啟德體育園︱主場館突禁電腦、iPad 港隊球迷園內奔走尋儲物櫃：玩死觀眾︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞洲盃外圍賽第三圈賽事於啟德主場館今周二（14日）上演，大批球迷上班過後趕到現場觀戰。不過有球迷指，入場時因攜帶手提電腦而被拒入場，但入場守則並無列明手提電腦不得入場；當被保安要求到儲物櫃寄存時，現場大批球迷奔走園區各處尋找可用儲物櫃，但最終數量不足應付寄存需求。現場球迷擾攘近40分鐘後，只好趕回主場館再想辦法，最終又被保安告知手提電腦可以入場，球迷形容現場安排「幾離譜、非常混亂」。《Yahoo新聞》已向啟德體育園查詢，正待回覆。
球迷Andy接受《Yahoo新聞》訪問時指，啟德園區的寄存安排「玩死晒啲入場觀眾」。他在開場前30分鐘到主場館門口安檢，「打開個袋，中間個阿姐見到我有部notebook就話呢個唔入得，跟住話ipad唔入得，我話呢部notebook嚟，跟住個阿姐話係呀，平板電腦、電腦嗰啲唔入得，要放locker」。Andy稱難以理解，「香港人平時返工放工做office基本上都會帶電腦」，但因時間緊逼，便出發尋找儲物櫃寄存。
不過Andy在尋找儲物櫃亦接連遇上阻滯，他指職員稱主場館並無儲物櫃，需要到啟德體藝館、青年運動場、零售館寄存，「但當日去到體藝館，有個女人喺門口同我講唔開放locker」。他憶述當時有數十人在園內尋找儲物櫃寄存，「之後返商場再問另一個職員，佢話商場啲locker爆晒喇，你去青年場館睇睇」。
有球迷因寄存問題「無咗個上半場」
現場有大批球迷尋找儲物櫃，Andy形容，「個職員答完一次又一次......總之就被人點嚟點去，去極都無位，跑嚟跑去，最後見已經8點，我忍唔住跑返去安檢」，了解可以如何處理。怎料安排峰迥路轉，「我直接話咁依家即係點，啲locker爆晒，又係你哋話電腦唔入得」，然後有男保安現身了解，「應該算係啲阿頭咁上下，聽到就話電腦入得呀，我當時真係滿頭問號」。最終Andy折騰近40分鐘，於賽事開始後10分鐘才成功進場，他直言已算「好彩」，僅遲十分鐘入場，「但睇唔到張新tifo」。Andy指以他所知，有球迷因寄存問題，「無咗個上半場」。
Andy批評當日安排「勁混亂」，作為多年球迷，過往在大球場及旺角場觀戰時均未有相同遭遇，質疑最大問題在於啟德體育園的安排，「如果你係唔俾人帶電腦，咁你明知今場波有4萬幾人入場，咁嗰啲商場呀咩咩館嘅locker，係搞得掂咁多人個袋嘅？無思考過呢個問題、無諗過plan b呢樣嘢，你喺門口開多個臨時放行李嘅位都好呀！」他又質疑場地保安對物件分類不熟悉，不了解平板電腦及電腦的分別，「保安公司係有責任教返啲下屬分啲嘢」。
另一名受影響的球迷陳先生向《Yahoo新聞》指，晚上7時15分由宋皇臺店經西橋到啟德體育園，約7時30分到達安檢檢查站，保安指手提電腦不能進場，他嘗試理論無果，「我有提及到上次可以，及網站並無列明」。保安要求他到儲物櫃寄存，至7時40分，陳先生到達啟德零售館3，發現所有儲物櫃已滿，「好多人都企咗喺度，我一見到就已經即刻搵咗住附近嘅朋友幫手，放佢屋企先」。最終陳亦擾攘近40分鐘，至開賽首十分鐘才成功進場。
球迷收工趕睇波「同保安玩文字遊戲」
陳指今次安排影響不少「收工去睇波」的球迷，不滿入場要求與政策透明度不足，球迷無法得知手提電腦是入場違禁品，「同保安玩文字遊戲，所有嘢都係去到門口由保安把口講出嚟先知，全部嘢好矛盾又好突然，到底呢啲位可唔可以人性化啲處理呢？」他又批評園方管理層並無周全評估執行問題，「以寄存服務為例，好明顯嚴重低估咗實際需求」。
《Yahoo新聞》翻查啟德體育園區「2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪 - 中國香港 對 孟加拉」活動網頁，啟德主場館場地守則中僅列明德主場館內禁止未經授權的商業拍攝、攝影、錄影、錄音或任何形式的視覺圖像或聲音錄製；除嬰兒食品或藥物外，禁止攜帶外來食品和飲料、無人機、遙控飛行裝置或風箏、尺寸超過 35 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的手提袋、長度超過35厘米的雨傘和自拍棒等，並無提及不能攜帶手提電腦入場。
《Yahoo新聞》就此已向啟德體育園查詢，正待回覆。
