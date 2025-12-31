啟德新急症醫院明年中分階段啟用 伊院專科率先遷入

【on.cc東網專訊】位於啟德發展區的新急症醫院工程步入尾聲，醫管局近日交代項目進度，指新醫院將於明年中稍後時間分階段投入服務，伊利沙伯醫院大部分臨床服務將會以循序漸進的模式，逐步轉移至新醫院，首階段包括內科、外科、神經外科和家庭醫學專科門診服務等。

根據醫院局最新向黃大仙區議會提交的文件顯示，新醫院共有5座大樓，其中「專科門診大樓」及「腫瘤科大樓」已進入最後完成階段，並於本月中完成消防裝置及設備的檢查和測試工作；待取得相關證書後，便可開展服務籌備階段。首階段將率先搬遷伊利沙伯醫院的內科、外科、神經外科和家庭醫學專科門診服務，並遷入專科門診大樓5至8樓的專科門診樓層。同時，臨床腫瘤科專科門診的舊症覆診亦會遷至腫瘤科大樓。

此外，伊利沙伯醫院的物理治療部、職業治療部、營養部、足病診療部，以及義肢及矯形部等專職醫療服務，亦會在首階段起逐步轉移。至於診斷及介入放射治療及檢查，包括X光、超聲波檢查、磁力共振(MRI)、電腦掃描(CT)、正電子電腦掃描(PET-CT)等，亦會在首階段分批轉移到新醫院。

新醫院另外的3座大樓，分別為「急症大樓」、「行政大樓」及「教學及培訓大樓」，現正進行上蓋結構、外牆、室內裝修及機電設備工程，預計最早明年底完成。屆時，餘下的大部分臨床服務，包括急症室、住院服務等才會遷入。

文件提到，由於服務轉移的過程可能會對病人造成不便，新醫院將會成立專責團隊，跟進病人預約相關的溝通工作。若病人的診症地點須由伊利沙伯醫院轉移到新醫院，院方會在診症前最少兩個月，安排專責團隊的職員致電相關病人，確認最新的診症安排及其個人資料正確無誤，並即時透過手機短訊通知病人。及後，院方以郵寄形式提供最新的診症資料及地點，並在診症前3個星期透過流動應用程式「HA Go」推送提醒，確保病人掌握最新資訊。

