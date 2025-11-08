iHerb雙11優惠全網限時74折
啟德體育園推紀錄片 回顧園區工程
【on.cc東網專訊】啟德體育園自3月開幕以來已舉辦多場活動及演出，吸引了大批觀眾入場。園方推出了系列紀錄片《築夢啟德》，細說園區過去、現在與未來。啟德體育園行政總裁莊澤基指，希望更多球迷親身體驗體育園的魅力，於未來歲月共同見證其為香港帶來的影響。
紀錄片由啟德前身啟德機場說起，及至2019年體育園於舊機場跑道動工興建，打造連串工程的工程團隊高峰期逾5萬人，其工程包括BIM數位建造、可開合頂蓋、可移動座椅，另有全域溫控等措施。
第十五屆全運會部分項目亦將於啟德體育園上演，包括手球、劍擊及七人欖球。欖球隊隊員姚錦成在片中表示，主場比賽有澎湃歡呼聲包圍，倍添動力。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
周深香港演唱會2025丨11.19優先購票 啟德開跨年紀念場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
內地歌手周深將於啟德體育園舉辦《深深的》巡演跨年紀念場，於2025年12月31日與2026年1月1日連開兩場，其中12月31日場為“0點跨年場，與觀眾一同迎接2026的第一刻。銀聯卡和中銀銀聯信用卡可於11月19日優先購票，門票將於11月21日公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
英超 ｜東拿利：不會在紐卡素留十年 引發轉會傳聞升溫
意大利中場東拿利近日接受 專訪，其中一句「我不會在紐卡素待十年」，在英、意兩地引起廣泛關注，不少紐卡素球迷聽到這句說話，覺得他很反骨。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》 辯方申押後審訊遭拒 如期12.18開審
香港記者協會主席鄭嘉如，去年當選後不足一個月，遭《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱。鄭認為自己因參與工會而遭解僱，私人檢控僱主兩項「阻止僱員參與工會」有關控罪。案件周五（7 日）在東區裁判法院再訊，辯方正式答辯，不認罪受審。法庭線 ・ 1 天前
NBA | 獨行俠西岸包尾 魯域斯基狠批：無眼睇
達拉斯獨行俠今年夏天以狀元籤選入天才新星費拉格，外界普遍預期球隊能強勢起飛，但現時卻是西岸包尾球隊，名宿魯域斯基坦言無眼睇。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前
網上熱話｜戒煙可獲300元現金獎勵 網民：開心到傻
吸煙損害健康，有網民近日開心分享1年前參加了戒煙熱線輔導服務，發現成功戒煙後竟獲現金300元獎勵，指「開心到傻」！ 網民在社交平台Threads分享「一年前玩玩下join咗個戒煙熱線，真係冇諗過一年後真係成功戒到，真係會獎勵300蚊開心到傻」。事主指有300元作為動力具吸引力。 很多網民留言恭喜事主，指「又有錢又am730 ・ 1 天前
DeepSeek研究員憂AI長期風險
內地人工智能（AI）開發商DeepSeek資深研究員陳德里在世界互聯網大會烏鎮峰會上表示，對於AI未來對人類的影響持悲觀態度。信報財經新聞 ・ 1 天前
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 19 小時前
黃翠如趁岀埠享受二人世界 自爆忙湊蕭哈哈忽略蕭正楠被「詐型」
黃翠如自從誕下蕭哈哈後便忙於湊仔，被老公蕭正楠「詐型」，指她忽略了自己。黃翠如與蕭正楠近日趁着岀埠開工，把握二人世界的良機，相信這次岀Trip令夫妻感情升溫。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
龍蟠苑16歲少女猝亡 原因待查
【on.cc東網專訊】今日(8日)中午12時37分，黃大仙龍蟠苑一單位一名16歲少女，被朋友發現於房間暈倒。救護車到場把她急送聯合醫院搶救，其後被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，少女死因有待驗屍後確定。案件列作「送院時死亡」處理。on.cc 東網 ・ 18 小時前
【中環解密】渣打員工亞洲運動會 新增麻將賽
打麻將作為國粹，是一項結合技巧與策略的競技運動，渣打於上月31日至本月1日，首度在香港舉辦「渣打員工亞洲運動會」，逾1000名來自12個市場的員工參與，18項競賽項目中，除球類、跑步、游泳及龍舟等常規運動，今年還新增打麻將，讓員工化身「六嬸、三太公」，結果一如所料，由擅長攻打四方城的香港員工包辦冠亞軍。信報財經新聞 ・ 2 天前
江旻憓在國際金融中心提倡「鄉村旅遊」 賽事經濟可行嗎？
奧運劍擊金牌得主江旻憓報名參選立法會旅遊界，惹來全城熱話。這位獲網民戲稱是「未來特首」的政壇新星，正在提倡香港發展「賽事經濟 + 鄉村旅遊」模式。此模式正是近年內地較落後村落盡地一博的振興策略，較成功的便有貴州榕江的「村超」「百村大戰」足球賽；然而香港並非鄉村僻壤，政府致力為擺脫「國際金融中心遺址」惡名費盡心力，江旻憓反其道提倡「鄉村」概念，這類模式引入香港，到底是否可行？Yahoo財經 ・ 1 天前
保安局及紀律部隊誓師 鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉 呼籲市民投票
【Now新聞台】保安局局長鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉。 鄧炳強在深水埗站對出派發宣傳單張和紙扇，有市民停下來與他合照。他說投票當日，關愛隊可以幫忙照顧小孩，方便家長投票。之後鄧炳強轉到海達邨平台，繼續派發傳單和毛巾。保安局及紀律部隊早上舉行誓師大會，承諾確保選舉順利進行，之後到各區呼籲市民投票。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
反特朗普「三文治男」再脫襲擊罪 辯方指無構成人身傷害 被告如釋重負：繼續生活｜Yahoo
美國前司法部員工 Sean Dunn 今年 8 月 10 日向聯邦政府人員投擲 Subway 潛艇堡的案件再審，控方在今次改控性質較輕微的襲擊罪行，不過陪審團在經過大約 7 小時的商議後，Dunn 再一次被判無罪。案件宣判之後，Dunn 的律師團隊在庭內高聲慶祝，至於 Dunn 亦向記者表示如釋重負，「期待繼續我的生活」。華盛頓特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 就在判決後表示，會一如既往接受陪審團的裁決，「然而無論多麼『輕微』，執法人員都不應該受攻擊」，又指即使是小孩也知道，生氣的時候不能互相掟東西。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【Yahoo送你免費參加名額】ViuTV《生啤Family Run親子跑嘉年華》登陸愉景灣！Edan、ERROR、COLLAR成員領跑
今年底，ViuTV把螢幕上的熱情實體化，將熱血氛圍延伸至現實生活！《生啤Family Run親子跑嘉年華》將於2025年12月13日愉景灣愉景廣場舉辦，活動結合跑步賽事、親子障礙挑戰及嘉年華互動，一家大小都能樂在其中，於海風與陽光下享受健康活力滿滿的一天。為了讓大家沉浸式感受這個氛圍，Yahoo將會送出免費參加名額，讓讀者體驗一番！Yahoo 活動街 ・ 17 小時前
全運會男子單車公路賽上演 有香港單車愛好者到珠海起步點觀賽(湯偉圓報道)
【Now新聞台】全運會史上首次橫跨珠海、澳門和香港的賽事男子單車公路賽今早上演，有香港單車愛好者專程到珠海起步點觀賽。 過百名運動員和車隊支援人員早上齊集起點進行安檢，他們預先提交資料登記，到場後獲發專屬手環及在頭盔貼上無線射頻識別系統的芯片，經過人臉識別及核對指紋後，進入閉環管理。港隊代表認為，過程嚴格和暢順。港隊單車代表胡俊賢：「我覺得芯片也不錯，各地方和部位都有芯片，即使有一個感應器掃描不到，也有第二個。我覺得很重要，(手帶)算是舒服，不會特別有勒著的情況。」作為首個六次經過三地口岸的賽事，吸引不少市民旁觀。珠海市民陳先生：「特別高興、特別興奮，剛好看到開跑一幕，覺得他們的速度都很快，第一次有這種大型的運動會在家門口舉行，讓(小朋友)感受一下氛圍。」亦有單車迷特意來觀賽，之後更會踩單車去中山。香港市民程先生：「專程來珠海住一晚，然後下樓看賽事，不過時間很短，很快就過了。現在來內地那麼方便，當去旅行也是很好的體驗。」選手從珠海博物館出發，毋須下車過關，直駛澳門和連接三地的港珠澳大橋等等，沿路踩上北大嶼山公路和竹篙灣公路。大會在迪士尼樂園幻想道附近設立觀賽區，有學生拿著國旗和區旗為運now.com 新聞 ・ 17 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 15 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前