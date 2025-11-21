啟德冧棚架兩死改列誤殺案 警昨拘兩人包括男管工 今早提堂｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方今日（21 日）表示，牛頭角一個地盤在去年 2 月發生一宗兩人死亡的工業意外，警方昨日（20 日）已將案件改列為誤殺案，並在同日拘捕 2 名男子，案件今日上午於於觀塘裁判法院提堂。

去年 2 月 20 日下午 4 時 56 分，警方接獲報案指，啟德承富里2號「澐璟」地盤內一幅大型棚架倒塌，兩名分別 68 歲及 54 歲女工人昏迷，被送往基督教聯合醫院治理，同日被證實死亡。另外一男兩女工人，年齡介乎 45 至 63 歲清醒，被送往伊利沙伯醫院治理。

警方經進一步調查後，昨日將案件改列誤殺案，同日在牛頭角及將軍澳拘捕一名 48 歲地盤棚架男管工，以及一名 58 歲地盤棚架男工人。兩名被捕人合共被起訴兩項誤殺罪。東九龍總區重案組正積極調查案件。