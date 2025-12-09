啟德私家車遭截查揭行車證過期 停牌男司機涉3罪被捕

政府發言人表示，截至周一(8日)中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 截至昨日，政府已處理1,357宗向每戶受影響家庭發放生活津貼個案，生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項；另外，基金會已處理95宗就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金個案。而政府至今已向1,932戶派發1萬元應急補助金，相關派發工作已大致完成。 截至昨日上午，共有1,422名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有2,522名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。 發言人表示，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，至今共收到超過1,600個登記，其中約三成由機構提出，而餘下的由市民個人提出；至今已有超過5,700件涵蓋不同類別的物資配

AASTOCKS ・ 3 小時前