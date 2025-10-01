自動駕駛汽車會在承豐道一帶測試。(資料圖片)

啟德和九龍灣計劃進行自動駕駛車輛測試項目，有立法會議員認為路線未能真正測試到如何應對人車爭路、「攝車罅」等場景，建議下一步可在繁忙時間測試，亦有當區區議員指出，測試包括寬敞和有較多社區設施的路段，相信簡單和複雜的數據都能收集到。

運輸署日前向九龍城區議會提交文件指，百度智能駕駛計劃於沐安街、協調道、常悅道、承豐道一帶測試自動駕駛汽車，期間車上會有一名具有超過10年駕駛經驗的後備操作員，在啟德體育園舉行賽事或大型活動期間，亦會按實際情況更改測試時間和路線，甚至暫停。

張景勛：宏天廣場已留車位充電

立法會議員顏汶羽在一個電台節目稱，啟德和九龍灣的測試路段交通繁忙，人煙稠密，相信測試可收集到在市區的數據，但提到有關路段並非商貿區內最繁忙的路段，加上只會於非繁忙時間測試，認為未必真正測試到自動駕駛汽車如何應對人車爭路、有人「攝車罅」的應變場景數據。他坦言，自動駕駛車長遠發展必須面對繁忙時間人車爭路、交通突發場景，建議下一步應一併在繁忙時間測試。此外，他指出有市民擔心自動駕駛車日後會否取代的士、網約車甚至小巴，希望政府可交代無人駕駛車未來定位為何，個人建議日後可用作企業穿梭巴士、旅遊景點接駁等服務。

九龍城區議員張景勛於同一節目指出，測試路線包括較寬敞的前啟德機場跑道區路段，以及有較多社區設施和民居的沐安街、沐翠街等路段，相信簡單和複雜的數據都能收集到。他表示，在當區測試的自動駕駛汽車尚未開啟AI響咹功能，建議系統可在較多人的地區開放該已有功能，又說百度已經與九龍灣宏天廣場洽商，會預留車位予自動駕駛汽車充電。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/啟德九龍灣將有無人駕駛車測試-顏汶羽倡下一步在繁忙時間試驗/604697?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral