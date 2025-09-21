「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」一連兩日在啟德體育園舉行。(大會提供)

全港首個大型室內超馬接力賽「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2025」一連兩日在啟德體育園舉行，設有10公里公開組、企業及機構組等不同項目，今屆並首次舉辦100公里公開組別，吸引60人組隊參與挑戰自我極限。

親子賽要求20分鐘內接力跑

第三屆「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦，賽事首次移至啟德體育園舉行，吸引眾多精英跑手及知名跑會參加，包括20個知名跑會成員參與100公里接力賽。第二日賽事設有親子跑，要求隊伍在20分鐘內接力競跑，以跑出最長距離的隊伍獲勝，有子女和父母，甚至三代同堂一起迎接挑戰。

全場有數名最年輕跑手均為9歲，包括參與父女組的李知恩，她負責起步和衝刺跑足500米，對於參賽感到很開心，透露自己平時與父親一樣愛打籃球，李爸爸就稱近年培養了跑步興趣，因此也想讓女兒一同感受跑步氣氛。

三代同堂贏家再蟬聯

至於三代同堂比賽，49歲爸爸吳卓豪、13歲兒子吳迦樂和68歲嫲嫲許彩蓮，以20分鐘完成5.09公里奪得冠軍，連續三屆制霸。吳迦樂很開心和爸爸、嫲嫲一齊跑比賽，他平時也有跟教練練跑，晚上也會在沙田城門河和爸爸一齊跑步。許彩蓮笑言，以前住在一起時會一齊練習跑步，現在因為分開住，惟有各有各練，但大家都有興趣繼續玩。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/啟德體育園辦跑步機慈善賽-9歲李知恩夥父親親子跑感開心/601318?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral