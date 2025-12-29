啟德主場館除夕及元旦舉行演唱會 運輸署公布特別交通安排

【on.cc東網專訊】歲末將至，啟德主場館將舉行大型演唱會。運輸署今日(29日)表示，為配合除夕及元旦晚上的演唱會，將實施特別交通及運輸安排。屆時，啟德體育園一帶的交通預期會較繁忙，觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車（包括跨境私家車）前往。

運輸署已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在離場時段加強服務。當中，港鐵屯馬綫及東鐵綫將會加密班次，或在有需要時安排後備列車加強服務。專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線，分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。

廣告 廣告

至於的士方面，啟德主場館的士上落客區將會開放，宋皇臺道上落客區在進場時段（即除夕下午6時30分至9時，元旦下午4時30分至7時）只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。

根據主辦單位資料，兩場演唱會預計分別於元旦日凌晨零時30分及晚上10時30分完結，計劃即日返回內地的觀眾，需特別注意前往各口岸的班次服務時間，其中羅湖口岸，旅客需趕及港鐵屯馬綫最後一班相關列車，並於大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站。而落馬洲／皇崗口岸則24小時通關，旅客可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線，或直接在宋皇臺道上落客區，乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

深圳灣口岸在除夕夜旅客清關服務改為24小時運作，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。除夕演唱會的旅客亦可乘搭屯馬綫往元朗站／天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2號和NB3號特別巴士路線前往深圳灣口岸。

此外，觀眾可乘搭啟德體育園於離場時段安排的跨境巴士服務返回內地，乘客需預先在營辦商的網上平台購票，離場時現場不設售票。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】