簽署任何無法嚇阻俄羅斯發動新一輪攻擊的和平協議。
澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）與川普會面後，用英語對記者表示，安全保障已經「敲定」，還說英國和法國已承諾派遣地面部隊。
