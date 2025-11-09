啟德體育園全運會票務處 遭賊人爆竊幸無損失

鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
NBA | 獨行俠西岸包尾 魯域斯基狠批：無眼睇
達拉斯獨行俠今年夏天以狀元籤選入天才新星費拉格，外界普遍預期球隊能強勢起飛，但現時卻是西岸包尾球隊，名宿魯域斯基坦言無眼睇。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
炎明熹宣布平安夜亞博開音樂會 門票下周公開發售惹粉絲期待：很久沒聽你唱歌了
現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，不過上年疑因有意唔續約TVB而遭雪藏，工作量近乎零，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，佢噚晚（6日）喺社交網站宣布將於12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
田北辰沽粉嶺G2000全幢貨倉 加拿大基金4億洽購突縮沙 內地物流公司3.8億接手
由G2000集團主席田北辰持有並自用逾三十年的粉嶺縱橫二千貨倉大廈，近日易手。市場消息指，物業最終由一間內地物流企業以3.8億元購入，平均樓面呎價約3,075元。據悉，買家計劃自用作物流營運中心，交易一度峰迴路轉，原本早前有加拿大基金出價4億元洽購，惟臨門「縮沙」未成事。閱讀更多：田北辰擬出售G2000粉嶺全幢貨倉 傳加拿大基金4億洽購尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億該物業位於粉嶺安樂門街5號，為全幢貨倉大廈，地盤面積約36,414平方呎，樓高5層，總樓面約123,591平方呎。消息人士指出，這類具規模的整幢貨倉近年市場罕見，加上附有多個車位及約10個卸貨位，對物流業而言吸引力十足。田北辰接受《星島日報》查詢時證實已售出該物業，表示是集團業務轉型下的自然決定。他表示，世界趨向專業化，過往G2000自設物流團隊，運作繁複，但近年外判後，無論效率或成本都更理想，所以不再需要整幢貨倉，決定放售。田氏透露，集團於1993年以約1億元購入該貨倉，持貨32年帳面賺約2.8億，升值近3倍，升幅與同期的恒生指數及通脹接近。他強調，這筆錢若投入股28Hse.com ・ 1 天前
阿仙奴10連勝斷纜 阿迪達：展示了勇氣
【Now Sports】阿仙奴被新特蘭逼和，之前10連勝的走勢告一段落，領隊阿迪達賽後指出球隊不足之處，但亦讚揚球員展示出韌力與勇氣。阿仙奴周六作客被新特蘭尾段入波，打成2:2平手，早前連勝的走勢告終，領隊阿迪達賽後說：「我們失掉兩個近似的失球，對我們而言是未夠好。」他不認為球隊今仗全沒可取之處：「不過事實是我們展示出無比的韌力與勇氣，從而反撲。即使到最後當我們失球，尚有一個可致勝的絕佳機會。」被問到可有失望時，他謂：「不，我們之前連贏10場且沒有失球，陣中有7名球員受傷，但球隊在表現與成績方面都出色，且繼續下去。」兵工廠在國際賽期後，首仗就迎來硬仗，那是11月23日主場與熱刺合演北倫敦打吡。now.com 體育 ・ 3 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
全運會｜公路單車港隊男子組取得第4及第6 女子組梁穎儀得第8(郭寶鴻報道)
【Now新聞台】全運會公路單車個人計時賽，男子組港隊的伍柏亨及劉允祐分別第4及第6名完成，梁穎儀在女子組得第8。 男子組28人角逐，港隊兩名代表出戰，車手每隔1分鐘逐個出發，最後10個人隔兩分鐘。劉允祐排第7個開始，早前6月香港公路錦標賽突圍封王的伍柏亨在第20位。車手先踩到情侶中路與吉大路口折返，之後沿住情侶北路到雲港路口掉頭，起點終點也在珠海博物館，全程38.7公里。賽事進行期間，不時下起微雨，場濕地滑下，有不少車手入彎時也跌倒受傷。當中這個90度彎位，幾名車手都失控跣低，部分無大礙繼續，最後兩人未能夠完成。杭州亞運銅牌得主劉允祐以47分1秒03，第6名完成，5名車手47分鐘內踩完，伍柏亨是其中之一，46分43秒98返終點，僅僅慢第三名山東的曹厚旺8秒左右，與獎牌擦身而過，山東苗城碩及天津薛銘得冠亞軍。單車港隊代表劉允祐：「因為始終心理上曾經翻車，之後過彎也很小心，甚至比較慢，可能心理上寧願安全一點也不冒險。」單車港隊代表伍柏亨：「每人全運會也是為了奪取獎牌，大家也是看著獎牌而踩，把自己所有東西奉獻速度出來，所以也可惜的。」女子組李思穎最後不在名單，港隊只有梁穎儀參賽，第一個出發，now.com 新聞 ・ 1 天前
祖高域激戰3小時贏生涯第101冠
【Now Sports】塞爾維亞球星祖高域在希臘網賽決賽，激戰3小時後，終於以盤數4:6、6:3、7:5反勝意大利球手姆錫迪，贏得生涯第101個錦標，也是他相隔半年後另一項冠軍。祖高域（Novak Djokovic）於5月瑞士日內瓦舉行的網賽奪冠，獲得生涯第100冠，只是他今年大滿貫未能染指冠軍，澳洲公開賽、法國公開網、溫布頓網賽、美國公開賽都4強止步，就連之前上海大師賽也4強出局，今次希臘網賽殺入決賽，但首盤鬥姆錫迪便先輸4:6。祖高域第2盤傾力反撲，早段多次飛身救球，更施展「一字馬」拉開比分，雙手放在耳邊傾聽球迷的歡呼聲，第2盤贏6:3，扳平比分1:1；決勝盤，祖高域與姆錫迪進入長途戰，雙方先後兩次破對手發球局，打成5:5，祖高域在第11局終再破發，這盤打了1小時28分鐘，最終贏7:5，有驚無險再次奪冠。now.com 體育 ・ 9 小時前
鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》 辯方申押後審訊遭拒 如期12.18開審
香港記者協會主席鄭嘉如，去年當選後不足一個月，遭《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱。鄭認為自己因參與工會而遭解僱，私人檢控僱主兩項「阻止僱員參與工會」有關控罪。案件周五（7 日）在東區裁判法院再訊，辯方正式答辯，不認罪受審。法庭線 ・ 1 天前
海關遇襲案疑犯母親涉誤導警員被捕｜「鴨王」絕味陷經營危機｜阿 Sa 新戀情曝光｜11 月 7 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 7 日（星期五）。本港受達強風程度的東北季候風影響，大致多雲，初時有一兩陣雨；明日日間部分時間有陽光，氣溫約 24 至 28 度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中達強風。展望周日、周一大致天晴日間炎熱；周二、周三風勢頗大稍涼。明日最高紫外線指數約 7，屬「高」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道
作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。Bloomberg ・ 2 天前
「人民咖啡館」走紅 官媒批濫用社會情感
【on.cc東網專訊】全國多地近日出現名為「人民咖啡館」的店家，並成為社交平台的打卡新地標。但有網民質疑，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵。官媒周五（7日）發表評論，指將「人民」一詞作為商業咖啡店的標識實屬不妥。on.cc 東網 ・ 22 小時前
【英超預告】殘「車」力足再屠「狼」
【Now Sports】儘管持續受傷兵問題困擾，車路士周六在英超主場仍有望打敗榜尾的狼隊，繼早前在英格蘭聯賽盃後再挫對手。這場周六英超壓軸場，是兩軍不足10天前在英聯盃後再次對賽，當時車仔作客贏4:3。車路士仍是傷兵滿營，周中在歐聯對卡拉巴克早段又有拉菲亞傷出，他將與高爾彭馬、高維及般洛巴迪亞斯等人一起在今仗掛免戰牌。不過，柏度尼圖傷癒可望倒戈，加上戴納停賽刑滿，以車仔的人腳，仍力足在主場爭勝。狼隊在各項賽事4連敗，只計英超10仗只得兩分，少得可憐。從狼隊近仗表現觀之，進攻偶有佳作，後防卻欠嚴密，頻生漏洞致失球太多。守將阿巴度在去仗不敵富咸時領紅牌被逐，今仗坐波監，令這頭狼欲保全身而退的難度更大。英超 車路士VS狼隊Now TV 621台09/11 04:00直播now.com 體育 ・ 1 天前
「LOUVRE」竟是羅浮宮閉路電視密碼 竊案揭示多年保安隱患 61% 展廳無監控覆蓋︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎羅浮宮叛爆竊案發生後，被揭保安出現嚴重漏洞，一份早於 2014 年 的審計報告揭示，羅浮宮管理其廣泛閉路電視網絡的伺服器，當時使用的密碼竟是「LOUVRE」，而由保安技術公司泰雷兹（Thales）管理的系統密碼則為「THALES」，顯示博物館在網絡安全上的嚴重漏洞。Yahoo新聞 ・ 1 天前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15(湯偉圓報道)
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 過百名運動員和車隊支援人員早上齊集起點進行安檢，他們預先提交資料登記，到場後獲發專屬手環及在頭盔貼上無線射頻識別系統的芯片，經過人臉識別及核對指紋後，進入閉環管理。港隊代表認為，過程嚴格和暢順。港隊單車代表胡俊賢：「我覺得芯片也不錯，各地方和部位都有芯片，即使有一個感應器掃描不到，也有第二個。我覺得很重要，(手帶)算是舒服，不會特別有勒著的情況。」作為首個六次經過三地口岸的賽事，吸引不少市民旁觀。珠海市民陳先生：「特別高興、特別興奮，剛好看到開跑一幕，覺得他們的速度都很快，第一次有這種大型的運動會在家門口舉行，讓(小朋友)感受一下氛圍。」亦有單車迷特意來觀賽，之後更會踩單車去中山。香港市民程先生：「專程來珠海住一晚，然後下樓看賽事，不過時間很短，很快就過了。現在來內地那麼方便，當去旅行也是很好的體驗。」選手從珠海博物館出發，毋須下車過關，直駛澳門和連接三地的港珠澳大橋等等，沿路踩上北大嶼山公路和竹篙灣公路。大會在迪士尼樂園幻想道附近設立觀賽區，有學生拿著國旗和區旗為now.com 新聞 ・ 21 小時前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前