啟德體育園今晚及周六晚大型足球比賽 港鐵加強屯馬綫列車服務

【on.cc東網專訊】啟德體育園將於今晚(14日)及星期六傍晚(18日)舉行大型足球賽事，港鐵表示，由於預計乘客量會增加，屆時會相應加強屯馬綫列車服務，便利乘客往來場館。港鐵會密切留意有關情況，有需要時作出相應調配。

港鐵預計，啟德站及宋皇臺站接近體育園的D出入口會較繁忙，呼籲乘客遵照現場人員指示。港鐵會配合當局的人群管理措施，並會加派職員及加強廣播和標示等協助乘客。在觀眾離場時段，屯馬綫列車班次會加密到2至3分鐘一班車，疏導乘客。

另外，過境旅客可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬綫前往大圍站，轉乘東鐵綫前往羅湖站過關。羅湖管制站運作至午夜12時，前往羅湖站的東鐵綫列車服務需配合相關開放時間。港鐵提醒旅客留意相關尾班車時間，提早計劃行程及預留足夠轉車時間。

