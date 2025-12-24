啟德碼頭10年營運商招標 港府列4大KPI 未達標須作補償

【on.cc東網專訊】耗資82億港元興建、號稱本港十大基建之一的啟德郵輪碼頭，啟用至今逾10年依然冷冷清清。政府今日(24日)就營運和管理啟德郵輪碼頭的租約公開招標。為加強監察碼頭營運商的表現，政府在下一份租約中，會引入4個關鍵績效指標(KPI)，包括每年郵輪停泊次數、每年非郵輪活動次數、每年非郵輪活動的訪客人數、及附屬商業區的租用率。營運商的表現未能達到指標而須向政府作出補償，此條款將於租約第3年起生效。

為提升啟德郵輪碼頭的吸引力和競爭力，租約另一項主要調整是整合現時碼頭範圍的管理安排。下一份租約的營運商除了負責處理郵輪事務外，將需要負責管理碼頭的公共空間，包括位於2樓的平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園。政府早前已收到14份由商業機構、文創產業和體育組織，以及青年創業者提交如何善用郵輪碼頭空間的意向書，大部分表示有興趣同時租用碼頭附屬商業區以及公共空間。私人機構或非牟利團體可租用碼頭的公共空間舉辦商業及其他活動，藉此推動更多非郵輪和商業活動在郵輪淡季及較少郵輪停泊的日子在郵輪碼頭舉行，以善用郵輪碼頭的空間。

政府與現時碼頭營運商簽訂的租約將於2028年5月31日屆滿。是次招標中獲選的營運商將負責營運和管理啟德郵輪碼頭，為期10年。如表現理想，政府可考慮與營運商續約5年。投標者自截標日起計的過往10年內，擁有至少連續3年營運郵輪碼頭的經驗，且曾接待總噸位160,000噸或以上的郵輪。是次招標會採用「雙信封」投標安排。在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為70%和30%。非價格建議除了上述關鍵績效指標外，也包括有關碼頭營運和管理的執行計劃。截標日為2026年5月22日正午12時。

