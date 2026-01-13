啟德地盤男工被水缸壓斃 勞工處發暫時停工通知書 兩年7宗吊運意外釀5死｜Yahoo

啟德德高道地盤一名 33 歲巴基斯坦男工昨日（12日）被水缸擊中，送院證實不治。（now新聞截圖）

【Yahoo 新聞報道】啟德一個地盤一名 33 歲巴基斯坦男工昨日（12日）被水缸擊中，送院證實不治。勞工處高度關注，即時派員到場調查，已向有關承建商發出暫時停工通知書，停止在地盤內使用流動式起重機進行吊運工作。

解除索具期間 13噸水缸突移位

昨日下午 1 時許，德高道地盤一名男工在協助解除水缸頂索具期間，水缸突然移位，工人被夾於水缸與附近的鑽孔樁套管之間，送院後證實不治。據報該水缸重約 13 噸。

勞工處對於在意外中有工友身故，表示十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處指正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，將依法處理。勞工處指出，為防止工人在解除索具時被吊運物撞倒或夾倒，僱主應確保承托吊運物的地點需穩妥，以及制定解除吊運物上吊具的正確方法，以防止吊運物在解除索具過程中移位。

死者遺兩年幼兒子

工業傷亡權益會表示對意外感難過，據了解，該工人與妻子育有兩名年幼兒子，分別 2 及 3 歲，工權會將為家屬提供適切援助。 工權會並指，根據記錄，過往兩年已發生最少 7 宗吊運嚴重意外，造成 5 死 2 傷。工權會要求所有吊運工作需做足風險評估，確保在安全狀況下工作，另外亦要求承建商盡力協助家屬度過難關，並促請勞工處徹查意外原因，避免同類意外再次發生。