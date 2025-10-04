啟德郵輪碼頭辦時裝展令郵輪轉往尖沙咀停靠 羅淑佩：責成碼頭營運商做好溝通

【Now新聞台】啟德郵輪碼頭早前因為舉辦時裝展，有原本以啟德作為母港的郵輪要轉往尖沙咀海運碼頭停靠。文體旅局局長羅淑佩指，如果做法令郵輪公司感到不受重視，會責成碼頭營運商做好溝通工作。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「溝通是重要，但不是因為預訂這船期，鐵板一塊不能動，所以有一個好的項目都不能。這正是經常說，我們有很多很好的資源，不要令到這些資源錯配，香港真是地少，將這些地的資源用得更好。今次郵輪碼頭既可以在海運泊船，亦可以在啟德進行時裝展，我覺得是一舉兩得的辦法，亦是善用資源的辦法。」

#要聞