啟德體育園冒煙起火 逾50人自行疏散

【Now Sports】雷霆控衛基哲斯阿歷山大今季表現依然強勁，周日領軍主場以137:106大炒塘鵝，開季7連勝，傲視聯盟，成為唯一一支保持不敗球隊。只是基哲斯阿歷山大屋企近日疑遭爆竊，幸好沒影響他心情，他更向大家派定心丸，他說：「長話短說，全部人都安全，這是最重要！」據美國當地警方透露，案發於上周五晚約7時45分，當時雷霆主場與巫師比賽，基哲斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在奧克拉荷馬市內的住所疑遭爆竊，但調查數日後，警方沒再進一步透露現時有否拘捕任何人。不過，對於SGA來說，家人安全更為重要。SGA說：「世上人來人往，但我知道最愛的家人安全，這才讓我最開心！」警方之前僅透露案發時間，但沒指出有多少個疑犯進入SGA家中，而且當時SGA家人是否也在屋企內，發言人說：「疑犯在警方來到前已逃離。」其實近月有不少體壇名將屋企疑遭爆竊，包括湖人控衛盧卡當錫、NHL匹茲堡企鵝球星馬根等，皆因盜賊以為球星家中會有珠寶等名貴物品，經常會在球員比賽時破窗入內爆竊。

now.com 體育 ・ 3 小時前