啟動全政府動員機制 助災民重返家園

宏福苑住戶面對家園盡毀甚至家人離世，情緒悲痛。政務司長陳國基指，行政長官已啟動「全政府動員」機制，各部門須隨時支援，例如當災場解封時，公務員協助重返家園的災民，進行清理、收拾等工作。

社署已動員社工、臨床心理學家和支援人員，為受影響的居民提供「一戶一社工」協助，提供情緒支援、經濟援助及暫託服務。

基層醫療署已統籌公、私營醫療界別的專業人員，包括來自私營界別逾250位醫生和超過250位其他醫護專業人員，於所有臨時庇護中心設立醫療站。醫療站每日朝8晚8為有需要的居民提供適切醫療協助，包括基本醫療評估和轉介服務、處理輕微創傷、處方藥物(包括根據病歷提供所需的藥物補充)，以及心理支援，以協助處理非緊急醫療需求。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/啟動全政府動員機制-助災民重返家園/622969?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral