啟德地盤工人高處墮下 清醒送院

日本自民黨總裁高市早苗成為當地史上第一名女首相之外，其丈夫，前眾議員山本拓也順理成章成為當地史上首位「第一先生」。現年 73 歲的山本拓，跟高市早苗在 2004 年結婚，兩人一度因為政見不合而在 2017 年離婚，不過兩人後來復合並在 2021 年再婚，山本拓更因為猜拳猜輸了而更改戶籍姓氏，姓名為「高市拓」。山本拓近一年健康欠佳，高市早苗又剛剛成為首相，山本拓都表示希望默默地低調支持妻子。

Yahoo新聞 ・ 4 小時前