低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
啟德體育園冒煙起火 逾50人自行疏散
啟德體育園發生火警。
今日（3日）早上11時31分，啟德承啟道39號啟德體育園7樓一間工具房有雜物起火，冒出濃煙。警方和救援人員接報後趕至現場，消防將火警列為二級，出動一條喉及一隊煙帽隊，至中午12時35分將火救熄。火警中50多人自行疏散，無人受傷，起火原因有待調查。現場消息指7樓一個擺放枱櫈的雜物房起火。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/啟德體育園冒煙起火-逾50人自行疏散/614505?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 30 分鐘前
從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解
三年前，時任柬埔寨首相洪森曾在金邊舉行的地區峰會上，向包括拜登在內的多國領導人贈送了本地打造的豪華腕表。Bloomberg ・ 3 小時前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記
上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。信報財經新聞 ・ 13 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯死亡案 否認吸毒藏毒 大馬媒體引警方稱：他尿液對4毒品呈陽性
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，警方於上月22日下午1時許接報發生命案後，趕至吉隆坡某高級酒店房內調查，當時謝侑芯已死亡，而42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
謝侑芯經理人怒轟黃明志「你是否說謊？」 大馬警：搜出藥丸相信為搖頭丸
有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。黃明志其後發文否認吸毒，正等候警方調查以還自己清白。不過謝侑芯經理人Chris昨日（2日）於社文平台發文，怒轟黃明志言論與警方「明顯矛盾」，更質疑對方「你是否說謊？」！今日（3日），吉隆坡總警長拿督法迪爾亦發聲明交待案件。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房 涉管有攻擊性武器被捕
【on.cc東網專訊】今早(2日)8時46分，屯門新安街18號怡華工業大廈地下一間車房，一名姓雷(47歲)男職員報案，指與一名外籍女子在上址疑因噪音問題爭執，期間被該名女子懷疑以一鐵錘指嚇。警員接報到場，經初步調查，該名持香港身份證的俄羅斯籍40歲女子涉嫌「管有on.cc 東網 ・ 1 天前
安達臣道棚工高處墮斃 工權會指 60 工人周日開工 地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷｜Yahoo
曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。勞工處表示，已向承建商發出暫時停工通知書，停止其在地盤內的樓宇外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至信納承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
安達臣道地盤工人 9 樓墮地亡｜智庫倡港牽頭大灣區辦 2036 奧運｜黃明志否認吸毒藏毒｜11 月 3 日・Yahoo 早報
安達臣道房協地盤一名47歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終不治。工權會則呼籲地盤負責人避免在假日開工，因為星期日開工少了一些管理、監管的人員。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 8 小時前
啟德主場館起火冒煙 逾50人自行疏散
【on.cc東網專訊】啟德體育園發生火警。今早(3日)11時31分，啟德主場館職員報案，指上址館內一工具房有濃煙冒出，懷疑有雜物起火。救援人員接報到場，消防將火警列為二級，並派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救。至中午12時35分將火救熄，事件中暫無人受傷，逾50人自on.cc 東網 ・ 3 小時前
越南洪災增至35死5失蹤 會安古鎮一片汪洋
（法新社河內2日電） 越南災害管理當局今天表示，國內中部地區過去一週遭遇創紀錄的豪雨並釀成洪災，迄今已造成35人死亡、5人失蹤。過去一週以來，越南沿海各省持續遭受暴雨襲擊，災害和堤壩管理當局通報，35名罹難者來自順化市、峴港市及廣治省等地區。法新社 ・ 22 小時前
啟德體育園工具房起火 57人自行疏散無人受傷
今早(3日)約11時半，啟德體育園一間工具房內有雜物起火，消防將火警列為二級，派出1條喉及1隊煙帽隊到場灌救，並於中午12時35分將火救熄。 據現場消息指，7樓一個擺放枱椅的雜物房起火，57人自行疏散，火警中無人受傷，救護車在場戒備，人員正調查起火原因。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
英國列車傷人案相信不涉恐怖主義 兩名疑兇均為英國籍男子
英格蘭東部火車持刀傷人案,警方指11名傷者當中仍有兩人有生命危險,初步相信不涉及恐怖主義。負責調查案件的英國交通警察發表聲明,確認兩名疑兇都是英國籍男子,一人是非裔、另一人有加勒比血統,兩人涉嫌謀殺未遂被捕,正接受問話,警方仍在了解事發經過,現階段不適宜揣測疑兇的動機。事發在當地星期六晚上7時許,警方接報一列由唐卡斯特開往倫敦國王十字車站的列車上,有人持刀襲擊,多人被斬傷,警方在現場將10名傷者送院,另外有一人自行到醫院求醫,部分人已經出院。 (BC)infocast ・ 18 小時前
安達臣道地盤男工人墮下死亡 房協要求承建商提交詳細報告
房協安達臣道一個地盤下午發生致命工業意外。警方表示,一名40多歲外判搭棚男工人工作期間懷疑失足,由高處墮下死亡。勞工處正調查意外原因。房協表示,該地盤已即時暫停有關工程,項目承建商為協興建築,根據承建商初步報告,該名工人有佩戴安全帶及相關保護裝備,地盤較早前已取得當局許可於假日進行非噪音工作。房協對事件深表關注及難過,向死者家屬致以深切慰問。房協說,已即時指令承建商全面檢視地盤安全措施,並要求承建商就事件提交詳細報告;強調會全力配合政府相關部門調查,聯同承建商向死者家屬提供一切可行協助。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到場了解後說,據悉死者父母不在港,暫時未接觸到死者家人。據她了解,今日約有60名搭棚工人在場工作,現場有合資格人士及安全人員。她又說,不鼓勵假日進行工程,憂慮人手監督會否較平日欠缺,促請勞工處及警方徹查意外原因,承建商做好善後並協助家屬渡過難關。涉事地盤為房協資助出售房屋項目,正進行上蓋工程,預計2026/27年度峻工,提供約1400個單位。 (BC)infocast ・ 18 小時前
疑因噪音問題鐵鎚指嚇車房職員 屯門俄籍醉娃被捕
今日(2日)早上8時許，警方接獲屯門新安街18號一間車房的職員報案，指與一名40歲俄羅斯籍女子因噪音問題爭執，更遭對方以鐵鎚指嚇。am730 ・ 22 小時前
SGA寓所遭爆竊首報平安：家人最重要
【Now Sports】雷霆控衛基哲斯阿歷山大今季表現依然強勁，周日領軍主場以137:106大炒塘鵝，開季7連勝，傲視聯盟，成為唯一一支保持不敗球隊。只是基哲斯阿歷山大屋企近日疑遭爆竊，幸好沒影響他心情，他更向大家派定心丸，他說：「長話短說，全部人都安全，這是最重要！」據美國當地警方透露，案發於上周五晚約7時45分，當時雷霆主場與巫師比賽，基哲斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在奧克拉荷馬市內的住所疑遭爆竊，但調查數日後，警方沒再進一步透露現時有否拘捕任何人。不過，對於SGA來說，家人安全更為重要。SGA說：「世上人來人往，但我知道最愛的家人安全，這才讓我最開心！」警方之前僅透露案發時間，但沒指出有多少個疑犯進入SGA家中，而且當時SGA家人是否也在屋企內，發言人說：「疑犯在警方來到前已逃離。」其實近月有不少體壇名將屋企疑遭爆竊，包括湖人控衛盧卡當錫、NHL匹茲堡企鵝球星馬根等，皆因盜賊以為球星家中會有珠寶等名貴物品，經常會在球員比賽時破窗入內爆竊。now.com 體育 ・ 3 小時前
煽惑他人披露當事人個人資料罪成 新聞編輯判120小時社服令
【on.cc東網專訊】早前有人於網上討論區留言，籲一宗非禮案罪脫的男被告公開涉案女子資料，其後一名商人及一名新聞編輯被指涉案被捕，並各被控一項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。該新聞編輯早前承認控罪，該案件今（3日）於東區裁判法院判刑，裁判官指被告有on.cc 東網 ・ 3 小時前
以色列：哈瑪斯再交出的3具遺體並非人質
（法新社耶路撒冷1日電） 以色列軍方今天表示，其昨晚透過紅十字會（Red Cross）接收來自加薩走廊（Gaza Strip）的3具遺體，並非先前從以色列被綁架後扣留在當地的人質。但以色列軍方告訴法新社，法醫鑑識結果顯示，昨天這3具遺體並非其中任何1人。法新社 ・ 1 天前
狗狗跌落海邊懸崖 美消防員英勇垂降 救援直擊
美國舊金山一隻寵物狗近日與別的狗狗在海岸公園玩耍時，不小心跌落懸崖，並在陡峭岩壁上受困超過20分鐘，消防單位獲報立刻出動，以無人機確認狗狗的位置後展開救援。 救援人員垂降而下，將安全帶繫在重約18公斤的狗狗身上，隨後緩慢地以繩索拉回頂部，成功獲救，並與主人團聚。據消防人員表示，狗狗得救後非常高興，對每個人搖尾巴還給親親。 這起事件發生在方斯頓堡（Fort Funston）海岸公園，當地懸崖與海灘落差可達約60公尺。由於狗狗對環境不熟，疑似踩到植被滑倒而失足墜落。消防部門提醒，該地地形陡峭，他們經常在此執行救援任務，呼籲民眾帶寵物前往時務必使用牽繩，以策安全。Yahoo 國際通 ・ 2 小時前