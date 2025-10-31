啟德智慧綠色運輸系統10.31起開始招標 採用「雙信封制」

政府今日起為啟德智慧綠色集體運輸系統合約展開公開招標，圖示該系統的電腦模擬圖。(政府新聞網)

政府今日（31日）起為「啟德智慧綠色集體運輸系統」合約（合約編號：ED/2025/18）展開公開招標，截標時間為明年7月3日中午12時。運輸及物流局表示，系統全長約3.5公里，擬設6個車站，兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，預計於2031年投入服務。

運輸及物流局：招標會採用「雙信封制」

運輸及物流局指，啟德項目是第一個引進香港的智慧綠色集體運輸系統，將會採用『建設—營運—移交』模式，並透過公開招標甄選專營公司融資、設計、建造、營運和維修系統。運輸及物流局強調，是次招標會採用「雙信封制」進行評審，在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為六成和四成。

將周邊三幅用地的物業發展權授予未來專營公司

運輸及物流局補充，預期營運利潤不足以涵蓋系統建設及資產重置的大量資本投入，會以「公共運輸引導發展」模式將系統周邊三幅用地的物業發展權授予系統的未來專營公司進行全盤規劃及發展，以提供財務資助。運輸及物流局提及，投標者須向政府提交一筆固定金額，以換取系統專營權及用地的物業發展權。

