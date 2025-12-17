啟德德朗邨可疑車輛遇查 29歲男司機加速逃去傷及兩警 警通緝司機｜Yahoo

【Now新聞台】立法會七一暴動案，藝人王宗堯等7人分別就定罪及刑期提出上訴，案件在高等法院審理。正在服刑的7名上訴人由囚車押送到庭應訊。案情指，當年示威者衝入立法會大樓佔領議事廳，期間有人塗污區徽、撕毀基本法等。原審法官李志豪指，示威者意圖推翻憲制，案件屬暴動案中最嚴重，上訴的7人分別判監4年7個月至6年10個月。其中王宗堯和「佔旺女村長」畢慧芬就定罪和刑期上訴，其餘被告只就刑期上訴。王宗堯一方指，他接近午夜很遲才到立法會，案中行為雖然是不智及鹵莽，但他曾供稱當日到案發現場是為了拿充電器給記者，證據不足以證明他當時的心態是鼓勵暴動。但法官彭偉昌質疑，若王宗堯想給充電器可在立法會外給，毋須進入立法會大樓。控方亦指王宗堯明知在當日下午起，已有人聚集衝擊立法會，但仍前往暴動中心，明顯已算是參與暴動。畢慧芬原審時認罪，她沒有律師代表，親自陳詞，質疑她案發行為是否符合暴動定義。她指自己喜歡穿黑衣，穿黑衣不等於是示威者，又質疑原審法官沒有就她患精神病減刑。控方指，畢慧芬認罪時承認曾引領示威者離開，又曾手持兩米長鐵支在立法會內行走。案件預計需時兩日審理。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前