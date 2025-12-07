秀茂坪警署。(資料圖片／林俊源攝)

警方表示，秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，於上周五（5日）晚上展開打擊毒品行動。

人員在啟德承豐里一住宅單位外截查一名形跡可疑的女子，隨後搜查該名女子在上址的住所，並在單位內檢獲約803克霹靂可卡因、636克可卡因，以及一批用作包裝及製造毒品的材料及工具。該名16歲本地少女涉嫌「製造危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

行動中警方檢獲的毒品總市值共約125萬元，案件交由秀茂坪警區重案組跟進調查。

警方提醒青少年，切勿因為「搵快錢」或其他任何原因而進行任何販毒活動。年輕並不會成為法庭判刑的減刑因素，並可被重判。「製造危險藥物」為非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁，切勿以身試法。另外，警方亦警告利用青少年進行販毒的人士，一經定罪，警方可根據「危險藥物條例」第56A條，就其判刑向法庭申請加重刑罰。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/啟德住宅單位淪毒品工場檢125萬元貨-16歲女涉製毒被捕/625513?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral