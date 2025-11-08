啟德體育園推紀錄片 回顧園區工程

【on.cc東網專訊】啟德體育園自3月開幕以來已舉辦多場活動及演出，吸引了大批觀眾入場。園方推出了系列紀錄片《築夢啟德》，細說園區過去、現在與未來。啟德體育園行政總裁莊澤基指，希望更多球迷親身體驗體育園的魅力，於未來歲月共同見證其為香港帶來的影響。

紀錄片由啟德前身啟德機場說起，及至2019年體育園於舊機場跑道動工興建，打造連串工程的工程團隊高峰期逾5萬人，其工程包括BIM數位建造、可開合頂蓋、可移動座椅，另有全域溫控等措施。

廣告 廣告

第十五屆全運會部分項目亦將於啟德體育園上演，包括手球、劍擊及七人欖球。欖球隊隊員姚錦成在片中表示，主場比賽有澎湃歡呼聲包圍，倍添動力。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】