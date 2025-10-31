啟德智慧綠色集體運輸系統合約招標 當局採雙信封制評審

【on.cc東網專訊】政府今日(31日)為「啟德智慧綠色集體運輸系統」合約展開公開招標，招標會採用「雙信封制」進行評審，在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為60%和40%，政府會對非價格和價格建議進行綜合考慮，以期選出最能符合項目要求的建議。

運輸及物流局發言人表示，啟德項目是第一個引進香港的智慧綠色集體運輸系統。為鼓勵本地、內地及海外投資者及營運者參與，會採用「建設—營運—移交」模式，並透過公開招標甄選專營公司融資、設計、建造、營運和維修系統。

當局預期，營運利潤不足以涵蓋系統建設及資產重置的大量資本投入，會以「公共運輸引導發展」模式將系統周邊3幅用地的物業發展權，授予系統的未來專營公司進行全盤規劃及發展，以提供財務資助。投標者須向政府提交一筆固定金額，以換取系統專營權及用地的物業發展權。

啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，擬設6個車站，兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站。啟德項目將為啟德前跑道區提供便捷的接駁交通服務至港鐵啟德站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性。該系統預計於2031年投入服務。

