啟德上演「100 VS 3」足球賽 JFFT 床哥米爺助陣小精英 5 比 3 擊敗戰東方球員︱Yahoo

床哥及米爺以外援身份加入小學生隊伍。

【Yahoo新聞報道】由譚仔三哥米線主辦的「 100 VS 3 足球小精英熱血迎戰職業王者」足球賽今日（1 日）在啟德青年運動場舉行，100 名年齡介乎 6 歲至 12 歲的足球小將，與港超聯東方足球會 3 名現役球員同場對壘。賽事最終由小學生隊發揮人海戰術，以 5 比 3 擊敗職業球員。

代表東方足球會出戰的球員包括大久保優、林衍廷及賀爾。面對百人圍攻，小學生隊以不斷換位及壓迫方式應戰，多次成功突破防線並取得入球，最終反勝職業球員。

稱要「捉實」大哥哥

參與賽事的 9 歲小球員劉卓峰及葉皓天賽前談到迎戰 3 名「大哥哥」時直言「捉實佢哋」，兩人亦信心十足，表示希望以「 100 比 0 」取勝。兩人指，足球讓自己學習到團隊合作的重要性。

小學生隊中亦有女球員參與， 10 歲的謝知嵐及 11 歲的徐慇禧表示，今次比賽令自己學到不少防守技巧，對實戰經驗有很大幫助。

港超東方球員與百名小將逐一握手。

今次代表東方足球會出戰的球員包括（左起）前鋒大久保優、中場賀爾及後衛林衍廷

林衍廷曾任「百人隊」一員

東方足球會球員賀爾賽後表示，活動氣氛輕鬆有趣，很高興看到小朋友投入比賽並展現笑容，又笑言面對 100 名小球員比預期困難，「身邊經常有六、七個小朋友圍住」。

林衍廷則分享，自己年少時曾參加過類似活動，也做過「百人隊」一員，今次最特別的體驗是被小朋友拉著難以走動，但整體感覺十分歡樂。

擔任足球小精英隊教練的梁振邦表示，今次活動以開心為目標，小朋友表現投入，亦留下深刻回憶。他指出，小球員採取人海戰術，目標是爭取勝利，最終亦成功做到。

雙方賽前握手。

負責守龍門的球員也不只有一位。

JFFT 加入小學生隊伍

除正式對賽外，賽事亦加入娛樂元素，網絡紅人 JFFT 成員床哥及米爺以外援身份加入小學生隊伍。東方足球會中場球員梁冠聰則會化身旁述員，聯同劉舜民一同評述賽事過程，為現場觀眾帶來即時戰況分析。

譚仔三哥市務總監施美琪表示，今次舉辦 100 名小學生迎戰 3 名現役港超足球員的比賽，期望提供平台，讓有夢想的小朋友敢於學習、嘗試及挑戰，逐步認識走向職業足球員之路。

她又分享，希望由球場到人生，不只是打氣支持，而是陪伴小朋友一同成長，將「敢」於嘗試由態度化為行動，透過活動鼓勵足球小精英憑勇氣挑戰來自港超東方足球會的職業球員，並感謝東方足球會全力參與，與 100 名足球小精英合力上演精彩而有趣的賽事，將對運動的熱情薪火相傳。

大久保優沒有「放水」，一有機會便起腳射門。

多名小學生嘗試搶球。

小學生隊發揮人海戰術防守。

多名球員嘗試「控制」後衛林衍廷。

後衛林衍廷控球在腳。

足球淹沒在人海之中。

小球員散落在球場各個位置。

百位小球員一擁而上。

控球權落在百位小球員，三位港超球員也疲於奔命嘗試搶回控球。

有小球員戴上太陽眼鏡落場。

一眾參與人士大合照。

床哥及米爺獲得參與證書。