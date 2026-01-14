渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
啟德地盤33歲巴裔男工遭水缸壓斃 家屬赴殮房認屍
【on.cc東網專訊】啟德周一(12日)發生致命工業意外，一名33歲巴基斯坦裔男工人在德高道一地盤工作期間，被一個直徑約3米、高約2米、重約10公噸的水缸壓住，他重創昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜終告不治。
今晨(14日)死者遺孀及親友由工權會人員陪同下，前往葵涌公眾殮房辦理認屍手續，期間各人神情凝重，黯然神傷。據悉，事主為家庭經濟支柱，其太太並無工作，二人育有兩名分別3歲和2歲的兒子。
