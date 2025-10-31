舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
啟德智慧綠色運輸系統10.31起開始招標 採用「雙信封制」
政府今日（31日）起為「啟德智慧綠色集體運輸系統」合約（合約編號：ED/2025/18）展開公開招標，截標時間為明年7月3日中午12時。運輸及物流局表示，系統全長約3.5公里，擬設6個車站，兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，預計於2031年投入服務。
運輸及物流局：招標會採用「雙信封制」
運輸及物流局指，啟德項目是第一個引進香港的智慧綠色集體運輸系統，將會採用『建設—營運—移交』模式，並透過公開招標甄選專營公司融資、設計、建造、營運和維修系統。運輸及物流局強調，是次招標會採用「雙信封制」進行評審，在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為六成和四成。
將周邊三幅用地的物業發展權授予未來專營公司
運輸及物流局補充，預期營運利潤不足以涵蓋系統建設及資產重置的大量資本投入，會以「公共運輸引導發展」模式將系統周邊三幅用地的物業發展權授予系統的未來專營公司進行全盤規劃及發展，以提供財務資助。運輸及物流局提及，投標者須向政府提交一筆固定金額，以換取系統專營權及用地的物業發展權。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/啟德智慧綠色運輸系統10.31起開始招標-採用-雙信封制-/613775?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
棚工墮斃僱主僅判罰款9萬元覆核 裁判官要求被告索取月入證明
【on.cc東網專訊】一名47歲搭棚工人於2022年5月在油麻地吳松街舊樓外牆搭棚時，因安全繩斷裂，從6樓墮下身亡。死者僱主華昌棚廠許佢成被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3罪，經審訊後被裁定罪成，被判罰款9萬港元但獲裁判官批准分90期繳交，每月on.cc 東網 ・ 20 小時前
Vacheron Constantin江詩丹頓La Quête du Temps座鐘：在巴黎羅浮宮面世的機械藝術傑作！
9月17日至11月12日，江詩丹頓於法國巴黎羅浮宮「Mécaniques d’Art」特別展覽舉行期間，發表全新La Quête du Temps座鐘和Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to The Quest of Time腕錶，展示全新製錶技術成果。men's uno HK ・ 1 天前
記者直擊｜萬聖節前夕 蘭桂坊人流增多 警方設置鐵馬
【Now新聞台】今晚是萬聖節前夕，本台記者梁潔瀅晚上約7時5分在蘭桂坊報道，蘭桂坊越來越多人，不少市民悉心打扮，警方設置鐵馬控制人流，不時有廣播呼籲市民不要停留。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
「Canton Pop」熱潮再起！廣東歌Disco美食派對4大早鳥優惠 人均$220起任食台式美食、暢飲葡萄酒、水果拼盤
近來社交媒體上掀起一股「Canton Pop」熱潮，廣東歌不僅是集體回憶的載體，更成為新一代的潮流象徵。KKday緊貼這股熱浪，特別推出四場結合廣東歌曲與美食的精彩活動，包括港海洋公園萬豪酒店舉行的「節拍星期五」OPM 廣東歌狂歡泳池派對、「你好！茶飯」台式餐廳舉行的Stage Up Hong Kong廣東歌與台灣美食放題之夜等，讓大家一邊歎美食，一邊重溫經典旋律，盡情享受難忘的夜晚。Yahoo Food ・ 1 天前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 17 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 16 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 18 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 22 小時前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 17 小時前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 18 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 1 天前
川普籲廢除參院關鍵表決門檻 終結聯邦政府停擺
（法新社華盛頓30日電） 隨著共和黨面臨愈來愈多的壓力，要求儘速恢復政府運作，美國總統川普今天呼籲廢除參議院推進法案所需的關鍵60票門檻，主張以所謂「核子選項」（Nuclear Option），結束政府停擺。採取所謂的『核子選項』，廢除阻撓議事，廢除它！法新社 ・ 13 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 天前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元 指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」
去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。法庭線 ・ 18 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 20 小時前