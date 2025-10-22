啟德地盤工人高處墮下 清醒送院

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
佐敦谷游泳池男子遇溺 送院不治
【on.cc東網專訊】牛頭角有人遇溺。今晨(22日)9時43分，佐敦谷游泳池一名姓吳(82歲)男泳客在游泳時懷疑遇溺，由救生員將其救起。事主獲救時昏迷，送救護車往聯合醫院搶救，惜證實不治，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 8 小時前
菲發現疑似中國火箭殘骸 退將遭煽動似華手法
【on.cc東網專訊】菲律賓海軍周日（19日）在西南部海域發現疑似中國火箭殘骸，強調將堅定保護海事安全與捍衞國家主權。菲軍周二（21日）另透露，有不明人士和團體利用假消息分化該國武裝部隊和退將，稱手法與中國的假消息行動一樣。on.cc 東網 ・ 7 小時前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 3 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 9 小時前
高關稅下每日對美出口仍有10億美元 中國貿易談判籌碼不容小覷
【彭博】— 美國總統特朗普的貿易戰已有半年時間，中國出口依然彰顯韌性，表明即便美國關稅高達55%，許多中國產品仍不可或缺。Bloomberg ・ 4 小時前
直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉
「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
鄭則仕多年來頻傳死訊 真實狀況曝光激罕拍片回應 網民驚：不是4年前去世了？
被稱為「肥貓」、現年74歲的藝人鄭則仕（Kent哥），歷年來以健壯身型見稱，更先後憑電影《何必有我？》及《三個受傷的警察》榮獲兩屆香港電影金像獎最佳男主角殊榮。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
佘詩曼重情重義 邀TVB幕後人員聚餐兼割愛送Labubu
佘詩曼經常被讚性格好，過往，梁思浩爆料指，佘詩曼好友周家怡曾陷低潮期冇工開，佘詩曼當時親自致電畀佢，開聲為周家怡搭路介紹工作。梁思浩又指，每年生日佘詩曼都係首位向佢講生日快樂嘅圈中人，又於2021年返TVB拍節目《通靈之王》，揭佘詩曼二話不說答應，令佢非常感動。此外，苑瓊丹曾透露有次TVB一位幕後工作人員舉辦榮休宴，僅佘詩曼親自出席，又為對方送上一條價值數十萬嘅金鍊作退休禮物，可見佢重情重義，展現對他人嘅尊重與關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
山本拓成為日本首位「第一先生」 與高市早苗曾為「議會夫妻」 離婚 4 年復合冠妻姓｜Yahoo
日本自民黨總裁高市早苗成為當地史上第一名女首相之外，其丈夫，前眾議員山本拓也順理成章成為當地史上首位「第一先生」。現年 73 歲的山本拓，跟高市早苗在 2004 年結婚，兩人一度因為政見不合而在 2017 年離婚，不過兩人後來復合並在 2021 年再婚，山本拓更因為猜拳猜輸了而更改戶籍姓氏，姓名為「高市拓」。山本拓近一年健康欠佳，高市早苗又剛剛成為首相，山本拓都表示希望默默地低調支持妻子。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
輸入外勞｜ 餐飲、住宿服務業2年獲批逾3.7萬人 申請被拒涉44人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府自 2023 年 9 月起推行「補充勞工優化計劃」，暫停原有26個職位類別及非技術或低技術職位不得輸入勞工規定。勞工及福利局今（22日）回應立法會議員質詢指，計劃推行至今年 9 月，兩年間餐飲服務業及住宿服務業分別獲批輸入35,589人和2,102人，期間有10宗餐飲服務業的申請被拒，涉及44名輸入勞工，沒有住宿服務業的申請被拒。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
不買金不買銀！美國男囤500萬枚硬幣抗通脹
在黃金和白銀雙雙創下歷史新高價之際，一位 35 歲的金融從業者凱爾 · 米切爾（Kyle Mitchell）卻將目光投向了不起眼的美國 5 美分硬幣（俗稱「鎳幣」），進行了一場現代版的「囤幣」豪賭。鉅亨網 ・ 3 小時前
洗米華案｜周焯華太陽城集團「大本營」遭澳門法院拍賣 16物業底價逾1.1億澳門元
目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。am730 ・ 2 小時前
ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好
ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Starbucks新品｜全新KUROMI x Starbucks®商品系列 指定分店舉行KUROMI見面會
KUROMI化身咖啡師？星巴克香港與 Sanrio 攜手合作，帶領俏皮的 KUROMI 和她的好朋友 BAKU 闖進星巴克的世界，兩個角色一同穿上星巴克的經典綠色圍身，化身星巴克咖啡師。由即日起，推出全新 KUROMI + Starbucks®商品系列，另外更為粉絲舉辦獨一無二的KUROMI「見面會」。Yahoo Food ・ 7 小時前
「試當真」後 前進或停止 —— 專訪許賢
今年4月1日愚人節，坐擁56萬訂閱的本地Youtube頻道「試當真」無預警宣布，將於頻道成立五周年當日，即10月26日停止運作。回首2020年秋冬，口罩令尚存、百廢待舉之時，許賢與游學修、蘇致豪共同成立「試當真」頻道，製作無數紀錄片、劇場、綜藝節目。五年過去，「試當真」解散，許賢的創作生涯迎來第十個年頭，卻要離開團隊的創作模式。許賢的足球狂熱人人皆知，但足球場上尚且有線框可依，獨自一人面對創作的無邊世界，該前進或停步？Yahoo新聞 ・ 7 小時前